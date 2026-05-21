Cae el “número tres” de Los Pulpos en el norte de Perú: tiene una orden de captura internacional en Chile

La Policía Nacional del Perú capturó a Richard Daniel Briceño Gamboa, alias ‘Crespo’, cabecilla de Los Pulpos, tras una intensa operación en La Libertad. (PNP)

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Richard Daniel Briceño Gamboa, alias ‘Crespo’, señalado como “el número tres” de la organización criminal Los Pulpos, quien enfrenta una orden de captura internacional en Chile y es investigado por delitos de extorsión, homicidios y atentados con explosivos.

La captura de Briceño Gamboa se produjo en la región norteña de La Libertad tras un operativo coordinado por la Policía Nacional. El detenido figura como presunto cabecilla de la estructura de Los Pulpos, organización criminal asociada a una serie de delitos graves que han sacudido a la ciudad de Trujillo.

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De acuerdo con el general Ricardo Espinoza, jefe policial regional, la aprehensión de Crespo forma parte de una serie de nuevas estrategias policiales implementadas para combatir la alta incidencia delictiva en la zona.

El principal sospechoso de extorsión y homicidios en Trujillo enfrenta orden de captura internacional en Chile por doble asesinato. (PNP)

El detenido es investigado por su presunta participación en extorsiones a empresarios y atentados contra establecimientos nocturnos, incluyendo el ataque a la discoteca Dali, donde la detonación de una granada dejó decenas personas heridas, según reportes oficiales.

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Órdenes judiciales

La situación judicial de Briceño Gamboa trasciende fronteras. Las autoridades detallaron que el presunto cabecilla de Los Pulpos registra una orden de captura internacional en Chile vinculada a un doble asesinato. Además, en Perú enfrenta requerimientos judiciales por los mismos delitos.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de La Libertad dictó nueve meses de prisión preventiva para ‘Crespo’, medida que ya se cumple en el penal El Milagro.

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De acuerdo con la información oficial, el Ministerio Público presentó cargos por tentativa de homicidio, tenencia ilegal de armas y homicidios cometidos tanto en territorio peruano como chileno.

La detención de ‘Crespo’ se suma a la estrategia policial que ha reducido explosiones y extorsiones en Trujillo, según autoridades. (Andina)

La operación de captura fue ejecutada por agentes de la DIVINCRI y la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Región Policial La Libertad, quienes actuaron en coordinación para detener a uno de los sospechosos más buscados de la región.

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Ataques y extorsiones

Las investigaciones policiales apuntan a ‘Crespo’ como responsable de liderar acciones extorsivas contra centros nocturnos y empresarios en Trujillo. El atentado contra la discoteca Dali figura entre los hechos más graves atribuidos a la organización, con más de un centenar de heridos tras la explosión de una granada en el local.

El general Espinoza subrayó que Trujillo acumuló siete días consecutivos sin reportar detonaciones de explosivos contra empresarios, situación que atribuyó al replanteamiento de las estrategias de seguridad en la ciudad.

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La autoridad policial anunció además el fortalecimiento de los canales de denuncia ciudadana a través de la web trujillovencelaextorsion.com.pe, habilitada para recibir reportes sobre extorsión.

El personal del INPE traslada a un presunto cabecilla de Los Pulpos hacia el penal de Challapalca, a cinco mil metros sobre el nivel del mar. (Crédito: Minjus)

El “auto camaleón”

Recientemente, la PNP también desmanteló parte de la logística de Los Pulpos tras localizar un vehículo que cambiaba de color para evadir la detección policial. El operativo tuvo lugar en el distrito de El Porvenir, donde un taller mecánico era utilizado para modificar la apariencia del automóvil involucrado en múltiples homicidios en la provincia de Trujillo.

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Durante la intervención, la policía detuvo a cinco presuntos integrantes de la organización, entre ellos Jorge Luis Valderrama Cruz, apodado “el pintor”, responsable de alterar el color del vehículo según el delito.

El automóvil fue pintado de rojo durante Semana Santa, color en el que fue visto tras el asesinato de un ingeniero en el parque El Arcoíris de La Esperanza; negro durante un ataque en Florencia de Mora con saldo de dos muertos y diez heridos; y plomo en el momento de la intervención policial.

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Jhonnson Cruz es sindicado como el número uno de Los Pulpos. Aún se encuentra prófugo de la justicia.

Prevención de un asesinato

La inteligencia de la PNP confirmó que el vehículo se preparaba para participar en un nuevo atentado dirigido contra una empresaria local. El seguimiento policial permitió identificar a Óscar David Romero Cóndor, alias “Memo” o “Niño Viejo”, señalado como presunto sicario de la facción Los Terribles de Trujillo, brazo armado de Los Pulpos.

Según declaraciones recogidas por Exitosa, un alto mando policial explicó: “Hemos encontrado a un sicario, a la persona que pinta los vehículos para que no sean descubiertos y hemos encontrado que este sicario le estaba haciendo reglaje a una ciudadana para asesinarla el día de mañana. Le ha hecho seguimiento a su domicilio, le ha hecho seguimiento a su rutina deportiva y ya tenía todas las coordinaciones para asesinar a esta empresaria”.

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