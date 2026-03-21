¿Quiénes participarán en el primer debate presidencial del JNE? Lista de candidatos y partidos de la jornada del 23 de marzo

El próximo lunes 23 de marzo se llevará a cabo la primera jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en la recta final hacia las Elecciones Generales del 12 de abril. En esta primera fecha, 11 candidatos presidenciales expondrán sus propuestas en un espacio que busca contrastar ideas frente a millones de electores.
El encuentro iniciará a las 20:00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. La sede será el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, donde se implementará un formato que combina exposiciones individuales, réplicas entre candidatos y participación ciudadana mediante preguntas.
Debido a la participación de 36 organizaciones políticas en este proceso electoral, el JNE ha dividido el debate en dos jornadas principales, cada una con tres fechas. En esta primera etapa, que se desarrollará del 23 al 25 de marzo, los candidatos abordarán temas vinculados a seguridad ciudadana e integridad pública en la agenda nacional.
Candidatos confirmados para el primer debate presidencial
En esta primera jornada participarán 11 candidatos que fueron agrupados mediante sorteo público realizado por el JNE. Ellos representan diversas agrupaciones políticas y expondrán sus propuestas en igualdad de condiciones.
- María Soledad Pérez Tello – Primero la Gente
- José Luna – Podemos Perú
- Alfonso López-Chau – Ahora Nación
- Yonhy Lescano – Partido Político Cooperación Popular
- Carlos Álvarez – País Para Todos
- Fernando Olivera – Frente de la Esperanza 2021
- Wolfgang Grozo – Integridad Democrática
- César Acuña – Alianza para el Progreso
- José Williams – Avanza País – Partido de Integración Social
- Rafael López Aliaga – Renovación Popular
- Álex Gonzáles – Partido Demócrata Verde
Estructura del debate: así estarán divididos los bloques
La dinámica del debate estará dividida en cuatro bloques, combinando exposición, interacción entre candidatos y participación ciudadana.
Bloque uno: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
En este primer bloque, los candidatos serán organizados en grupos y tendrán un minuto para exponer sus propuestas, seguido de réplicas entre los integrantes de cada terna.
Grupo 1
- María Soledad Pérez Tello – Primero la Gente
- José Luna – Podemos Perú
Grupo 2
- Alfonso López-Chau – Ahora Nación
- Yonhy Lescano – Cooperación Popular
- Carlos Álvarez – País Para Todos
Grupo 3
- Fernando Olivera – Frente de la Esperanza 2021
- Wolfgang Grozo – Integridad Democrática
- César Acuña – Alianza para el Progreso
Grupo 4
- José Williams – Avanza País – Partido de Integración Social
- Rafael López Aliaga – Renovación Popular
- Álex Gonzáles – Partido Demócrata Verde
Bloque dos: Pregunta ciudadana
En este segmento, cada candidato responderá una pregunta formulada por ciudadanos, seleccionada mediante sorteo. El tiempo de respuesta será de un minuto por participante.
- Alfonso López-Chau
- Rafael López Aliaga
- Yonhy Lescano
- César Acuña
- Álex Gonzáles
- María Soledad Pérez Tello
- José Williams
- Fernando Olivera
- Carlos Álvarez
- José Luna Gálvez
- Wolfgang Grozo
Bloque tres: Integridad pública y lucha contra la corrupción
Similar al primer bloque, los candidatos expondrán propuestas y participarán en réplicas dentro de grupos previamente definidos.
Grupo 1
- Alfonso López-Chau – Ahora Nación
- Álex Gonzáles – Partido Demócrata Verde
- José Williams – Avanza País – Partido de Integración Social
Grupo 2
- Rafael López Aliaga – Renovación Popular
- Yonhy Lescano – Cooperación Popular
Grupo 3
- Wolfgang Grozo – Integridad Democrática
- María Soledad Pérez Tello – Primero la Gente
- Fernando Olivera – Frente de la Esperanza 2021
Grupo 4
- Carlos Álvarez – País Para Todos
- José Luna – Podemos Perú
- César Acuña – Alianza para el Progreso
Bloque cuatro: Mensaje final
Cada candidato tendrá un minuto para dirigirse directamente a la ciudadanía y presentar su mensaje de cierre. El orden también fue definido por sorteo.
- Wolfgang Grozo
- César Acuña
- Carlos Álvarez
- Álex Gonzáles
- María Soledad Pérez Tello
- Fernando Olivera
- José Williams
- José Luna Gálvez
- Yonhy Lescano
- Alfonso López-Chau
- Rafael López Aliaga
Los moderadores de esta primera jornada serán los periodistas Fernando Carvalho y Claudia Chiroque, quienes conducirán el intercambio de ideas bajo un formato acordado por las organizaciones políticas.