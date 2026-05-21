“Existe el riesgo que los intereses ofrecidos no sean pagados”: SBS alertó de inversiones peligrosas

El sonado caso de Washington López y su empresa Washington Capital, investigada por estafa y haberse quedado, presuntamente, con los ahorros de varios inversionistas peruanos pone en el foco a las entidades de inversiones que prometen altos retornos, pero que operan informalmente y sin autorización.
¿Sabías que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP fue al primera que dio una alerta sobre la empresa Washington Capital? Regularmente la SBS actualiza su lista de estas entidades no autorizadas a captar dinero y aplicativos que ofrecen créditos y crean deudas con intereses elevados a los usuarios.
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Así, no solo Washington Capital es una sobre la cual estar alerta. Solo este año la SBS informó de trece de estas, entre entidades y aplicativos, sobre los que los usuarios deben tener cuidado. En su momento, sobre empresas como Washington Capital sentenció lo siguiente: “Existe el riesgo que los intereses ofrecidos no sean pagados y, además, que el capital entregado por el público no sea restituido, perjudicando a quienes le confiaron sus ahorros”.
SBS alerta de inversiones riesgosas
“Ante diversas consultas y en salvaguarda de los intereses de los ciudadanos, advierte que vienen operando en el país aplicativos (App) de préstamos de dinero, a través de los cuales se ofrecen y desembolsan créditos, sea a solicitud del usuario o, incluso, sin que lo haya solicitado”, resaltó la SBS en marzo de este 2026.
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Así, explicaron que cuando un usuario descarga estos aplicativos peligrosos en su teléfono celular, le exigen, como requisito previo para el otorgamiento del crédito, brindar permiso para acceder al directorio de sus contactos, al álbum de fotografías y videos. “De esta manera, logran recopilar y monitorear toda la información personal del usuario”, afirman.
Luego, al momento de requerir el pago de los préstamos a los usuarios, estos incluyen cargos e intereses elevados y, aprovechando la información personal recopilada, los amenazan con difundir, entre todos sus contactos, su supuesta condición de deudor o les atribuyen situaciones o conductas que resultan agraviantes para su honor.
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Por eso, la SBS invocó a la población a no consultar ni descargar en sus dispositivos estos App o similares, sin antes cerciorarse de los requisitos y accesos que exigen, para evitar que su información personal pueda ser usada por personas inescrupulosas para fines indebidos.
La lista de entidades
Cualquier usuarios puede consultar la lista de entidades y aplicativos sobre los que la SBS ha alertado en el siguiente enlace: https://www.sbs.gob.pe/usuarios/entidades-informales-identificadas.
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Este año la SBS alertó de estos aplicativos y entidades:
- Monedaya pro- Préstamo seguro
- Mano Préstamo - Credito Rapido
- Yapi Cash
- Acreditaya-préstamo fácil
- CreContigo-Préstamo Rápido
- Sol Dinero - Prestamos Peru
- CachaiCredito -Préstamo rápido
- QullqiFacil-Cash Apoyo
- Seda Credito-Préstamo Personal
- CredEke - Préstamo fácil
- V Crédito-Préstamo fácil
- Soles parada-peru credito
- CajaInka.
Se trata en su mayoría de plataformas electrónicas no inscritas en la SBS, que ofrecen préstamos y utilizan métodos extorsivos de cobranza. Los dos últimos serían esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público.
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SBS alertó sobre Washington Capital
Si bien ahora se conocen más detalles sobre el caso Washington Capital, este data del año pasado. Entonces la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ya había alertado, en mayo de 2025, que la empresa Washington Capital captaba dinero del público siendo informal y sin tener autorización de la propia SBS, una señal de alarma.
“Cabe recordar que toda persona que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, requiere de la autorización previa de la SBS, tal como lo dispone la ley”, señala entonces la SBS, así como compartía un listado de otras entidades en la misma situación.
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