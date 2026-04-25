Administración de Universitario evalúa la continuidad del cuestionado Álvaro Barco tras errar en contrataciones de Rabanal y Gassama

Continuidad de Álvaro Barco en la dirección deportiva de Universitario está en evaluación. Crédito: Universitario de Deportes.

La figura de Álvaro Barco como director deportivo de Universitario de Deportes enfrenta un momento de máxima tensión institucional. Tras la obtención del tricampeonato, el reto de sostener la competitividad del plantel recaía en su capacidad para consolidar una estructura deportiva sólida y tomar decisiones acertadas en el mercado de fichajes. Sin embargo, la realidad de la temporada 2026 ha mostrado que la gestión de Barco se ha alejado de ese objetivo.

El error más grave en su mandato ha sido la contratación de Javier Rabanal como director técnico. Desde su llegada, el entrenador español no logró empatizar con la plantilla ni con los valores históricos del club, y su propuesta futbolística terminó generando distancias insalvables en el vestuario. La derrota en Arequipa fue el punto de quiebre: la administración tuvo que prescindir de Rabanal, quien se marchó por la puerta de atrás en medio de cuestionamientos y malestar generalizado.

A este contexto adverso se suma que, de los refuerzos incorporados bajo la gestión de Barco, solo Caín Fara ha conseguido consolidarse como titular indiscutible y referente del once de Odriozola. El resto de las incorporaciones no ha logrado aportar la solidez ni el salto de calidad esperados para un club que aspira a sostenerse en la cima del fútbol peruano.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el podcast ’Colectivo World’, la administración de Universitario ha decidido poner en evaluación la continuidad de Barco. “Álvaro Barco está en evaluación por parte de la administración. Ha perdido espacio a partir de la decisión de Javier Rabanal y de Sekou Gassama. Está cuestionado. Ya todo lo que diga será analizado dos o tres veces”, detalló Peralta, dejando en claro el desgaste institucional que sufre el director deportivo.

Álvaro Barco erró de forma garrafal en las contrataciones de Javier Rabanal y de Sekou Gassama. Crédito: X Colectivo World.

En ese sentido, la administración, liderada por Franco Velazco, ha tomado un rol activo en la reorganización deportiva. Velazco será el encargado principal de elegir al próximo entrenador, en coordinación con el área técnica, desplazando a Barco de una de sus funciones centrales. El margen de maniobra para el director deportivo se ha reducido considerablemente, y según fuentes internas, él mismo es consciente de que “no lo está pasando bien”.

El mercado de fichajes de Universitario

El mercado de fichajes de Universitario bajo la gestión de Barco ha sido, en líneas generales, decepcionante. El caso más exitoso es el de Caín Fara. El defensor argentino se ha transformado en la mejor contratación del ciclo, consolidándose como titular y referente del vestuario. Su identificación con la camiseta y su aporte en partidos clave lo han convertido en un pilar para el equipo de Odriozola.

En contraste, otros refuerzos han generado más dudas que certezas. Lisandro Alzugaray comenzó mostrando destellos de calidad y aportó dos goles en el torneo local, pero una lesión lo privó de continuidad y aún no recupera su mejor nivel. El club espera que, tras su recuperación, pueda sumar regularidad y convertirse en una pieza determinante en la segunda mitad de la temporada.

El volante argentino abrió el marcador en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Héctor Fértoli tampoco ha logrado asentarse en el equipo. Las lesiones han mermado su rendimiento y lo han mantenido fuera de la consideración principal. Su aporte ha sido marginal y la expectativa inicial sobre su contratación ha quedado lejos de cumplirse.

El brasileño Miguel Silveira representa una apuesta de futuro para la institución. Ha mostrado algunos momentos de talento y creatividad, pero todavía no logra desplazar a jugadores establecidos como Jairo Concha, Horacio Calcaterra o Martín Pérez Guedes.

Uno de los principales lunares de la gestión de Barco ha sido la incorporación de Sekou Gassama. El delantero nunca encontró ritmo ni conexión con el resto del equipo, y su bajo rendimiento lo ha convertido en una de las contrataciones más criticadas en la historia reciente del club. La falta de participación efectiva y su dificultad para adaptarse al estilo de juego de Universitario han generado incluso cuestionamientos internos sobre los criterios de selección de refuerzos.

El último fichaje de la temporada fue Bryan Reyna, quien llegó con el torneo ya iniciado tras realizar la pretemporada con Belgrano en Argentina. Aunque en su primer paso por la ‘U’ mostró un gran potencial, hasta el momento no ha recuperado ese nivel y su aporte es seguido de cerca por el cuerpo técnico. Reyna representa una incógnita de cara a la etapa decisiva del campeonato.

Bryan Reyna, nuevo refuerzo de Universitario de Deportes. Crédito: Universitario.