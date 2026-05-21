Muña, coca y uña de gato, los tés ancestrales de Perú que alivian el estrés, la gripe y ayudan a la digestión

Una mujer vestida con atuendo tradicional andino prepara una infusión vertiendo agua caliente, rodeada de cuencos con hierbas como muña, mate de coca, hierba luisa y matico en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 21 de mayo, el mundo celebra el Día Internacional del Té, una fecha instaurada por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer no solo el valor cultural y económico de esta bebida, sino también su papel en la salud y las tradiciones de los pueblos. En Perú, donde la herbolaria forma parte de la memoria ancestral andina y amazónica, hablar de “té” es también hablar de plantas medicinales que durante siglos han acompañado rituales, tratamientos caseros y formas de sanar transmitidas de generación en generación.

Desde las alturas de los Andes hasta la profundidad de la Amazonía, el país alberga una enorme diversidad de hierbas, flores y raíces convertidas en infusiones que aún hoy se consumen tanto en hogares como en mercados populares y centros medicinales naturales.

PUBLICIDAD

Muña: el “té de los Andes” que combate el ‘mal de altura’

La muña, conocida científicamente como Minthostachys mollis, crece en zonas altoandinas de regiones como Cusco, Ayacucho y Puno. Su aroma recuerda a la menta, pero su uso medicinal es mucho más amplio.

Tradicionalmente, los pobladores andinos la utilizan para aliviar los síntomas del soroche o mal de altura, mejorar la digestión y reducir cólicos estomacales. También es considerada un descongestionante natural y un aliado contra los resfriados.

PUBLICIDAD

En muchas comunidades, beber una taza caliente de muña después de las comidas es casi un ritual cotidiano.

La muña, una planta originaria de los Andes peruanos, es valorada por sus propiedades medicinales para aliviar el mal de altura, mejorar la digestión y combatir resfriados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mate de coca: la hoja sagrada convertida en infusión

La hoja de coca posee un profundo valor ceremonial y medicinal en la cultura andina. Consumida desde tiempos preincaicos, su infusión —popularmente llamada “mate de coca”— sigue siendo ampliamente usada en regiones como Cusco, Puno y Huánuco.

PUBLICIDAD

Las comunidades indígenas la utilizan para combatir el cansancio físico, el frío extremo y el mal de altura. Además, se le atribuyen propiedades digestivas y energizantes.

Aunque su uso está regulado internacionalmente por la relación de la hoja con la producción de cocaína, en Perú su consumo tradicional y medicinal forma parte del patrimonio cultural andino.

PUBLICIDAD

Infografía detallando el valor cultural, medicinal y los usos tradicionales del mate de coca en los Andes peruanos, mostrando su patrimonio ancestral y la regulación internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hierba luisa: calma para el cuerpo y la mente

La hierba luisa, muy cultivada en la costa y la sierra peruana, es una de las infusiones más populares del país. Su aroma cítrico y suave la convirtió en una bebida cotidiana en miles de hogares.

Tradicionalmente se utiliza para reducir el estrés, aliviar problemas digestivos y ayudar a conciliar el sueño. En mercados de Lima y Arequipa suele venderse fresca, atada en pequeños ramos junto a otras hierbas medicinales.

PUBLICIDAD

Muchas familias la consideran un remedio casero para los nervios y la ansiedad.

La hierba luisa, una infusión popular en Perú, ofrece beneficios tradicionales para el estrés, la digestión y el sueño, cultivada en la costa y sierra y vendida fresca en mercados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uña de gato: el té amazónico asociado al sistema inmunológico

En la Amazonía peruana, especialmente en regiones como Loreto y Ucayali, la uña de gato es una de las plantas medicinales más reconocidas.

PUBLICIDAD

Se prepara generalmente con la corteza de la planta y se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y fortalecedoras del sistema inmunológico. Diversos estudios científicos analizaron sus compuestos naturales, aunque especialistas advierten que no reemplaza tratamientos médicos convencionales.

Para muchos pueblos amazónicos, esta infusión forma parte de un conocimiento medicinal ancestral vinculado con la selva y sus recursos curativos.

PUBLICIDAD

Un infográfico ilustra la uña de gato, detallando su preparación, propiedades antiinflamatorias y su rol en la medicina tradicional amazónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matico: la planta cicatrizante de los Andes y la selva

El matico es otra de las plantas emblemáticas de la medicina tradicional peruana. Crece tanto en zonas andinas como amazónicas y suele utilizarse en infusiones para aliviar inflamaciones, dolores de garganta y problemas respiratorios.

Durante la pandemia de COVID-19, su consumo aumentó considerablemente en varias regiones del país debido a su fama popular como planta medicinal respiratoria, aunque médicos y científicos insistieron en que no existían evidencias concluyentes para considerarlo un tratamiento contra el virus.

PUBLICIDAD

Aun así, el matico continúa siendo parte importante de la tradición herbolaria peruana.

Un gráfico ilustra la planta de matico y sus usos en la medicina tradicional peruana, el aumento de su consumo durante la pandemia de COVID-19, la falta de evidencia científica y su persistencia cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un legado que sigue vivo

En Perú, las infusiones no son solo bebidas calientes: son memoria, identidad y conocimiento ancestral. Mercados tradicionales como los de Mercado de San Pedro o Mercado de Belén mantienen viva una tradición donde las hierbas medicinales ocupan un lugar central.

Curanderos, herbolarios y familias enteras continúan transmitiendo recetas y saberes que sobrevivieron al paso del tiempo y que hoy despiertan también el interés de la ciencia moderna.

En el Día Internacional del Té, Perú recuerda que muchas de sus infusiones ancestrales son mucho más que remedios naturales: representan una conexión profunda entre la salud, la biodiversidad y las culturas originarias que aprendieron a sanar escuchando a la naturaleza.