Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 21 de mayo de 2026

Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que el reciente movimiento telúrico registrado en la región Ica tuvo una réplica de magnitud 4. Tavera descartó la posibilidad de nuevas réplicas que puedan generar alarma entre la población y subrayó la importancia del simulacro nacional multipeligro, previsto para el 29 de mayo.
Explicó que el sismo se originó a una profundidad de 81 kilómetros bajo la región Ica, lo que provocó que las ondas sísmicas impactaran de abajo hacia arriba, generando una fuerte percepción de movimiento en ciudades como Ica y Pisco. Añadió que, en la región Ica, el suelo experimentó una aceleración prácticamente doble respecto al sismo de Pisco de 2007, aunque se trató de un movimiento rápido e intenso.
Tavera recordó que el Perú mantiene una alta probabilidad de registrar un sismo superior a magnitud 8.5 frente a la costa central, por lo que reiteró la relevancia de estar preparados y participar en el simulacro nacional.
Réplicas continuaron tras sismo de 6.1 en Ica
Horas después, a las 17:18, se registró la primera réplica de magnitud 4.1 a 28 kilómetros al sur de Ica, con una profundidad de 62 kilómetros. La intensidad alcanzada fue de grado III en la zona de Ica, según datos oficiales recogidos por el IGP.
Posteriormente, el 20 de mayo a las 07:14, el IGP confirmó una tercera réplica de magnitud 3.6 a 19 kilómetros al sur de Ica, percibida solo por personas en reposo o en pisos altos.
Temblor sacude Arequipa la noche del 20 de mayo
El mismo día, un temblor de 3.6 grados se sintió a las 21:35 en la región de Arequipa, ampliando la percepción de actividad sísmica a otras zonas del país.
Balance de daños y respuesta oficial
El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, informó desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER-Ica) que no se registraron víctimas fatales, pero 27 personas resultaron heridas y reciben atención médica. “Estamos haciendo un seguimiento a su estado de salud, me acaban de reportar que están siendo atendidos y vamos a hacer esa constatación directamente en el campo”, declaró el funcionario.
Las afectaciones materiales incluyen grietas en las paredes, desprendimiento de techos y colapso de estructuras en centros educativos como la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad San Juan Bautista. El movimiento también provocó el colapso parcial de la Catedral de Ica y el derrumbe de 12 nichos en el cementerio antiguo de Saraja, dejando restos humanos expuestos y obligando a las autoridades locales a tomar medidas de limpieza y reubicación.
Además, se reportaron daños en colegios, oficinas, centros comerciales y viviendas, obligando a la suspensión de clases y actividades en las zonas más afectadas. La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú descartó cualquier posibilidad de tsunami en el litoral peruano.
Reacciones y medidas de prevención
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) hizo un llamado a la población para mantener la calma y atender las recomendaciones de seguridad, incluyendo la preparación de la mochila de emergencia y evitar el ingreso a estructuras con daños visibles hasta que sean evaluadas por equipos técnicos. Las autoridades coordinan con el Ministerio de Salud para asegurar el abastecimiento en hospitales y evalúan el estado de las infraestructuras en los sectores de Educación, Vivienda y Trabajo.
El sismo de magnitud 6.1 en Ica fue calificado como uno de los más intensos en la región en los últimos años, reavivando el debate sobre la preparación ante emergencias sísmicas en un país con alta actividad tectónica. El movimiento fue el doble de fuerte que el sismo de Pisco sentido en Lima, evidenciando la fragilidad de las casonas históricas en barrios como Barrios Altos y El Rímac.
Temor por un terremoto continúa
Además del impacto físico, el evento generó temor entre los habitantes de las zonas afectadas, quienes evacuaron edificios y permanecieron en espacios abiertos durante las horas posteriores al sismo principal y sus réplicas.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene la vigilancia sobre la actividad sísmica en la zona sur y recomienda a los ciudadanos estar atentos a los comunicados oficiales. La plataforma Asismet señaló que los sismos de foco intermedio, como el ocurrido en Ica, suelen generar menos réplicas que los superficiales, aunque la probabilidad de nuevas réplicas no puede descartarse en las próximas horas.
Perspectivas y acciones inmediatas
Las autoridades continúan con la evaluación de daños y la asistencia a los afectados, mientras el país permanece en alerta ante posibles nuevos movimientos. El reciente episodio en Ica y la réplica en Arequipa refuerzan la importancia de la cultura de prevención y la coordinación entre organismos de emergencia.
Más información y reportes técnicos detallados pueden consultarse en la web oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP)