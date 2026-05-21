Pistolas eléctricas: por qué esta arma mal usada puede matar y la polémica por el video de Carlos Bruce

Una pistola Taser lanza descargas eléctricas junto a un letrero de advertencia que simboliza el peligro inherente y los riesgos del uso de armas de electrochoque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video viral que muestra al alcalde de Surco, Carlos Bruce, usando una pistola eléctrica contra su asesor dentro de una oficina desató una ola de críticas y un debate que el país viene postergando: los dispositivos de electrochoque tipo Taser se consideran armas “menos letales”, pero no son inofensivos, y su uso sin capacitación adecuada puede convertirse en un factor de muerte.

La secuencia generó indignación por una razón adicional: la escena no ocurre en una intervención policial, sino en un espacio cerrado, entre funcionarios. Ese contexto vuelve central la pregunta sobre el control de estas herramientas, quién puede portarlas, bajo qué supuestos de necesidad y proporcionalidad, y qué tipo de entrenamiento y supervisión existe para evitar que una descarga se convierta en un episodio médico grave o en un abuso de poder.

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Una pistola eléctrica dispara, por lo general, dos dardos conectados al dispositivo por cables finos. Cuando hace contacto, genera un impulso eléctrico que puede provocar contracción muscular intensa, dolor y desorientación. En un uso técnico y regulado se presenta como alternativa a la fuerza letal, pero el margen de error se estrecha cuando la persona que dispara no domina los protocolos: duración de la descarga, distancia, zonas de impacto, evaluación del estado físico de la persona y el control del entorno para evitar lesiones por caída.

Un hombre es alcanzado por una descarga eléctrica de una pistola tipo táser, ilustrando la advertencia sobre los peligros graves y fatales que estos dispositivos pueden causar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué puede causar la muerte? El corazón, la respiración y el “segundo golpe”

El principal temor médico es el impacto en el sistema cardiovascular. El riesgo no es igual para todos: aumenta en personas con cardiopatías previas, portadores de dispositivos intracardíacos y también en escenarios donde el impacto de los dardos queda cerca del pecho o el cuello. La descarga puede inducir arritmias graves; entre ellas, la fibrilación ventricular, una alteración eléctrica del corazón que impide el bombeo efectivo de sangre y puede conducir a un colapso y paro cardíaco si no hay respuesta inmediata.

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Incluso cuando el episodio no desencadena una arritmia fatal, el electrochoque introduce un segundo vector de riesgo: la caída. La incapacitación muscular momentánea puede hacer que la persona se desplome sin control. En un entorno de oficina —muebles, esquinas, objetos— ese “segundo golpe” puede derivar en traumatismo craneal, lesiones cervicales, fracturas o hemorragias internas. El riesgo no depende solo del dispositivo, sino del lugar y de la imposibilidad de amortiguar la caída.

A esto se suma un punto crítico: la exposición repetida o prolongada. No es lo mismo una descarga breve, en un episodio aislado, que múltiples activaciones o una descarga sostenida. En la práctica, el incremento de la duración o la reiteración puede elevar el estrés fisiológico, agravar la descompensación de una persona vulnerable y aumentar la probabilidad de un desenlace grave. Por eso, los estándares operativos internacionales suelen insistir en el uso excepcional, el control estricto de los ciclos de descarga y la obligación de asistencia médica cuando hay signos de riesgo.

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El alcalde de San Luis señaló que la capacitación del personal debe incluir un proceso de salud mental a cargo de psicólogos antes de entregar pistolas eléctricas a los serenos. Foto: Composición Infobae Perú

¿Por qué no basta con decir “no es un arma de fuego”?

Una parte del debate público se traba en una comparación simplista: “si no es un arma de fuego, es segura”. No lo es. El hecho de que sea menos letal que un arma de fuego no elimina el riesgo de muerte o de lesiones irreversibles. Los protocolos suelen desaconsejar o limitar con fuerza su uso contra menores, adultos mayores, embarazadas o personas con condiciones médicas que el interventor no puede descartar en segundos, especialmente si hay agitación, consumo de sustancias o crisis de salud mental.

