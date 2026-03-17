Mario Irivarren y Said Palao son captados de fiesta con mujeres en Argentina: Magaly Medina anuncia destape en su programa

Mario Irivarren y Said Palao fueron captados disfrutando de una fiesta en yate durante su viaje a Argentina. . ATV: Magaly Tv La Firme

Mario Irivarren y Said Palao fueron captados por las cámaras de 'Magaly TV La Firme’ en plena fiesta con mujeres, bikini, sol y tragos en un yate durante un viaje a Argentina.

El avance del informe, presentado por Magaly Medina, ha generado una ola de especulaciones en redes sociales y mantiene en vilo a seguidores y figuras del espectáculo.

Magaly Medina promete “bomba” mediática

La expectativa creció cuando Magaly Medina, fiel a su estilo, lanzó un avance cargado de misterio y frases directas. “Sabemos todo, absolutamente todo, lo que hicieron en Argentina”, advirtió en la promoción, acompañada de imágenes sugestivas y música de suspenso. Sin revelar nombres inicialmente, la conductora dejó claro que el contenido sería de alto impacto y que los involucrados se reconocerían fácilmente.

Durante la emisión en vivo del lunes 16 de marzo, Magaly reforzó la intriga ante cámaras:

“El que se sienta aludido, a quien le caiga el guante, que se lo chante, como dirían los arequipeños. Sabemos todo lo que hicieron en Argentina. Bueno, los que se fueron a Argentina ya sabrán. Mañana a las nueve y media se los contamos”, sentenció, generando aún más expectativa sobre el informe.

El avance del programa ha generado especulación por lo ocurrido en Argentina y quiénes estarían implicados. ATV/ Magaly TV La Firme.

Mario, Said y Patricio de fiesta en yate y compañía femenina

El adelanto del reportaje muestra a Mario Irivarren, conocido por su participación en 'Esto es Guerra’, y Said Palao disfrutando de una jornada de fiesta en un yate, rodeados de mujeres en bikini, bebidas y ambiente veraniego.

Según las imágenes, también se puede ver a Patricio Parodi pero el chico reality se mantiene soltero o fue relacionado sentimenlatemnte cons u comapñera Flavia Lópe zpero sin llegar a oficializar.

Quienes estarían en graves problemas serían; Mario y Said porque el primero mantiene una relacion con Onelia Molina y el otro está casado hace un año con Alejandra Baigorria.

Si bien hasta el momento no se han difundido todos los detalles, el video promocional sugiere que los involucrados habrían aprovechado su estadía en Argentina para relajarse y celebrar en compañía femenina.

El programa Magaly TV La Firme generó expetativa con imagenes de la fiesta de Mario Irivarren y Said Palao con mujeres en Argentina. Captura: ATV

El efecto Magaly: intriga y expectativa en la farándula local

El anuncio de Magaly Medina ha sido interpretado como un golpe mediático que puede cambiar el panorama de la farándula peruana.

La periodista, célebre por sus destapes y primicias, dejó en claro que el informe del martes 17 tendrá repercusiones: “Sabemos todo lo que hicieron en Argentina. Lo contamos este martes a las 9:30 pm”, repitió en redes y en televisión.

El hermetismo y la narrativa desafiante, sumados a la ausencia de detalles precisos en el avance, forman parte de la estrategia de la conductora para mantener enganchada a la audiencia y elevar la tensión hasta el momento de la emisión. No es la primera vez que Magaly anticipa un informe que termina generando titulares y debates en programas de espectáculos.

¿Qué revelará ‘Magaly TV La Firme’?

A pocas horas de la emisión programada, la pregunta central sigue en el aire: ¿Qué mostrarán realmente las cámaras de Magaly TV La Firme? ¿Se trata de una simple celebración o el inicio de un nuevo escándalo en la farándula nacional?

Lo cierto es que el programa de esta noche a partir de las 9 y 30 pm por la señal de ATV promete ser decisiva para Mario Irivarren, Said Palao y su entorno. El informe no solo podría sacudir relaciones sentimentales, sino también redefinir la agenda de la televisión de entretenimiento en los próximos días.

Mario Irivarren y Said Palao fueron captados disfrutando de una fiesta en yate durante su viaje a Argentina. Captura: ATV