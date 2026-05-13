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Retiro de AFP 2026: Se suman dos proyectos más, pero Comisión de Economía sigue sin agendarlos

Ya son ocho proyectos de retiro AFP de hasta 4 UIT, que buscan que antes del nuevo Gobierno se valide el octavo acceso a las pensiones privadas

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Victor Flores Ruiz, presidente de la Comisión de Economía del Congreso
La Comisión de Economía ignora los ocho proyectos de retiro AFP. - Crédito Congreso

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera del Congreso sesiona este miércoles 13 de mayo, pero sigue sin agendar algún proyecto de retiro de AFP para sustentación —la elaboración de un predictamen sigue aún lejos—.

A pesar de que ya hay ocho proyectos que buscan que afiliados puedan sacar hasta 4 UIT (S/22.000) de sus cuentas individuales de capitalización en las AFP —dos de estos se presentaron solo en la última semana—, el grupo de trabajo presidido por Victor Flores Ruiz, de Fuerza Popular, no ve prioridad en el nuevo pedido de acceso a los montos de pensiones privados.

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Sin embargo, además de la cantidad de proyectos, la presión del Congreso sobre el retiro de AFP parece bajar, sobre todo al haber estado vigente hasta el pasado 19 de enero de este año ya el octavo acceso.

persona revisando sus fondos de AFP
¿Quieres retirar tus fondos de AFP? Aún no hay retiro nuevo, pero ya se acumulan los proyectos en el Congreso. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Agenda de la Comisión de Economía

Llega otra semana más en la Comisión de Economía del Congreso solo tiene dos temas en agenda.

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  • Debate y votación del Dictamen P.L. 13478/2025-CR, recaído en el Proyecto de Ley 13478/2025-CR, que propone la “Ley que modifica la Ley de Tributación Municipal, a fin de promover el fortalecimiento y la sostenibilidad de los comedores populares y las ollas comunes mediante la inafectación del impuesto predial”.
  • Debate y votación del Dictamen P.L. 5641/2023-CR, recaído en el Proyecto de Ley 05641/2023-CR, que propone la “Ley que declara de interés nacional la reactivación y puesta en funcionamiento de la planta concentradora de Tiquillaca de la Universidad Nacional del Altiplano”.

Ya las últimas semanas el grupo de trabajo ha avanzado a esta velocidad, de dos predictámenes por sesión. Mientras, el retiro AFP ya acumula ocho proyectos de retiro, pero aún no hay mención sobre la comisión si llamará a sustentar estos o si elaborará un predictamen con todos, como sí sucedió en 2025.

Estos eran los pasos que se realizaban para acceder al octavo retiro de AFP, que ya no está vigente desde el 19 de enero. - Crédito AFP Integra

¿Qué pide el retiro de AFP esta vez?

Así se resume la nueva medida de acceso de pensiones que se propone desde el Congreso, la cual es similar a las últimas (con una recientemente vigente hasta el 19 de enero de este año):

  • Sería el noveno retiro de AFP
  • Los proyectos piden que se pueda sacar hasta S/22.000 de los fondos de AFP según lo soliciten los afiliados
  • Esto incluiría a todos los afiliados, estén laboran y aportando o ya no. Solo deberían contar con cuenta AFP con fondos
  • El retiro sería facultativo; es decir, la norma no obligaría a sacar. Se podría acceder a cualquier monto hasta un total de S/22.000
  • El depósito de montos se haría en máximo 30 días luego de solicitado, en cuatro armadas de 1 UIT (S/5.500) cada una. Pero algunos proyectos plantean que solo sea en tres armadas y la última sea de 2 UIT (S/11.000).
  • Dependiendo de hasta cuándo este vigente, el monto máximo podría aumentar si la medida se extiende hasta el 2027.
Afiliados en Profuturo AFP
Ojo. Aún no hay retiro de AFP vigente en 2026. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Mientras, esta es la lista de proyectos que se han presentado para validar este noveno retiro.

  • Primer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por Américo Gonza Castillo de Perú Libre el 12 de febrero
  • Segundo proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú el 18 de febrero
  • Tercer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista el 23 de febrero
  • Cuarto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Miguel Ángel Ciccia Vásquez de Renovación Popular, el 20 de marzo
  • Quinto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, el 7 de abril
  • Sexto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso en tres armadas. Fue presentado por Guido Bellido Ugarte de Podemos Perú, el 30 de abril
  • Séptimo proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por Paul Silvio Gutiérrez Ticona de Somos Perú, el 6 de mayo
  • Octavo proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por Margot Palacios Huamán (no agrupada), el 7 de mayo.

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