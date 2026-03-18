Perú

¿Quién es Francho Sierralta, el empresario que le fue infiel a su esposa en su despedida de soltero con Mario Irivarren y Said Palao?

El empresario fue captado en su viaje a Argentina, junto a los chicos reality para celebrar su despedida de soltero pese a haberse casado en diciembre

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Francho Sierralta es influencer amigo de los guerreros, que fue ampayado en Argentina. MagalyTV / ATV

El nombre de Francho Sierralta volvió a ocupar espacios de relevancia en la prensa peruana en marzo de 2026, tras la difusión de un video donde se lo observa en un yate en Argentina, acompañado por Mario Irivarren y Said Palao. En el registro, grabado durante su propia despedida de soltero, Sierralta aparece en una situación íntima con una mujer distinta a su esposa, Nathalie Galleno. El material, difundido por programas de espectáculos, desencadenó una ola de reacciones en redes sociales y en el entorno del empresario. De acuerdo con entrevistas previas, Sierralta tiene 37 años.

La viralización del video llevó a Sierralta a cerrar sus cuentas personales en Instagram y TikTok poco después de que el caso se hiciera público. Además, el podcast “Esto no es terapia”, en el que participaba, suspendió su actividad y retiró su presencia de redes sociales.

Juerga en yate: Mario Irivarren
Juerga en yate: Mario Irivarren y Said Palao en el ojo de la tormenta tras ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

De fiestas y emprendimientos a la gastronomía internacional

Antes del escándalo, Francho Sierralta ya era reconocido por su perfil como empresario gastronómico. Su trayectoria comenzó desde joven, cuando organizaba fiestas y vendía entradas en Lima. En una entrevista concedida a Diario Correo, recordó que un problema familiar le llevó a asumir la gestión del restaurante Oceánika, experiencia que derivó en el descubrimiento de su vocación empresarial.

A lo largo de los años, Sierralta fue construyendo un portafolio que supera las 20 marcas, entre las que destacan Roll-Star Sushi Bar, Fucking Guys, Jacks Urban Pizza, Kali Poke Bowl y Wings Club. La mayoría de sus negocios operan bajo el formato de dark kitchen, estrategia que, según explicó en la prensa, le permitió mantener la viabilidad de sus empresas durante la pandemia y responder rápidamente a cambios en las tendencias de consumo.

El empresario Francho Sierralta, quien
El empresario Francho Sierralta, quien fue noticia por su despedida de soltero, sonríe mientras posa en un gimnasio con auriculares blancos.

Sierralta relató a Diario Correo: “Nadie le va a poner más ganas que tú a tu negocio”. Ese enfoque lo aplicó desde la apertura de su primer restaurante propio en La Molina, donde aprendió la importancia de estar pendiente de cada detalle y de apostar por la innovación constante en los productos y el marketing.

Expansión a Europa y visión empresarial

En 2025, Sierralta amplió sus operaciones abriendo un local en Madrid, convencido de que la cocina peruana tiene una posición destacada en el mercado europeo. En declaraciones a Perú21, afirmó: “En Madrid tienen a la cocina peruana súper bien posicionada”, lo que facilitó la llegada de sus propuestas de sushi y hamburguesas.

El empresario, además, es piloto aficionado de autos y ha participado en diversos podcasts, donde comparte experiencias sobre emprendimiento, fracasos y aprendizajes personales. Su presencia en plataformas digitales y espacios mediáticos potenció su imagen como referente entre los jóvenes empresarios peruanos.

Francho Sierralta posa sonriente con
Francho Sierralta posa sonriente con una bebida, disfrutando de un momento de relajación, mientras la controversia sobre su 'ampay' con Said Palao y Mario Irivarren y el cierre de sus redes sociales sigue latente.

Tras la difusión del video, Sierralta optó por desaparecer del entorno digital. Hasta el momento, no ha dado declaraciones públicas sobre el impacto de la controversia en sus negocios, ni se han conocido pronunciamientos oficiales por parte de sus socios comerciales. Según informa Diario Correo, la estructura empresarial de Sierralta continúa operando, mientras la atención mediática se mantiene sobre su figura y su vida personal.

Podcast donde participa Francho se pronunció

Tras el escándalo, ‘Esto no es terapia’, podcast en el que participaba Francho Sierralta lanzó un comunicado en redes sociales. El escrito firmado por Eduardo Romay, Talía Echecopar y Natalia Merino, no marcó distancia completamente del empresario, sino que solo anunció una pausa en el proyecto lo que generó diversas críticas.

“Siempre hemos buscado construir un espacio honesto, donde lo que decimos tenga coherencia con cómo actuamos. Queremos dejar en claro que ese tipo de situaciones no representan los valores que promovemos. Este momento nos plantea reflexionar y actuar con responsabilidad. Por este motivo, hemos decidido pausar el proyecto ‘Esto no es terapia’”.

La decisión de pausa en
La decisión de pausa en 'Esto no es terapia' generó debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido ante sus audiencias.

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