En la escena que detonó la polémica, ese problema se vuelve evidente: fuera de una intervención formal, ¿quién evalúa si la persona tiene una condición cardiaca, si lleva un marcapasos, si está bajo medicación o si la caída puede ser mortal? En el mundo real, muchas veces nadie.

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Pistola 'taser', dispositivo eléctrico de inmovilización. (Europa Press)

Uso indebido, castigo y el riesgo de trato cruel

El problema no es solo médico: es institucional. Organismos de derechos humanos han advertido que el uso de dispositivos de electrochoque puede derivar en trato cruel, inhumano o degradante, o incluso tortura, cuando se utilizan para castigar, humillar, intimidar o someter a una persona que ya está controlada o que no representa una amenaza proporcional. En esos escenarios, el daño se multiplica: el riesgo físico se suma a la arbitrariedad del uso de la fuerza.

Amnistía Internacional, por ejemplo, ha pedido límites más estrictos y ha señalado que estas armas no deben presentarse como “no letales”. En 2012, la organización sostuvo que, según los datos que recopiló, al menos 500 personas en Estados Unidos murieron desde 2001 después de recibir descargas con Tasers durante arrestos o en detención.

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Ese tipo de cifras no prueba causalidad automática caso por caso —muchas muertes ocurren en contextos complejos con forcejeos, estrés extremo, inmovilizaciones o condiciones preexistentes—, pero sí refuerza una idea clave para el debate público: el riesgo fatal existe y obliga a entrenamiento, supervisión, trazabilidad y control externo.

Una infografía detalla los riesgos médicos y el abuso institucional de las pistolas eléctricas Taser, reavivando el debate sobre su regulación tras incidentes como el de Surco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capacitación, la clave para evitar casos mortales

La discusión sobre capacitación no es un eslogan. En términos prácticos, un operador entrenado debería dominar, como mínimo:

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Criterios de uso (cuándo sí y cuándo no): amenaza real, proporcionalidad, alternativas disponibles.

Zonas de impacto : reducir el riesgo de descarga transcardíaca y evitar áreas vulnerables.

Duración y repetición : evitar activaciones prolongadas o reiteradas.

Control del entorno : anticipar caídas, retirar objetos peligrosos, asegurar distancia y soporte.

Atención posterior: evaluación inmediata si hay signos de alteración respiratoria, dolor torácico, pérdida de conciencia, convulsiones o golpes en la cabeza.

En Surco, el debate sobre la adopción de estos dispositivos por cuerpos de serenazgo ya venía creciendo. Días antes del video, se difundieron reportes sobre capacitación a serenos y declaraciones públicas sobre su uso como herramienta de inmovilización.

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La polémica en Surco y Carlos Bruce

El caso Bruce no es solo una controversia política: expone el vacío que se abre cuando un arma “menos letal” entra en espacios que no están diseñados para el uso de la fuerza. Un dispositivo de electrochoque, fuera de protocolos, puede convertirse en un instrumento de poder informal: se usa para “dar una lección”, imponer autoridad o resolver un conflicto. Y ahí se activa el mayor riesgo: una descarga que se subestima por su etiqueta de “menos letal” puede terminar en un paro cardíaco, una caída mortal o una lesión irreversible.

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La peligrosidad no depende solo de los voltios anunciados por el fabricante o de su legalidad. Depende del contexto, la decisión de usarlo, la forma de aplicarlo y la capacidad del operador para detenerse a tiempo.

La discusión que deja el video es, por tanto, doble: sanitaria (riesgo de muerte y lesiones graves) e institucional (control del uso de la fuerza, supervisión y rendición de cuentas). Sin entrenamiento, reglas públicas y consecuencias claras ante el abuso, una pistola eléctrica puede pasar, en segundos, de herramienta de control a detonante de tragedias.

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