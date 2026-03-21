Perú

¿Quiénes participarán en el primer debate presidencial del JNE? Lista de candidatos y partidos de la jornada del 23 de marzo

Un grupo de once aspirantes a la presidencia expondrá propuestas ante la ciudadanía en un formato que promueve el contraste de planteamientos y la interacción directa, como antesala a los próximos comicios

Guardar
Debate presidencial del 2026 podría durar hasta 4 días” con careos de hasta tres candidatos, según JNE. (Foto: TV Perú)

El próximo lunes 23 de marzo se llevará a cabo la primera jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en la recta final hacia las Elecciones Generales del 12 de abril. En esta primera fecha, 11 candidatos presidenciales expondrán sus propuestas en un espacio que busca contrastar ideas frente a millones de electores.

El encuentro iniciará a las 20:00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. La sede será el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, donde se implementará un formato que combina exposiciones individuales, réplicas entre candidatos y participación ciudadana mediante preguntas.

Debido a la participación de 36 organizaciones políticas en este proceso electoral, el JNE ha dividido el debate en dos jornadas principales, cada una con tres fechas. En esta primera etapa, que se desarrollará del 23 al 25 de marzo, los candidatos abordarán temas vinculados a seguridad ciudadana e integridad pública en la agenda nacional.

Debates presidenciales del JNE previos a las Elecciones 2026 tendrán lugar a partir de las 20:00| JNE

Candidatos confirmados para el primer debate presidencial

En esta primera jornada participarán 11 candidatos que fueron agrupados mediante sorteo público realizado por el JNE. Ellos representan diversas agrupaciones políticas y expondrán sus propuestas en igualdad de condiciones.

  • María Soledad Pérez Tello – Primero la Gente
  • José Luna – Podemos Perú
  • Alfonso López-Chau – Ahora Nación
  • Yonhy Lescano – Partido Político Cooperación Popular
  • Carlos Álvarez – País Para Todos
  • Fernando Olivera – Frente de la Esperanza 2021
  • Wolfgang Grozo – Integridad Democrática
  • César Acuña – Alianza para el Progreso
  • José Williams – Avanza País – Partido de Integración Social
  • Rafael López Aliaga – Renovación Popular
  • Álex Gonzáles – Partido Demócrata Verde

JNE declara de interés institucional prioritario el debate electoral para las Elecciones Generales 2026. Foto: Prensa/JNE

Estructura del debate: así estarán divididos los bloques

La dinámica del debate estará dividida en cuatro bloques, combinando exposición, interacción entre candidatos y participación ciudadana.

Bloque uno: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

En este primer bloque, los candidatos serán organizados en grupos y tendrán un minuto para exponer sus propuestas, seguido de réplicas entre los integrantes de cada terna.

Grupo 1

  • María Soledad Pérez Tello – Primero la Gente
  • José Luna – Podemos Perú

Grupo 2

  • Alfonso López-Chau – Ahora Nación
  • Yonhy Lescano – Cooperación Popular
  • Carlos Álvarez – País Para Todos

Grupo 3

  • Fernando Olivera – Frente de la Esperanza 2021
  • Wolfgang Grozo – Integridad Democrática
  • César Acuña – Alianza para el Progreso

Grupo 4

  • José Williams – Avanza País – Partido de Integración Social
  • Rafael López Aliaga – Renovación Popular
  • Álex Gonzáles – Partido Demócrata Verde

Debate presidencial 2026. | Imagen generada con IA (Infobae)

Bloque dos: Pregunta ciudadana

En este segmento, cada candidato responderá una pregunta formulada por ciudadanos, seleccionada mediante sorteo. El tiempo de respuesta será de un minuto por participante.

  • Alfonso López-Chau
  • Rafael López Aliaga
  • Yonhy Lescano
  • César Acuña
  • Álex Gonzáles
  • María Soledad Pérez Tello
  • José Williams
  • Fernando Olivera
  • Carlos Álvarez
  • José Luna Gálvez
  • Wolfgang Grozo

Bloque tres: Integridad pública y lucha contra la corrupción

Similar al primer bloque, los candidatos expondrán propuestas y participarán en réplicas dentro de grupos previamente definidos.

Grupo 1

  • Alfonso López-Chau – Ahora Nación
  • Álex Gonzáles – Partido Demócrata Verde
  • José Williams – Avanza País – Partido de Integración Social

Grupo 2

  • Rafael López Aliaga – Renovación Popular
  • Yonhy Lescano – Cooperación Popular

Grupo 3

  • Wolfgang Grozo – Integridad Democrática
  • María Soledad Pérez Tello – Primero la Gente
  • Fernando Olivera – Frente de la Esperanza 2021

Grupo 4

  • Carlos Álvarez – País Para Todos
  • José Luna – Podemos Perú
  • César Acuña – Alianza para el Progreso

Bloque cuatro: Mensaje final

Cada candidato tendrá un minuto para dirigirse directamente a la ciudadanía y presentar su mensaje de cierre. El orden también fue definido por sorteo.

  • Wolfgang Grozo
  • César Acuña
  • Carlos Álvarez
  • Álex Gonzáles
  • María Soledad Pérez Tello
  • Fernando Olivera
  • José Williams
  • José Luna Gálvez
  • Yonhy Lescano
  • Alfonso López-Chau
  • Rafael López Aliaga

Los moderadores de esta primera jornada serán los periodistas Fernando Carvalho y Claudia Chiroque, quienes conducirán el intercambio de ideas bajo un formato acordado por las organizaciones políticas.

Temas Relacionados

Debate Presidencial PerúElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-noticiasDebate presidencialJNE

Más Noticias

