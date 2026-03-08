Ciudadano descubre que figura como candidato a diputado en Elecciones 2026 sin haber postulado: insólito caso en Huancavelica

Un ciudadano de Huancavelica denunció que fue inscrito como candidato a diputado para las elecciones generales de 2026 sin su consentimiento, según un reporte difundido este domingo por Radio Exitosa.

La emisora indicó que la situación se conoció luego de una llamada de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en la que se solicitó al afectado presentar el informe de gastos de campaña, un requisito para los aspirantes registrados.

Luis Ángel Quispe Ccencho afirmó que aparece como inscrito en la agrupación Progresemos, identificada como “partido ecologista animalista” y cuyo candidato presidencial es Paul Davis Jaimes.

Un funcionario local de la ONPE confirmó a la radio que el denunciante se acercó y manifestó desconocer su inscripción. No obstante, añadió que la institución halló “un documento donde él sí se ha inscrito, e inclusive ha presentado su renuncia”.

“Él tiene su carta de renuncia, entonces prácticamente ya no va a participar. Mientras el Jurado Electoral Especial no dé un resultado, él va a seguir figurando y tiene que presentar su rendición de cuentas para esa campaña electoral que va a realizar como diputado, al margen que no realice también”, agregó.

Radio Súper Latina reportó que, al igual que Quispe Ccencho, otros dos ciudadanos —María de la Cruz Huranca y Dominga Gavilán Quispe— afirman que nunca firmaron una ficha de afiliación, no llenaron hoja de vida ni autorizaron integrar lista alguna, y que recién se enteraron de que figuraban como postulantes.

Según explicaron, ya comunicaron su inconformidad a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque hasta ahora se desconoce un pronunciamiento definitivo sobre cómo se realizó el proceso de inscripción sin su autorización.

Todos los denunciantes aparecen como miembros del partido Progresemos, cuyo símbolo es un perro. Jaimes ha incluido entre sus propuestas retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para instaurar la pena de muerte en casos de flagrancia y crimen organizado, aplicar el estado de sitio para combatir el crimen, reformar la Constitución y premiar a policías que capturen o eliminen delincuentes.

Las elecciones generales se celebrarán el 12 de abril para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia y sus dos Vicepresidencias, un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales con más votos válidos.

Por su parte, las elecciones regionales y municipales fueron convocadas para el 4 de octubre próximo y en ellas se elegirá a 25 gobernadores y sus vicegobernadores, 442 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1.714 regidores (concejales) de provincias, así como a 1.694 alcaldes y 9.036 regidores de distritos de todo el país.