Perú

Ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina: Magaly Medina revelará HOY imágenes inéditas de la fiesta desenfrenada de los chicos realy

Said, Mario y Patricio viajaron por la despedida de soltero tardía de Francisco Sierralta, un amigo que tienen en común, sin imaginar que la fiesta se saldría de control y serían captados por las cámaras de Magaly TV La Firme

Guardar
¡Captados en Argentina! Mario Irivarren y Said Palao, junto a Patricio Parodi, protagonizan una escandalosa fiesta en un yate, llena de bailes, besos y situaciones comprometedoras con varias señoritas. ¿Qué dirán sus parejas? | ATV / Magaly TV: La Firme

Magaly Medina sorprendió a los televidentes al mostrar en su programa imágenes inéditas del viaje de Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta a Buenos Aires. Lo que parecía una escapada de amigos terminó convirtiéndose en el centro de la conversación en el mundo del espectáculo peruano: los chicos reality fueron captados en una fiesta a bordo de un yate en el Delta del Tigre, rodeados de varias mujeres y en una actitud bastante desinhibida. Todo quedó registrado en videos y fotos que, tras salir a la luz, desataron una ola de comentarios y reacciones.

Fiestas, yate y diversión sin límites

El itinerario comenzó el viernes 13 de marzo, cuando el grupo aterrizó en la capital argentina. Como parte del plan, alquilaron un departamento con piscina en el barrio de Palermo, donde desde el primer día recibieron la visita de varias jóvenes que se sumaron a la celebración. La fiesta grande llegó cuando todos subieron a un yate de dos pisos en el Delta del Tigre: música, tragos, baile y mucha complicidad entre los presentes.

En los videos, Said Palao aparece bailando y abrazando a diferentes mujeres, mientras que Mario Irivarren no se esconde y se deja ver besando a una joven. Todo el material fue grabado entre el 13 y el 16 de marzo, y según Magaly Medina, no hay duda de que es actual: “Quiero dejar en claro que este contenido corresponde a este mes y no a situaciones del pasado”, aseguró la conductora en su programa.

Magaly Medina anuncia segunda parte
Magaly Medina anuncia segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

La producción de Magaly TV se encargó de dejar claro que el viaje fue planeado y no improvisado. Desde el alquiler del departamento hasta la organización de la fiesta en el yate, cada detalle fue pensado para pasarla bien y sin presiones. Las imágenes muestran a los chicos reality, y a Francho Sierralta como parte del grupo principal, en un entorno relajado, lejos de las cámaras peruanas pero no de los lentes curiosos que terminaron registrando cada momento.

Reacciones en redes y mensajes de Magaly

Como era de esperarse, el reportaje no tardó en generar reacciones. Magaly Medina, fiel a su estilo, dirigió comentarios muy directos a las parejas de los protagonistas, Alejandra Baigorria y Onelia Molina. “No permitan que nadie las haga sentir menos, ustedes valen mucho”, dijo Medina en televisión, recordando viejos episodios de infidelidad y problemas sentimentales que han sido parte de la vida pública de ambas.

Juerga en yate: Mario Irivarren
Juerga en yate: Mario Irivarren y Said Palao en el ojo de la tormenta tras ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

Las redes sociales hicieron eco de las imágenes y las palabras de Magaly. Los usuarios debatieron sobre la conducta de los chicos reality, la exposición de su vida privada y la decisión de la producción de sacar a la luz este tipo de material. Algunos defendieron el derecho a la diversión y la privacidad, mientras que otros criticaron la falta de responsabilidad afectiva y la posible traición a sus parejas.

El contundente comunicado de Onelia Molina

Quien no tardó en reaccionar fue Onelia Molina, pareja de Mario Irivarren. A través de un comunicado, Molina confirmó el fin de la relación: “He decidido dar por concluida mi relación sentimental, agradezco el respeto a mi privacidad y me enfocaré en mi bienestar personal y profesional”. Sus palabras generaron empatía y apoyo entre seguidores y figuras del espectáculo, que valoraron su decisión y la forma en la que enfrentó el escándalo.

Ruptura confirmada: Onelia Molina se
Ruptura confirmada: Onelia Molina se separa de Mario Irivarren tras escándalo en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Al cierre de esta nota, ni Said Palao ni Alejandra Baigorria han dado declaraciones sobre lo ocurrido. El silencio de ambos mantiene la expectativa entre los seguidores, que esperan alguna reacción o pronunciamiento en las próximas horas.

Magaly promete más sorpresas

Por si fuera poco, Magaly Medina avisó que esta historia todavía no termina. La conductora anunció una segunda parte del reportaje, con nuevas imágenes que mostrarán lo que sucedió después de la fiesta en el yate, cuando el grupo continuó la celebración en una casa junto a otras mujeres. “Esto recién empieza, hay más material que mostrar”, adelantó Medina, dejando claro que la polémica está lejos de apagarse.

