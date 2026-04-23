Feria gratuita “Barranco toma café” reunirá a 20 cafeterías con degustaciones, talleres y actividades del 24 al 26 de abril

Evento se desarrollará del 24 al 26 de abril en el pasaje Chabuca Granda. Difusión

La agenda cultural y gastronómica de Barranco suma una nueva propuesta orientada al consumo de café y a la dinamización del comercio local. Durante tres días, el distrito abrirá un espacio dedicado a una de las bebidas con mayor presencia en la vida cotidiana, con actividades dirigidas tanto a vecinos como a visitantes.

La iniciativa busca consolidar al café como un elemento central dentro de la oferta turística del distrito. La organización plantea una experiencia que combina degustación, aprendizaje y exhibiciones especializadas, con la participación directa de negocios locales vinculados a este rubro.

En este contexto, la Municipalidad de Barranco promueve un evento que reúne a cafeterías del distrito en un entorno urbano que prioriza la interacción entre productores, emprendedores y público. La propuesta incluye actividades abiertas y acceso gratuito, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana.

Una feria que articula comercio local y cultura

La feria “Barranco toma café” se desarrollará del 24 al 26 de abril en el pasaje Chabuca Granda, espacio ubicado junto a la sede municipal. La organización corresponde a la Gerencia de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Barranco, en coordinación con Agromercado y Pasaporte del Café Peruano.

El evento contará con la participación de 20 cafeterías del distrito, que presentarán sus productos en un formato que permite el contacto directo con el público. Esta articulación entre actores locales busca fortalecer el circuito económico del distrito y visibilizar la oferta gastronómica vinculada al café.

El viernes 24 de abril se realizará la apertura oficial a las 5:00 p. m. Durante esta jornada inicial se prevé la presencia de las cafeterías participantes, así como la instalación del Coffee Truck de Agromercado.

Dentro de las actividades programadas se incluyen activaciones sensoriales organizadas por Pasaporte del Café Peruano. En este espacio se distribuirán más de mil vasos de cold brew, preparados con frutas de temporada como naranja y piña. La propuesta busca introducir nuevas formas de consumo del café y ampliar la experiencia del público asistente.

La inauguración marca el inicio de una programación que combina degustación con actividades educativas y demostrativas.

Exhibiciones y formación en torno al café

Participarán 20 cafeterías del distrito en contacto directo con el público. Difusión

El sábado se desarrollará una jornada enfocada en técnicas especializadas y demostraciones en vivo. Entre las actividades previstas figuran exhibiciones de barismo, presentaciones de latte art y demostraciones de métodos de extracción tanto en frío como en caliente.

Estas actividades estarán a cargo de Agromercado, como parte de su campaña #YoTomoCafePeruano. La programación contempla también demostraciones de flair y técnicas moleculares, orientadas a mostrar nuevas tendencias dentro del sector.

El enfoque de esta jornada apunta a difundir conocimientos técnicos y promover el consumo informado, mediante la interacción directa entre especialistas y asistentes.

Experiencias educativas sobre el café peruano

Ingreso gratuito para vecinos, turistas y visitantes. Difusión

Durante el sábado y domingo, Pasaporte del Café Peruano desarrollará actividades educativas centradas en el origen, proceso y variedades del café nacional. Estas experiencias incluyen dinámicas participativas que permiten conocer las características del producto desde su cultivo hasta su preparación.

La propuesta busca acercar al público a la cadena productiva del café, con énfasis en su diversidad y valor cultural. Este componente educativo se integra al resto de actividades como parte de una experiencia completa.

La Municipalidad de Barranco informó que el ingreso al evento será gratuito durante los tres días de programación. La convocatoria se dirige a vecinos, turistas y público en general.

La alcaldesa Jessica Vargas Gómez señaló: “vecinos, turistas y visitantes están invitados a recorrer, conocer y degustar lo mejor del café peruano, y ser parte y ser parte de una experiencia que celebra el café peruano como símbolo de encuentro, cultura y desarrollo”.

La declaración forma parte del mensaje institucional que acompaña la realización de la feria, en el marco de una estrategia orientada a impulsar actividades económicas vinculadas a la cultura gastronómica del distrito.