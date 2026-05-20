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¿Quiénes definirán la segunda vuelta en Perú? El rol clave de Lima y Arequipa en estas Elecciones 2026, según analista

El analista Enrique Castillo sostiene que los votantes de Rafael López Aliaga y de Jorge Nieto en esas regiones podrían inclinar el balotaje

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El analista político Enrique Castillo examina la última encuesta de IPSOS que muestra a Keiko Fujimori con un 39% frente al 35% de Roberto Sánchez. Castillo argumenta que la elección se decidirá no por adhesión a propuestas, sino por el voto en contra del otro candidato | Canal N

Ipsos publicó su segunda encuesta oficial de cara a la segunda vuelta del 7 de junio y le da una ligera ventaja a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre su rival de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

Según el estudio de Ipsos, Fujimori cuenta con 39% de intención de voto, mientras que Sánchez un 34%. Si bien este escenario podría variar con el paso de los días y, sobre todo, el debate presidencial a realizarse el próximo 31 de junio, dos regiones definirían el balotaje, según el analista político Enrique Castillo.

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“Para mí, hasta ahora de lo que yo veo, los grandes definidores de la campaña van a ser Lima, por los electores de Rafael López Aliaga y Arequipa, por los electores de Nieto. Creo que son ellos los que van de alguna manera a desequilibrar”, declaró Castillo en entrevista con Canal N.

Los resultados de la ONPE al 100% de actas contabilizadas arrojan que López Aliaga obtuvo 1.165.864 votos solo en Lima y 93.233 en Arequipa. En total 1.259.097 votos en ambas regiones. En tanto, Jorge Nieto consiguió 164.086 mil votos en Arequipa y 918.765 en la capital, cifras que sumadas dan 1.082.851 votos.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez señalan un mapa de Perú con marcadores, bajo un cartel que dice 'Segunda Vuelta Lucha por el Voto en Regiones'.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales peruanos, analizan detalladamente un mapa de las regiones de Perú, planificando su estrategia para la obtención de votos en la segunda vuelta electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El discurso

Enrique Castillo también consideró que las adhesiones que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez logren sumar durante la campaña rumbo a la segunda vuelta “no van a ser adhesión a propuestas, van a ser adhesiones por miedo al contrincante”.

“Hasta ahora, yo estoy absolutamente seguro que el elector lo único que conoce del plan de Keiko Fujimori es orden, la palabra orden. Y por eso ella insiste en esta disyuntiva entre caos y orden”, dijo. “En el caso de Roberto Sánchez, indulto y cambio de Constitución. Bueno y el despido de Julio Velarde”.

“En el caso de Keiko, las adhesiones van a ser para evitar que llegue Sánchez, y en el caso de Sánchez van a ser para evitar que llegue Keiko Fujimori. No van a ser a favor de algo, van a ser en contra de alguien”, aseveró.

Dos candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, debaten detrás de podios azules con el texto 'DEBATE PRESIDENCIAL'. Banderas peruanas con escudos adornan el fondo.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Última encuesta de Ipsos

Keiko Fujimori encabeza la segunda encuesta de Ipsos Perú para el balotaje del 7 de junio con 39%, cuatro puntos por encima de Roberto Sánchez, que marca 35%, según Perú21. El sondeo, realizado entre el 16 y 17 de mayo, muestra que la principal novedad no es solo la ventaja de Fujimori, sino el crecimiento de los electores que aún no definen su voto, un bloque que puede inclinar la segunda vuelta.

Ese segmento pasó de 7% a 12% a nivel nacional, mientras el voto en blanco o viciado bajó de 17% a 14%. Sumados, los ciudadanos que no se alinean con ninguno de los dos candidatos representan 26% del electorado.

La encuesta incluyó 1.210 entrevistas presenciales en 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, con un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%, de acuerdo con los datos técnicos del estudio.

En la primera medición de abril, ambos postulantes aparecían empatados con 38%, mientras 17% decía que votaría en blanco o viciaría su voto y 7% no precisaba su preferencia. El nuevo sondeo rompe ese empate: Fujimori sube un punto y Sánchez pierde tres.

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