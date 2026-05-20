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Se conoció que Flavia Montes rechazó convocatoria a la selección peruana: el contundente motivo de su ausencia

Antonio Rizola decidió llamar a la central a la ‘blanquirroja’ para la próxima Copa América 2026, sin embargo la voleibolista decidió dar un paso al costado

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Se conoció que Flavia Montes rechazó convocatoria a la selección peruana. (Instagram)
Se conoció que Flavia Montes rechazó convocatoria a la selección peruana. (Instagram)

La negativa de varias jugadoras a la selección peruana de vóley generó polémica de cara al proceso de preparación para los desafíos de la presente temporada. Antonio Rizola dio a conocer la convocatoria, pero llamó mucho la atención la ausencia de voleibolistas importantes como la de Ángela Leyva y Maguilaura Frías pese de haber sido consideradas al proceso.

Y la lista de bajas sigue creciendo, se reveló que Flavia Montes rechazó su llamado y no estará en la nómina para la próxima Copa América 2026, que se jugará en Lima. A pesar que la central aceptó la convocatoria, dio marcha atrás y decidió dar un paso al costado.

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“Hay dos ausencias más en la selección peruana de voleibol. Ya lo anunció la Cátedra Deportes a través de sus redes sociales. Por diversos temas de índole personal, la voleibolista Flavia Montes y Maricarmen Guerrero, la primera de la San Martín y que justo se estaba voceando para su incorporación a Alianza Lima y Maricarmen Guerrero, tricampeona con el equipo íntimo, ambas le dijeron no a la selección peruana de voleibol”, informó Martín Fernández en el programa ‘Cátedra Deportes’.

Antonio Rizola fue contundente con voliebolistas que rechazaron a la selección peruana

La ausencia de varias jugadoras en la selección peruana de vóley, como Ángela Leyva y Maguilaura Frías, ha generado un intenso debate en el entorno deportivo nacional. Ambas deportistas, aunque fueron consideradas inicialmente por el comando técnico, no integrarán el equipo para los compromisos de la presente temporada.

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Antonio Rizola abordó públicamente esta situación. El estratega brasileño dejó en claro que respeta las decisiones personales de las jugadoras, pero subrayó la importancia del compromiso que representa defender los colores nacionales y ser parte de la selección.

“Las que no están me justificaron por qué no van a estar.No estoy de acuerdo con el 90%, pero tengo que respetar. Mi instrumento de trabajo son las atletas, a las que tengo que tener el mayor respeto del mundo, porque sin ellas yo no soy entrenador. Sin un club o una federación que me paga, yo no soy entrenador. Yo tengo que respetar todas las personas involucradas y respetar las decisiones de cada una”, declaró el DT en el programa‘Sobre La Net’.

En sus declaraciones, el técnico estableció una diferencia entre el ámbito privado de cada atleta y la responsabilidad colectiva de representar al país. Esta postura busca equilibrar el reconocimiento de la autonomía de las deportistas con la exigencia que implica vestir la camiseta de la ‘blanquirroja’ en el escenario internacional.

El entrenador de la 'bicolor' se refirió a la situación de las jugadoras que han rechazado el llamado del equipo patrio. (Video: Sobre La Net / Radio Ovación)

Las convocadas de Perú para la Copa América 2026

- Aixa Vigil (San Martín)

- Brenda Lobatón (San Martín)

- Esmeralda Sánchez (Alianza Lima)

- Diana de la Peña (Alianza Lima)

- Ginna López (San Martín)

- Pamela Cuya (San Martín)

- Angélica Aquino (San Martín)

- Sandra Ostos (Alianza Lima)

- Ysabella Sánchez (Alianza Lima)

- Alexandra Machado (Universitario de Deportes)

- Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano)

- Karla Ortiz (Universitario de Deportes)

- Daniela Muñoz (Universitario de Deportes)

- Lucia Magallanes (Universitario de Deportes)

- Anghela Barboza (Deportivo Géminis)

- Kiara Vicente (Deportivo Géminis)

- Estefany Mariñas (Deportivo Géminis)

- Alondra Alarcón (UNLV de Estados Unidos)

- Fabiana Távara (Eastern Florida State College de Estados Unidos)

- Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos)

- Jade Cuya (Jacksonville Dolphins de Estados Unidos)

- Alondra Villanueva (Seton Hall University de Estados Unidos)

- Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia)

- Camila Pérez (Circolo Sportivo Italiano)

- Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano)

- Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

- Camila Pineda (Deportivo Soan)

- Xina Cortez (Deportivo Soan)

- Cristina Cuba (Regatas Lima)

- Kiara Montes (Regatas Lima)

- Rachell Hidalgo (Regatas Lima)

- Nicole Johansson (Regatas Lima)

- Ingrid Herrada (Olva Latino)

- Jeissy Chía (Rebaza Acosta)

- María José Rojas (Atlético Atenea)

- Saskya Silvano (Atlético Atenea)

- Thaisa McLeod (Atlético Atenea)

Antonio Rizola defendió la convocatoria de Karla Ortiz y elogió su actitud.
Antonio Rizola defendió la convocatoria de Karla Ortiz a la selección peruana y elogió su actitud.

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