Ignacio Buse clasificó a semifinales del ATP 500 de Hamburgo tras sensacional remontada ante Ugo Humbert

Ignacio Buse remontó un partido adverso ante Ugo Humbert en los cuartos de final y aseguró su pase a las semifinales del ATP 500 de Hamburgo , en un encuentro donde muchos lo consideraban eliminado, al ir perdiendo en el tercer set con una distancia de tres puntos.

Más Noticias

Martín Pérez Guedes rompió su silencio tras gol errado en Universitario vs Nacional: “Estoy acostumbrado que siempre se miren los errores” El mediocampista de la ‘U’ minimizó su error frente al arco y valoró el esfuerzo colectivo tras el empate en Montevideo. También habló de Héctor Cúper

Universitario confirmó primer acuerdo con Aixa Vigil para que deje San Martín: ¿Qué falta para oficializarla? Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la ‘U’, señaló que conversaron con la atacante nacional y alcanzaron un entendimiento para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: día, hora y canal TV del choque por clasificación a octavos de Copa Libertadores 2026 Tras la derrota frente Junior en Colombia, los ‘cerveceros’ se juegan la vida frente el ‘Ciclón’: solo un triunfo los clasificará a los octavos de final. Entérate todos los detalles del último duelo de la fase de grupos

Héctor Cúper señaló que no le gusta “festejar empates” y explicó el gol errado de Martín Pérez Guedes: “Estaba muy contracturado” El entrenador argentino analizó el empate de Universitario ante Nacional en Uruguay, y resaltó la labor de sus dirigidos pese al poco tiempo de trabajo