Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 21 de mayo de 2026

Representación gráfica de una alerta de sismo mostrando el mapa de Perú con un epicentro y ondas sísmicas, indicando las zonas afectadas por el movimiento telúrico. (Infobae Perú)

Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que el reciente movimiento telúrico registrado en la región Ica tuvo una réplica de magnitud 4. Tavera descartó la posibilidad de nuevas réplicas que puedan generar alarma entre la población y subrayó la importancia del simulacro nacional multipeligro, previsto para el 29 de mayo.

Explicó que el sismo se originó a una profundidad de 81 kilómetros bajo la región Ica, lo que provocó que las ondas sísmicas impactaran de abajo hacia arriba, generando una fuerte percepción de movimiento en ciudades como Ica y Pisco. Añadió que, en la región Ica, el suelo experimentó una aceleración prácticamente doble respecto al sismo de Pisco de 2007, aunque se trató de un movimiento rápido e intenso.

Tavera recordó que el Perú mantiene una alta probabilidad de registrar un sismo superior a magnitud 8.5 frente a la costa central, por lo que reiteró la relevancia de estar preparados y participar en el simulacro nacional.