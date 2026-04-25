APP niega retiro electoral tras fracaso de César Acuña: participará en elecciones regionales y municipales de octubre

César Acuña entre en contradicciones con miembros de su partido.

Luego del duro golpe sufrido en las elecciones generales de 2026, Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, volvió a quedar en el centro de la opinión pública. Esta vez, por la difusión de un supuesto comunicado oficial en el que se anunciaba que la agrupación no presentaría candidatos a las elecciones regionales y municipales de octubre. Horas después, la propia organización tuvo que salir a desmentir el documento y aclarar que se trataba de información falsa.

El primer pronunciamiento, que circuló rápidamente en redes sociales, señalaba que por decisión del Comité Ejecutivo Nacional APP había acordado no participar en los próximos comicios subnacionales. Incluso, afirmaba que el partido iniciaría una etapa de “reestructuración partidaria” tras evaluar el actual contexto político.

“Manifestamos que somos respetuosos de los procesos democráticos, por lo que expresamos nuestros mejores deseos para que la contienda electoral se desarrolle con transparencia, participación y respeto a la voluntad popular”, se lee en parte del comunicado apócrifo.

Un comunicado oficial del partido político Alianza Para El Progreso aparece con un sello de 'FALSO' en rojo, desmintiendo la información sobre la no presentación de candidatos a elecciones. (APP)

La versión encendió las alarmas entre militantes, simpatizantes y precandidatos, sobre todo porque llega apenas días después del estrepitoso fracaso de César Acuña en las urnas, donde apenas bordeó el 1% de los votos válidos y quedó relegado a los últimos lugares de la contienda presidencial.

Ante la creciente repercusión, APP publicó un comunicado en todas sus cuentas oficiales negando categóricamente el retiro electoral. En este mensaje, la agrupación aseguró que se mantiene “plenamente vigente y activa” en el proceso regional y municipal de octubre, y que continúa desarrollando con normalidad todas sus etapas internas.

Además, remarcó que sus equipos políticos siguen trabajando en todo el país, fortaleciendo liderazgos territoriales y respaldando a sus precandidatos en cada región, provincia y distrito.

“Reafirmamos nuestro compromiso con una participación democrática responsable y el respaldo a nuestros precandidatos en todo el territorio nacional”, mencionan.

Alianza Para El Progreso emite comunicado sobre su participación activa en el proceso electoral regional y municipal, instando a la ciudadanía a confiar solo en sus canales oficiales. (APP)

Con la mira puesta en octubre, APP intenta pasar la página y refugiarse en su fortaleza territorial, donde históricamente ha tenido presencia en municipios y gobiernos regionales. No obstante, el descontento con el partido y su líder ya se hizo notar incluso en La Libertad, bastión político de César Acuña y región que aún gobierna, donde fue insultado y abucheado el día que acudió a votar. Ahora, la verdadera prueba será medir si ese desgaste también termina golpeando a sus candidatos en las próximas elecciones regionales y municipales.

Las polémicas de César Acuña y APP

La figura de César Acuña y Alianza para el Progreso (APP) ha estado rodeada en los últimos años por una cadena de cuestionamientos políticos y denuncias públicas que terminaron erosionando su imagen antes de las elecciones generales de 2026.

Uno de los episodios más comentados fue el caso EsSalud, donde sindicatos y reportajes periodísticos denunciaron la presencia de funcionarios vinculados a APP en puestos estratégicos dentro de la institución. Las críticas apuntaban a presuntos nombramientos direccionados y copamiento político en una entidad que administra un multimillonario presupuesto público y que además arrastra una severa crisis de atención, marcada por demoras, falta de citas, equipos malogrados y creciente hartazgo de los usuarios por la mala administración.

A ello se sumó otra controversia cuando investigaciones periodísticas revelaron que personas cercanas al entorno familiar de Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, habrían ocupado cargos en el Congreso y luego en EsSalud, además de aparecer vinculadas a contratos con el Estado. El caso volvió a poner bajo reflectores la influencia del entorno familiar del líder apepista.

Otro foco permanente de críticas fue la presunta cuota de poder de APP dentro del Ejecutivo. Diversos reportes señalaron la presencia de militantes, exafiliados o personas cercanas al partido en el Ministerio de Salud (Minsa), y otras entidades públicas durante el gobierno de Dina Boluarte Y José Jerí, lo que alimentó cuestionamientos sobre acuerdos políticos y reparto de espacios de poder.

Otro de los temas más sensibles fue la criminalidad en La Libertad, región que César Acuña gobierna y principal bastión político de APP. Durante su gestión regional, Trujillo y otras provincias enfrentaron una fuerte ola de extorsiones, asesinatos y violencia ligada al crimen organizado. En medio de las críticas, Acuña fue cuestionado por deslindar responsabilidades y señalar reiteradamente que la lucha contra la delincuencia dependía principalmente del Ejecutivo, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, lo que para sus detractores evidenciaba falta de liderazgo frente a la crisis.

A ello se añadieron sus vacaciones, viajes y ausencias continuas en momentos especialmente delicados para la región. Cada salida del país o descanso reactivaba los cuestionamientos sobre sus prioridades como gobernador, sobre todo cuando coincidían con estados de emergencia o episodios de violencia en Trujillo.

A toda esa acumulación de polémicas, el líder apepista intentó darle un giro a su imagen apareciendo junto a jóvenes streamers y creadores de contenido, en una estrategia orientada a captar el voto más joven y dejar atrás el desgaste político. No obstante, la apuesta no logró revertir la percepción ciudadana y terminó pasando factura en las urnas. En las elecciones generales de 2026, APP sufrió uno de los peores resultados de su historia reciente.