Universitario confirmó primer acuerdo con Aixa Vigil para que deje San Martín: ¿Qué falta para oficializarla?

Fabrizio Acerbi señaló que alcanzaron un entendimiento con la jugadora de la San Martín. Créditos: TV Perú / X.

Fabrizio Acerbi abordó nuevamente un tema que mantiene la atención de los hinchas de Universitario de Deportes. El jefe polideportivo detalló la situación de Aixa Vigil y su posible incorporación con miras a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

En una entrevista con TV Perú Deportes, Acerbi confirmó que existe un acuerdo con la jugadora: “El tema de la liberación, como sabemos. Nada más. Después, con ella ya hay un acercamiento bastante cerca y ya nos hemos entendido”.

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El directivo remarcó que, aunque lograron un entendimiento con Vigil, todavía resta un paso clave: la desvinculación con la Universidad San Martín. “Veremos cómo se desencadena y si al final ella se puede vestir de crema. Es una gran jugadora. ¿Quién no la quisiera tener? Pero paso a paso”.

Acerbi se mostró optimista respecto al desenlace, aunque aclaró que no está en condiciones de oficializar el fichaje. “Hasta que no se confirme cómo va a ser, cómo se hará y cómo es, no podemos decir sí ni no. Que esperemos unos días que seguramente, esperemos, se resuelva de manera positiva”.

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Universitario confirmó acuerdo con Aixa Vigil para que deje a San Martín de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

¿Cómo van los fichajes en Universitario?

Por otra parte, Fabrizio Acerbi se refirió a la conformación del plantel con el objetivo de superar el tercer puesto que Universitario de Deportes alcanzó en la última edición de la Liga Peruana de Vóley.

En primer lugar, ratificó la continuidad del entrenador Paco Hervás, quien había sido vinculado a una posible salida a pesar de haber alcanzado un acuerdo con la institución. “Paco continúa. Siempre el rumor. Paco, lo dije en el peor momento, lo digo viendo conseguido el resultado, Paco va a seguir en el club”.

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Acerbi también señaló que el club ya tiene aseguradas las incorporaciones nacionales, aunque restan detalles contractuales para poder anunciarlas oficialmente. “Ya tenemos los fichajes asegurados, solamente que por tema contractual de algunos o de cerrar unos detalles contractuales, no podemos anunciarlos, pero ya están todos cerrados”.

El dirigente precisó que los refuerzos confirmados corresponden al ámbito local y que las contrataciones extranjeras aún están en proceso de definición. “Los extranjeros todavía estamos terminando de definir una o dos posiciones”.

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