Napoleón Becerra: fallece candidato presidencial en accidente de tránsito cuando se dirigía a Ayacucho

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Napoleón Becerra García, falleció en un accidente de tránsito en la carretera de Rumichaca, a aproximadamente dos horas de Ayacucho, cuando se trasladaba para cumplir actividades como parte de su campaña. El hecho ocurrió durante la mañana, mientras el aspirante viajaba junto a miembros de su comitiva en un vehículo particular.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Ampliación de Noticias de RPP, la representante del partido, Emily Silva, confirmó el deceso tras recibir información de compañeros presentes en la zona del accidente.

“Hemos sido informados hace unos minutos del accidente del compañero Napoleón Becerra por nuestros compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él en la comitiva”, afirmó Silva, quien también expresó que la noticia fue recibida con consternación dentro del partido.

Fallece candidato presidencial Napoleón Becerra en un accidente de tránsito cuando se dirigía a Ayacucho| Andina

El vehículo transportaba a Napoleón Becerra junto a varios integrantes del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. La dirigente partidaria comunicó que, además de la muerte del candidato, existen otros miembros de la comitiva que resultaron heridos.

Emily Silva solicitó apoyo inmediato a las autoridades para facilitar la evacuación y atención médica de los heridos, debido a que iban al menos con cuatro personas.

“Lo que nosotros en este momento solicitamos al Gobierno es que tome cartas en el asunto y que nos ayude también con los compañeros que puedan estar heridos para que sean evacuados”, expresó la dirigente.

Napoleón Becerra. Foto: RCR Perú

¿Quién era Napoleón Becerra?

Napoleón Becerra García fue candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) para las Elecciones Generales de 2026. Su postulación representó la primera participación nacional de esta organización política, fundada y liderada por él desde 2023.

Becerra García nació el 11 de abril de 1964 en Cajamarca. Realizó estudios universitarios en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo el grado de bachiller en Ciencias Administrativas y el título de licenciado en Administración en 2009.

Durante más de cuarenta años, Becerra trabajó en la Municipalidad de Lima Metropolitana, donde desempeñó funciones administrativas y técnicas desde 1984 hasta 2025.

El líder político nació en Cajamarca, impulsó la creación del Partido de los Trabajadores y Emprendedores y se postuló para las elecciones tras una extensa labor en la Municipalidad de Lima| Andina

Candidatos presidenciales lamentan muerte

El candidato presidencial César Acuña expresó su pesar por el fallecimiento de Napoleón Becerra, líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, a través de sus redes sociales.

“Mis condolencias a su familia, seres queridos, amigos y militantes. Deseo también la pronta recuperación de los heridos. En momentos así, el Perú debe unirse con respeto y solidaridad”, señaló Acuña.

Alfonso López Chau también manifestó su pesar por el fallecimiento de Napoleón Becerra. En su mensaje, recordó la trayectoria de Becerra y su vocación de servicio.

“Un amigo, a quien conocí en la militancia desde los tiempos de Alfonso Barrantes Lingan. Mi solidaridad con su familia, amigos y con todos quienes compartieron su compromiso con el Perú”, se lee.

“Recibo con mucha consternación y pena la noticia de la muerte de nuestro compañero Napoleón Becerra. El estado de las carreteras en el país es pésimo y el desinterés de los gobiernos se sigue cobrando vidas valiosas. Mi más sentido pésame a su familia y a sus compañeros del PTE”, escribió Ronald Atencio.