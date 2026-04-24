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Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Han habido conversaciones y no estarían tan lejos”

La escasa participación de la atacante peruana bajo la dirección de Guilherme Schmitz podría motivarla a optar por un cambio hacia Ate

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La 'U' quiere a la punta de la San Martín para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: De Una / Ovación.

Universitario de Deportes mantiene la intención de incorporar a Aixa Vigil y no descarta insistir hasta el final para concretar su fichaje. En medio de la disputa por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley, surgió la información de que el club ha retomado gestiones para sumar a la atacante de la Universidad San Martín.

El periodista deportivo Julio Peña informó en su programa De Una que desde Ate existen conversaciones con la jugadora. Según sus declaraciones, la llegada de Vigil sigue siendo una posibilidad real: “Me llegó información de la ‘U’, me dijeron que no descarten la llegada de Aixa Vigil. Han habido conversaciones y no estarían tan lejos, pero aún falta definir algunos detalles”.

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Peña señaló que la continuidad de Aixa Vigil en la Universidad San Martín dependerá de la permanencia o salida del técnico brasileño Guilherme Schmitz. La relación entre ambos habría quedado afectada tras una fuerte discusión durante un partido ante Universitario, sumado a la suplencia de la jugadora en varios encuentros de la temporada.

Yo creo que esto tendrá que ver con si sigue o no Guilherme Schmitz en la Universidad San Martín, considerando que Aixa todavía tiene contrato”, agregó el periodista.

Aixa Vigil tiene vínculo vigente con la Universidad San Martín para la temporada 2025/2026, pero su falta de protagonismo podría llevarla a evaluar otras opciones para el siguiente ciclo.

La punta de San Martín reveló sus sentimientos en la previa de la final ante Alianza Lima. (Video: Betsson Perú)

Otro club peruano quiere a Aixa Vigil

Universitario no es el único equipo de la Liga Peruana de Vóley interesado en sumar a Aixa Vigil para la próxima temporada. Circolo Sportivo Italiano también realizó gestiones por la atacante peruana, aunque, según informó la periodista Daniella Fernández, las diferencias económicas complican la posibilidad de concretar su llegada al club de Pueblo Libre.

“Sé que el equipo de Pueblo Libre, es decir, Circolo Sportivo Italiano, también está interesado en contar con Aixa Vigil, pero el tema económico sería el impedimento en todo caso. Circolo también ha estado buscando a Aixa Vigil”, manifestó.

Universitario cerca del tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley

Universitario se prepara para disputar el segundo partido por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 frente a Géminis, el sábado 25 de abril a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

La ‘U’ llega con ventaja, mientras Géminis está obligado a ganar para forzar un partido extra y mantener sus aspiraciones al tercer puesto. El resultado exacto no altera el objetivo: si las ‘pumas’ logran la victoria, finalizarán la temporada entre los tres mejores equipos del campeonato.

Las 'cremas' se acercaron al tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Latina TV / Instagram.

Para quienes deseen seguir el encuentro desde fuera de Perú, el partido comenzará a las 18:00 horas en México; 19:00 en Colombia y Ecuador; 20:00 en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami); y 21:00 en Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil.

El encuentro podrá verse en vivo a través de Latina TV, tanto en señal abierta (canal 2) como en su web y aplicación, permitiendo el acceso a nivel nacional. También estará disponible en la plataforma digital de la Federación Peruana de Vóley y en la página oficial de Facebook de la Liga.

Infobae Perú realizará una cobertura especial con información previa, actualización punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, incidencias relevantes y las declaraciones de las protagonistas, para mantener informada a la afición durante todo el partido.

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