Perú

Drones, motos acuáticas y bomberos para rescatar a una mujer en playa de San Miguel

Pese a la señalización que advierte que la playa no está apta para bañistas, la señora descendió con el propósito de “mojarse los pies”, pero la escena pudo terminar en tragedia

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l incidente, que involucró a equipos de serenazgo, bomberos y la Policía Nacional, se desencadenó cuando la víctima ingresó al mar junto a dos amigas pese a la prohibición (Créditos: Latina)

Una mujer de 34 años estuvo a punto de morir ahogada en la playa de San Miguel, Lima, tras ingresar al mar acompañada de dos amigas en una zona declarada no apta para bañistas.

El hecho ocurrió a primera hora de la tarde del miércoles y desencadenó un extenso operativo de rescate coordinado por autoridades locales, cuerpos de emergencia y la Policía Nacional del Perú (PNP).

En el momento del incidente, la víctima decidió acercarse al agua para refrescarse, desconociendo o desoyendo las advertencias sobre el alto riesgo que representa ese sector del litoral. Luis Carrión, subgerente de Seguridad de la Municipalidad de San Miguel, relató a Latina Noticias el personal de vigilancia detectó la situación gracias a las cámaras instaladas en la costa. De inmediato, los agentes de serenazgo y otros equipos se movilizaron al área, mientras las amigas de la mujer solicitaban auxilio con insistencia.

El incidente ocurrió en horas de la tarde y movilizó un extenso operativo de rescate con participación de serenazgo, bomberos y la Policía Nacional - Créditos: Latina.
El incidente ocurrió en horas de la tarde y movilizó un extenso operativo de rescate con participación de serenazgo, bomberos y la Policía Nacional - Créditos: Latina.

El operativo incluyó la intervención de serenos, quienes entraron al mar con una camilla de rescate. Óscar Castro, uno de los agentes municipales, resultó exhausto debido a la fuerza de las olas y debió salir del agua. Su compañero, Jairo Chinchilla Mendieta, logró llegar hasta donde se encontraba la joven, quien llevaba más de una hora luchando por mantenerse a flote. Chinchilla le ofreció apoyo hasta que arribaron equipos especializados en salvamento.

La llegada de los bomberos y de la Policía de Salvataje permitió completar el rescate. Utilizaron motos acuáticas y drones para ubicar con precisión a la afectada y posteriormente la trasladaron a un punto seguro en el distrito de Barranco, donde la orilla resulta menos peligrosa. Autoridades confirmaron que la mujer sobrevivió sin lesiones graves, aunque permaneció varios minutos en observación tras el rescate.

La playa de San Miguel, donde ocurrió el suceso, cuenta con carteles de advertencia que prohíben el ingreso al agua debido a las corrientes impredecibles y el fondo rocoso. Carrión enfatizó que estas señales son visibles y abundantes, pero reconoció que algunos visitantes eligen ignorarlas. “Las personas creen que pueden entrar solo para mojarse los pies, pero el mar aquí es traicionero y puede arrastrar a cualquiera”, afirmó el funcionario.

Serenos no especializados en rescate ingresaron al agua con una camilla; uno de ellos quedó exhausto mientras otro logró asistir a la víctima hasta la llegada de los equipos especializados - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Serenos no especializados en rescate ingresaron al agua con una camilla; uno de ellos quedó exhausto mientras otro logró asistir a la víctima hasta la llegada de los equipos especializados - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Medidas de prevención y antecedentes recientes

El municipio ha implementado sistemas de videovigilancia en puntos críticos como Costa 21, un sector de difícil acceso y alta peligrosidad. Serenos patrullan el área de forma regular y advierten personalmente a quienes intentan acercarse a la orilla. “Hay que ser responsables. No podemos exponernos ni arriesgarnos en lugares que no están habilitados para bañistas”, señaló Carrión.

En lo que va del año, varias situaciones similares se han reportado en la zona. El subgerente de Seguridad recordó el caso ocurrido en enero, cuando un grupo de jóvenes acudió de noche y uno de ellos desapareció tras ser arrastrado por la corriente; su cuerpo fue recuperado días después en la costa del Callao.

Las autoridades insisten en la necesidad de obedecer las restricciones que rigen en playas peligrosas. El municipio advierte que no todas las playas limeñas disponen de guardavidas permanentes, por lo que acceder a zonas prohibidas implica un riesgo considerable tanto para los bañistas como para el personal de rescate.

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