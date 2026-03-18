Ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina: Magaly Medina revelará HOY imágenes inéditas de la fiesta desenfrenada de los chicos realy

¡Captados en Argentina! Mario Irivarren y Said Palao, junto a Patricio Parodi, protagonizan una escandalosa fiesta en un yate, llena de bailes, besos y situaciones comprometedoras con varias señoritas. ¿Qué dirán sus parejas? | ATV / Magaly TV: La Firme

Magaly Medina sorprendió a los televidentes al mostrar en su programa imágenes inéditas del viaje de Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta a Buenos Aires. Lo que parecía una escapada de amigos terminó convirtiéndose en el centro de la conversación en el mundo del espectáculo peruano: los chicos reality fueron captados en una fiesta a bordo de un yate en el Delta del Tigre, rodeados de varias mujeres y en una actitud bastante desinhibida. Todo quedó registrado en videos y fotos que, tras salir a la luz, desataron una ola de comentarios y reacciones.

Fiestas, yate y diversión sin límites

El itinerario comenzó el viernes 13 de marzo, cuando el grupo aterrizó en la capital argentina. Como parte del plan, alquilaron un departamento con piscina en el barrio de Palermo, donde desde el primer día recibieron la visita de varias jóvenes que se sumaron a la celebración. La fiesta grande llegó cuando todos subieron a un yate de dos pisos en el Delta del Tigre: música, tragos, baile y mucha complicidad entre los presentes.

En los videos, Said Palao aparece bailando y abrazando a diferentes mujeres, mientras que Mario Irivarren no se esconde y se deja ver besando a una joven. Todo el material fue grabado entre el 13 y el 16 de marzo, y según Magaly Medina, no hay duda de que es actual: “Quiero dejar en claro que este contenido corresponde a este mes y no a situaciones del pasado”, aseguró la conductora en su programa.

Magaly Medina anuncia segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

La producción de Magaly TV se encargó de dejar claro que el viaje fue planeado y no improvisado. Desde el alquiler del departamento hasta la organización de la fiesta en el yate, cada detalle fue pensado para pasarla bien y sin presiones. Las imágenes muestran a los chicos reality, y a Francho Sierralta como parte del grupo principal, en un entorno relajado, lejos de las cámaras peruanas pero no de los lentes curiosos que terminaron registrando cada momento.

Reacciones en redes y mensajes de Magaly

Como era de esperarse, el reportaje no tardó en generar reacciones. Magaly Medina, fiel a su estilo, dirigió comentarios muy directos a las parejas de los protagonistas, Alejandra Baigorria y Onelia Molina. “No permitan que nadie las haga sentir menos, ustedes valen mucho”, dijo Medina en televisión, recordando viejos episodios de infidelidad y problemas sentimentales que han sido parte de la vida pública de ambas.

Juerga en yate: Mario Irivarren y Said Palao en el ojo de la tormenta tras ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

Las redes sociales hicieron eco de las imágenes y las palabras de Magaly. Los usuarios debatieron sobre la conducta de los chicos reality, la exposición de su vida privada y la decisión de la producción de sacar a la luz este tipo de material. Algunos defendieron el derecho a la diversión y la privacidad, mientras que otros criticaron la falta de responsabilidad afectiva y la posible traición a sus parejas.

El contundente comunicado de Onelia Molina

Quien no tardó en reaccionar fue Onelia Molina, pareja de Mario Irivarren. A través de un comunicado, Molina confirmó el fin de la relación: “He decidido dar por concluida mi relación sentimental, agradezco el respeto a mi privacidad y me enfocaré en mi bienestar personal y profesional”. Sus palabras generaron empatía y apoyo entre seguidores y figuras del espectáculo, que valoraron su decisión y la forma en la que enfrentó el escándalo.

Ruptura confirmada: Onelia Molina se separa de Mario Irivarren tras escándalo en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Al cierre de esta nota, ni Said Palao ni Alejandra Baigorria han dado declaraciones sobre lo ocurrido. El silencio de ambos mantiene la expectativa entre los seguidores, que esperan alguna reacción o pronunciamiento en las próximas horas.

Magaly promete más sorpresas

Por si fuera poco, Magaly Medina avisó que esta historia todavía no termina. La conductora anunció una segunda parte del reportaje, con nuevas imágenes que mostrarán lo que sucedió después de la fiesta en el yate, cuando el grupo continuó la celebración en una casa junto a otras mujeres. “Esto recién empieza, hay más material que mostrar”, adelantó Medina, dejando claro que la polémica está lejos de apagarse.

Las nuevas imágenes mostrarían encuentros en una casa de campo con más mujeres. ATV/ Magaly TV La Firme.

La expectativa ahora está puesta en lo que revelarán las próximas entregas del programa y en si los protagonistas finalmente romperán el silencio. Mientras tanto, el caso sigue dando que hablar en redes y en el mundo del espectáculo.

Alejandra Baigorria esperará ver imágenes de Said Palao

La atención sobre el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao no disminuye tras la difusión de imágenes de Palao con otras mujeres en Argentina. Frente a la controversia, Baigorria ha decidido no pronunciarse hasta conocer la segunda parte del informe de Magaly Medina. Al ser consultada por reporteros de ‘Amor y Fuego’, respondió con calma: “Voy a ver las imágenes y les cuento. Besitos, gracias”. Su reciente participación en una charla motivacional ha sido vista como muestra de templanza y madurez, mientras el público espera su declaración definitiva sobre el hecho.

Alejandra Baigorria espera la segunda parte del informe de Magaly Medina sobre Said Palao para tomar una decisión. IG/ ATV