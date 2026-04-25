Peter Fajardo anuncia su salida de +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello: “Se ha cerrado un ciclo”

Peter Fajardo se despide oficialmente de +QTV Network, el canal digital de María Pía Copello.

El productor Peter Fajardo sorprendió a sus seguidores y a la industria del entretenimiento al anunciar su salida de +QTV Network, el canal de streaming fundado por María Pía Copello.

El anuncio, realizado a través de un comunicado en sus historias de Instagram, marca el cierre de un ciclo profesional en el mundo digital para uno de los referentes de la televisión peruana.

Fajardo, recordado por su trabajo en grandes formatos televisivos, decidió incursionar en el streaming sumándose al equipo de +QTV desde su lanzamiento en febrero de 2026. Su salida se produce en medio de rumores y comentarios en redes sociales sobre cambios internos en el canal.

El mensaje de despedida: gratitud y cierre de ciclo

En su publicación, Fajardo fue directo y transparente: “Debido a lo que se viene comentando en redes, me veo en la obligación de contarles que se ha cerrado un ciclo para mí y hoy me toca despedirme de +QTV Network. Me voy agradecido con cada persona del equipo que confió en mí y puso el alma en este proyecto. Les deseo todo lo mejor. Un abrazo fuerte, Peter Fajardo”.

El productor agradeció a cada miembro del equipo y destacó el esfuerzo y la pasión con la que fue recibido en el proyecto, subrayando el aprendizaje y los retos que enfrentó en su paso por el formato digital.

Peter Fajardo se despide oficialmente de +QTV Network, el canal digital de María Pía Copello.

Reacciones en la industria y en redes sociales

La noticia de la salida de Peter Fajardo no tardó en generar reacciones en el ambiente artístico y en redes sociales. Uno de los primeros en pronunciarse fue el periodista Samuel Suárez, conductor del pódcast Q’Bochinche! y creador de la popular cuenta Instarándula. “Nooo, jefecito supremo nooo. Nos agarró en frío este post. Todas las ratujas pasándome el mensaje a la Nación”, escribió Samu, reflejando el impacto de la noticia entre colegas y seguidores.

El respaldo de la audiencia y de figuras del entretenimiento confirma el peso de Fajardo en la pantalla y su capacidad para conectar con públicos diversos, ya sea en televisión abierta o en plataformas digitales.

Peter Fajardo anuncia su salida de +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello

El aporte de Peter Fajardo a +QTV Network

Desde su estreno, el 2 de febrero de 2026, +QTV Network se consolidó como una de las apuestas más ambiciosas de María Pía Copello en el universo digital. El canal, disponible en YouTube y otras plataformas, se caracteriza por una oferta variada de contenidos de entretenimiento, entrevistas, tendencias y lifestyle, dirigidos a una audiencia joven y familiar.

Entre los programas insignia de +QTV destacan espacios como 'Sin +Q Decir’, donde Copello comparte retos, entrevistas y dinámicas en vivo; Q’Bochinche, un programa de farandula con Samuel Suárez y Ric La Torre; y 'Primer Toque’, un espacio deportivo. Además, el canal ha impulsado segmentos de humor, fítbol, integrando a colaboradores y personalidades del medio.

La participación de Fajardo como productor fue clave para el desarrollo de estas propuestas, aportando su experiencia en formatos televisivos y su visión creativa para potenciar el contenido digital.

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Rumores, cambios y el futuro de +QTV

A pesar de la salida de Peter Fajardo, +QTV mantiene su programación habitual y continúa sumando suscriptores en sus plataformas. María Pía Copello, líder del proyecto, no ha emitido un comunicado oficial sobre la salida del productor, aunque fuentes cercanas al canal aseguran que el equipo sigue enfocado en nuevos retos y en la renovación de su grilla de contenidos.

El canal ha logrado posicionarse como un referente del entretenimiento digital en Perú, con programas que abordan temas de interés general, cultura pop y actualidad, y que han sabido conectar con el público gracias al carisma y la versatilidad de Copello y su equipo.

La conductora e influencer reveló que su programa sabatino está en proceso de negociación con América TV y ProTV. YouTube: 'Q'Bochinche'.