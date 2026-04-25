Cronograma ONP para pago de pensiones en mayo: ¿Cuándo empiezan las fechas?

Quienes reciben la pensión máxima de S/1.000 de la ONP puede recibir un 25% más gracias a un beneficio por edad avanzada. - Crédito Andina

A puertas de un nuevo mes, los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se preparan nuevamente para cobrar sus pensiones en el Banco de la Nación y otras entidades bancarias autorizadas.

Como se recuerda, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó y publicó finalmente el cronograma de pagos remuneraciones y pensiones del sector público del 2026, las fechas para todos los meses del año en que se desembolsarán los montos a trabajadores públicos y jubilados pensionistas. Así, para mayo estas son las fechas iniciales:

A-C: viernes 8 de mayo

D-L: lunes 11 de mayo

M-Q: martes 12 de mayo

R-Z: miércoles 13 de mayo

Abono de pago a domicilio: viernes 8 de mayo

Inicio del pago a domicilio: jueves 14 de mayo

Fin de pago a domicilio: sábado 23 de mayo.

Conoce cómo retirar tus pensiones en el Banco de la Nación. Fuente: Banco de la Nación.

Pagos de ONP de mayo

“La aprobación del citado Cronograma de Pagos tiene por finalidad contribuir a una mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones del Estado, por parte de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, así como a una mejor atención a los trabajadores y pensionistas del Sector Público”, señala la norma legal promulgada.

Así, las pensiones del Decreto Ley Nº 19990 se pagan por la ONP, y el tipo de pago puede ser por abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Interbank, Scotiabank y Banbif; o a domicilio.

Además de las fechas anteriores, se deben considerar las siguientes pensiones:

El pago por convenios internacionales se hará el viernes 15 de febrero

El pago incluye pensionistas Ley N° 27803

Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

Pero también hay otros regímenes de pensiones que paga esta institución:

Decreto Ley N° 18846 : Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 23 de mayo

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo . Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 18 al 23 de mayo

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros : Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio: del 18 al 23 de mayo

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio: del 18 al 23 de mayo.

Pensión de S/1.000 está vigente desde febrero de 2026. - Crédito Andina

Pensión mínima es de S/1.000

Como s recuerda, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó en enero una buena noticia para los más de 237 mil pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de jubilación e invalidez. Estos se verán beneficiados con la medida dispuesta por el Ejecutivo que eleva el tope máximo de las pensiones hasta S/1.000.

Recuerda que para las pensiones de jubilación, la medida comprende a aquellas otorgadas con un mínimo de 20 años de aportes. El aumento puede alcanzar hasta S/100 y, para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, se otorgará el monto diferencial necesario para completar dicho beneficio. Asimismo, se ha informado que este incremento se verá con el abono de febrero de 2026.

La disposición fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, el pasado martes 30 de diciembre y alcanza a los pensionistas con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.