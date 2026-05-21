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Ignacio Buse clasificó a semifinales del ATP 500 de Hamburgo tras sensacional remontada ante Ugo Humbert

En el tercer set, el peruano iba 3-0 abajo y le dio vuelta 6-3 con mucho carácter y cabeza fría

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Ignacio Buse remontó un partido adverso ante Ugo Humbert en los cuartos de final y aseguró su pase a las semifinales del ATP 500 de Hamburgo, en un encuentro donde muchos lo consideraban eliminado, al ir perdiendo en el tercer set con una distancia de tres puntos.

La celebración de Ignacio Buse tras vencer a Ugo Humbert en ATP 500 de Hamburgo. Créditos: REUTERS/Fabian Bimmer
La celebración de Ignacio Buse tras vencer a Ugo Humbert en ATP 500 de Hamburgo. Créditos: REUTERS/Fabian Bimmer

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