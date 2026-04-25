Vuelos gratuitos en Lima: adultos y niños podrán sobrevolar la ciudad en aviones de la FAP este fin de semana

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Por primera vez, adultos y niños peruanos podrán sobrevolar Lima de manera gratuita a bordo de aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Esta oportunidad única forma parte del XVIII Festival Aéreo BALP 2026, que se celebra este sábado 25 y domingo 26 de abril en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Surco.

La Fuerza Aérea del Perú ofrece vuelos gratuitos para el público general durante el festival, permitiendo a los asistentes registrarse previamente mediante un código QR habilitado para el evento. Los interesados podrán abordar aviones C-27J Spartan y aeronaves de aeroclubes, sin necesidad de relación previa con la FAP. El acceso es por orden de inscripción y el aforo es limitado, según detalló la mayor FAP Julissa Coca Pío, vocera oficial del festival, en declaraciones a la Agencia Andina.

Avión Spartan - FAP

Cómo inscribirse para volar y participar en el festival

Para participar en los vuelos gratuitos, es indispensable completar el registro previo a través del código QR difundido en las redes oficiales de la Fuerza Aérea del Perú o en la plataforma digital (https://sinfaservicios.fap.mil.pe/festival-aereo). Los asistentes deben ingresar sus datos personales y número de DNI. Posteriormente, el equipo de la FAP se contactará con los seleccionados para coordinar el horario y los detalles del vuelo.

Además, Carloa Carrión, subdirector de la Dirección de Información e Interés Aeroespaciales, anunció en RPP que, durante el evento, se realizarán preguntas dirigidas a los asistentes sobre las exposiciones de los aviones. Según lo señalado por Carrión, quienes respondan correctamente a dichas preguntas tendrán la oportunidad de volar en los aviones Spartan.

El festival está abierto para todo público, sin restricciones de parentesco con el personal militar, y el ingreso es gratuito. El evento espera la asistencia de entre 25.000 y 30.000 personas durante los dos días, con actividades pensadas para familias, entusiastas de la aviación y público general.

FAP

Programa de actividades y atractivos principales

El XVIII Festival Aéreo BALP 2026 incluye una amplia agenda de demostraciones y exhibiciones. Las actividades se desarrollan en dos bloques: de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, repitiéndose en la tarde los principales espectáculos de la mañana. El evento inicia con una demostración de paracaidismo de aproximadamente 20 minutos, seguida por la presentación de la Escuadrilla Bicolor, que realizará maniobras acrobáticas durante 20 a 30 minutos.

Entre los atractivos centrales, los asistentes podrán abordar el avión C-27J Spartan, con capacidad para 50 pasajeros y reconocido por su capacidad de operar en pistas cortas o largas. Estas aeronaves son empleadas en misiones de transporte y ayuda humanitaria, como el programa Alas de Esperanza.

También estarán presentes aeronaves de la Escuela de Aviación Civil del Perú (EDACI) y de distintos aeroclubes deportivos, sumando diversidad a la muestra tecnológica y operativa de la FAP. El festival, además, rinde homenaje al capitán FAP José Quiñones Gonzales, héroe nacional que en 1941 sacrificó su vida durante el conflicto con Ecuador.

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Logística, seguridad y recomendaciones para los asistentes

La organización del evento moviliza a cerca de 5.000 integrantes de la Fuerza Aérea del Perú, incluyendo oficiales, técnicos, suboficiales y personal voluntario, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes dentro de la base aérea. El ingreso es únicamente peatonal, habilitándose las puertas por San Roque y la avenida Jorge Chávez. Está prohibido el acceso de vehículos particulares, incluidas bicicletas y motocicletas.

Para agilizar el ingreso, se exige a todos los asistentes portar su documento de identidad físico y haber completado el registro digital previo. La organización recomienda llegar con anticipación y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

Experiencia integral: gastronomía y exhibición estática

Además de las actividades aéreas, el festival cuenta con una feria gastronómica donde se ofrecerán diversos platos típicos y opciones para toda la familia, ampliando la propuesta recreativa del evento. Antes de los vuelos y espectáculos, el público podrá recorrer una exposición estática de aeronaves de combate, transporte y entrenamiento, con la posibilidad de acercarse a la tecnología utilizada en la defensa y apoyo en emergencias a nivel nacional.

La Base Aérea Las Palmas ya recibe a los primeros asistentes este sábado 25 de abril, dando inicio a una experiencia que busca acercar a la ciudadanía al quehacer de la Fuerza Aérea del Perú y fomentar el interés por la aviación, en un ambiente seguro y de acceso gratuito para todos los peruanos que hayan realizado su inscripción.