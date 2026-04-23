Perú

ONPE culmina procesamiento de actas: Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre López Aliaga en la lucha por el segundo lugar

El resultado definitivo depende ahora de la resolución de actas observadas por los Jurados Electorales Especiales. Se espera que estén listas para el viernes 24 de abril

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Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae
Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó el procesamiento del 100% de las actas presidenciales de las Elecciones 2026. Esto significa que las 92.766 actas ya pasaron por el centro de cómputo, según la última actualización del portal de resultados.

Es fundamental precisar que procesado al 100% no implica que el conteo de votos haya concluido. A las 7:20 p.m. del miércoles 22 de abril, la situación es la siguiente:

  • Actas contabilizadas (94.426%): Corresponden a 87.595 actas cuyos votos ya se sumaron al cómputo oficial. Estas actas no presentan errores ni impugnaciones.
  • Actas enviadas al JEE (5.574%): Hay 5.171 actas catalogadas como “observadas”. Estas presentan errores materiales, ilegibilidad o falta de firmas, por lo que fueron derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE).
  • Actas pendientes (0%): No quedan actas en tránsito ni por llegar de zonas alejadas o del extranjero. Todas se encuentran físicamente en el sistema.
Captura de pantalla del portal de resultados de la ONPE.
Captura de pantalla del portal de resultados de la ONPE.

Camino hacia el resultado definitivo

A partir de este momento, el cierre del cómputo oficial depende de la rapidez con la que los Jurados Electorales Especiales resuelvan las 5.171 actas observadas. Una vez que cada acta sea analizada y se emita una resolución (declarando su validez o nulidad), regresará a la ONPE para ser finalmente contabilizada.

Solo cuando el apartado de actas contabilizadas alcance el 100%, se podrá dar por cerrado oficialmente el conteo y proclamar al ganador de la fórmula presidencial.

Resultados parciales

Hasta ahora, con el 94.4% de actas contabilizadas, la competencia se mantiene ajustada entre los principales candidatos:

  • Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 2′711.095 votos
  • Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 1′912.533 votos
  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 1′892.547 votos
Captura de pantalla del portal de resultados de la ONPE.
Captura de pantalla del portal de resultados de la ONPE.

¿Cuándo estarán los resultados al 100%?

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, informó en conferencia de prensa que se espera cerrar el procesamiento de las actas presidenciales este viernes 24 de abril. La entidad electoral trabaja en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para entregar miles de actas observadas y así evitar mayores retrasos en el proceso.

Pachas explicó que la resolución de estas actas será determinante para definir quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, en una contienda reñida entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga.

Pachas asumió la dirección tras la renuncia de Piero Corvetto, marcada por cuestionamientos debido a fallas logísticas y retrasos en el conteo oficial. Asimismo, reconoció públicamente los errores ocurridos el día de las elecciones y señaló que estos ya son investigados por el Ministerio Público.

“Lamentablemente hemos tenido las fallas y los problemas que pasó el día 12 de abril en la parte logística”, declaró Pachas en conferencia de prensa.

También anunció la implementación de medidas correctivas en áreas administrativas y oficinas descentralizadas, así como la renovación de personal para garantizar la transparencia y la correcta organización de la segunda vuelta presidencial prevista para el 7 de junio.

El funcionario subrayó la importancia de mantener la autonomía de la ONPE y recuperar la confianza ciudadana. Además, destacó que la entidad debe avanzar con la impresión de cédulas, padrones y contratación de servicios logísticos para asegurar el despliegue nacional de la próxima jornada electoral.

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