Las nuevas imágenes mostrarían encuentros en una casa de campo con más mujeres. ATV/ Magaly TV La Firme.

La expectativa ahora está puesta en lo que revelarán las próximas entregas del programa y en si los protagonistas finalmente romperán el silencio. Mientras tanto, el caso sigue dando que hablar en redes y en el mundo del espectáculo.

Alejandra Baigorria esperará ver imágenes de Said Palao

La atención sobre el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao no disminuye tras la difusión de imágenes de Palao con otras mujeres en Argentina. Frente a la controversia, Baigorria ha decidido no pronunciarse hasta conocer la segunda parte del informe de Magaly Medina. Al ser consultada por reporteros de ‘Amor y Fuego’, respondió con calma: “Voy a ver las imágenes y les cuento. Besitos, gracias”. Su reciente participación en una charla motivacional ha sido vista como muestra de templanza y madurez, mientras el público espera su declaración definitiva sobre el hecho.

Alejandra Baigorria espera la segunda
Alejandra Baigorria espera la segunda parte del informe de Magaly Medina sobre Said Palao para tomar una decisión. IG/ ATV

Temas Relacionados

Mario IrivarrenSaid PalaoAmpayMagaly MedinaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Mercado inmobiliario en Lima alcanza récord histórico en 2025 impulsado por el dinamismo de Mivivienda

La estabilización de precios y tasas de interés favoreció el dinamismo del mercado, aunque persisten limitaciones en el acceso al crédito hipotecario

Mercado inmobiliario en Lima alcanza

Línea 1 reporta retrasos en varias estaciones y señala: “considerar rutas alternas” ante congestión del servicio

Pasajeros reportaron demoras de hasta una hora, trenes con alta ocupación y falta de información clara

Línea 1 reporta retrasos en

Alejandra Baigorria espera la segunda parte del informe de Magaly Medina sobre Said Palao para tomar una decisión

La empresaria confirmó que esperará la emisión completa del informe de ‘Magaly TV La Firme’ sobre su esposo antes de pronunciarse.

Alejandra Baigorria espera la segunda

Usuarios piden a Alejandra Baigorria no perdonar a Said Palao tras imágenes con mujeres en Argentina: “Mereces algo mejor”

La empresaria enfrenta una ola de mensajes, donde los internautas le piden que no lo perdone y que busque una relación basada en respeto y valores.

Usuarios piden a Alejandra Baigorria

Samahara Lobatón aclara rumores de su renuncia a La Granja VIP Perú: “Todo sobrepasó los límites de mi tolerancia”

Tras rumores de su presunta renuncia, Samahara explicó que todo fue producto de una confusión y descartó que haya abandonado el reality.

Samahara Lobatón aclara rumores de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori lamenta salida de

Keiko Fujimori lamenta salida de Denisse Miralles y señala que Fuerza Popular evaluará a Luis Arroyo antes de decidir confianza

Intervienen hospitales de EsSalud en Chiclayo por millonario contrato ligado al entorno de Brunella Horna, nuera de César Acuña

Universidad de César Acuña firmó convenio con EsSalud en medio de polémica: entidad afirma que acuerdo no es “excepcional”

Wolfgang Grozo niega haber ido a Sarratea y admite que negó amistad con Zamir Villaverde por vergüenza de su “dudosa reputación”

José Balcázar descarta presión del Congreso por cambio en la PCM y anuncia que reforzará lucha contra la delincuencia

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria espera la segunda

Alejandra Baigorria espera la segunda parte del informe de Magaly Medina sobre Said Palao para tomar una decisión

Usuarios piden a Alejandra Baigorria no perdonar a Said Palao tras imágenes con mujeres en Argentina: “Mereces algo mejor”

Samahara Lobatón aclara rumores de su renuncia a La Granja VIP Perú: “Todo sobrepasó los límites de mi tolerancia”

El emotivo mensaje de Tom Holland a Pol Deportes: “Gracias por animar a la gente a seguir sus sueños”

Shirley Arica y Gabriela Herrera se pelean y se dicen de todo en La Granja VIP: “Te gusta que te paguen todo”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Damir Džumhur:

Ignacio Buse vs Damir Džumhur: día, hora y canal TV del partido por primera ronda del ATP Masters 1000 de Miami

Fernando Corcino responde a Franco Velazco y defiende a la Comisión Disciplinaria: “Tal vez quiere una de acuerdo a sus intereses”

Renato Tapia volvió a jugar 90 minutos en la victoria de Al Wasl por la liga árabe: ¿Por qué no fue convocado a la selección?

DT de Circolo destaca el poderío de San Martín previo a la revancha por Liga Peruana de Vóley: “La banca marca la diferencia”

Renzo Garcés quedó fuera del Alianza Lima vs Juan Pablo II por lesión: este jugador lo reemplazaría en la defensa