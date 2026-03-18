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Magaly Medina lanza avance de la segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren con escenas comprometedoras en Argentina

Ampay continúa: La conductora de Magaly TV La Firme muestra adelanto con más imágenes del esposo de Alejandra Baigorria y la pareja de Onelia Molina

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Las nuevas imágenes mostrarían encuentros en una casa de campo con más mujeres. ATV/ Magaly TV La Firme.

El avance presentado por Magaly Medina en su programa volvió a encender la polémica en torno a Said Palao y Mario Irivarren, al revelar que el ya comentado ampay en Argentina no se limitó a una sola noche de excesos, sino que se extendió durante varios días con nuevas escenas que comprometerían aún más a los chicos reality.

Con un tono firme y directo, la conductora dejó claro que lo visto hasta ahora es solo una parte de una historia mucho más amplia, marcada por la fiesta, el descontrol y la presencia constante de distintas mujeres.

Este es un adelanto de las imágenes que les ofreceremos el día de mañana en nuestro programa, porque la fiesta no, la fiesta no terminó el día viernes”, anunció al inicio del avance, dejando en evidencia que el informe completo aún no ha sido emitido.

Magaly Medina anuncia segunda parte
Magaly Medina anuncia segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Según detalló la propia conductora, el equipo de producción no se limitó a registrar una sola jornada, sino que siguió de cerca cada uno de los movimientos del grupo durante su estadía en Buenos Aires, Argentina.

Nuestro equipo, estuvo hasta el día lunes en Buenos Aires, Argentina. Recién regresó hoy, esta mañana, con todo el material captado en Argentina, en los diferentes sitios donde ellos se desplazaron”, afirmó, subrayando el alcance del seguimiento y la cantidad de material que aún está por difundirse.

Este dato no es menor. Implica que lo que inicialmente parecía una juerga puntual en un yate, ahora se perfila como una serie de encuentros prolongados, cuidadosamente organizados y desarrollados en distintos escenarios. En ese sentido, el avance muestra un cambio de ambiente: del entorno festivo del agua a un espacio más privado, pero no menos llamativo.

Magaly Medina anuncia segunda parte
Magaly Medina anuncia segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Ahí se están yendo a un día de campo, en una casa, en un country, frente a un lago, eh, alejado de la ciudad de Buenos Aires”, describió Magaly Medina, aportando detalles sobre la nueva locación. Este escenario, lejos del bullicio urbano, sugiere un ambiente más íntimo, donde el grupo continuó compartiendo, esta vez en un contexto distinto pero igualmente cuestionado.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en el avance es la rotación de las acompañantes. Lejos de tratarse de un grupo fijo, la conductora señaló que hubo cambios evidentes entre un día y otro.

De las chicas que los habían acompañado en el yate, solo quedaron dos. El resto de las que llegaron, como ustedes pueden ver, si son algo minuciosos, son nuevas amiguitas que llegaron ese día”, precisó, dejando entrever que el círculo social del grupo se amplió conforme avanzaban los días.

Magaly Medina anuncia segunda parte
Magaly Medina anuncia segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Said Palao recibe bronceador en la espalda de joven durante polémica juerga en Argentina

Esta afirmación refuerza la idea de una dinámica constante de interacción social, marcada por la presencia de nuevas personas y un ambiente de confianza que se mantenía pese al paso del tiempo. La frase “nuevas amiguitas”, utilizada por la conductora, añade además un matiz irónico que ha sido característico en su forma de presentar este tipo de informes.

Lejos de suavizar el tono, Magaly Medina fue más allá al describir a las nuevas integrantes del grupo: “Nuevas amiguitas, algunas mucho más voluptuosas que las del día del yate”. Esta observación, aunque breve, ha generado diversas reacciones, ya que enfatiza el carácter visual y social del encuentro, así como la continuidad de un ambiente festivo que no se detuvo tras el primer episodio.

Magaly Medina anuncia segunda parte
Magaly Medina anuncia segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina anuncia imágenes reveladores de chicos reality

El avance también deja entrever que lo ocurrido no fue improvisado ni aislado, sino parte de una serie de actividades que incluyeron traslados, encuentros y organización previa. La mención de distintos escenarios —desde el yate hasta una casa de campo— refuerza la narrativa de un viaje estructurado en torno a la diversión, el ocio y la compañía.

Sin embargo, más allá de las imágenes, el discurso de la conductora apunta a un tema de fondo: el compromiso en las relaciones. Aunque en este avance no se detiene a analizar directamente a las parejas de los involucrados, el contexto general del caso —sumado a sus comentarios previos— coloca nuevamente en el centro del debate a figuras como Alejandra Baigorria y Onelia Molina, quienes han sido mencionadas en emisiones anteriores como las principales afectadas por estas conductas.

El hecho de que el material continúe saliendo a la luz añade una capa adicional de tensión mediática. No se trata solo de lo que ya se vio, sino de lo que aún falta por mostrarse. En esa línea, la conductora cerró el avance con una promesa clara: “Todas esas imágenes se las tendremos a ustedes para el día de mañana. Volvemos”.

Magaly Medina anuncia segunda parte
Magaly Medina anuncia segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

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