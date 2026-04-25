Ale Fuller celebra reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster tras largo distanciamiento

Ale Fuller celebra amistad entre Flavia Laos y Luciana Fuster.

El encuentro entre Luciana Fuster y Flavia Laos sorprendió a muchos. Las modelos se dejaron ver juntas después de un periodo de distanciamiento marcado por rumores y señalamientos sobre sus vidas personales. Abordada por el programa Amor y Fuego, Ale Fuller no dudó expresar su emoción, indicando que esperaba desde hace mucho esta reconciliación entre sus amigas.

La relación entre Flavia Laos y Luciana Fuster se habría visto afectada tras el término del noviazgo de Laos con Patricio Parodi. El inicio de la relación sentimental entre Fuster y Parodi generó especulaciones sobre un posible conflicto entre las modelos, situación que se potenció en redes sociales y espacios televisivos debido a la cercanía temporal de ambos acontecimientos.

Durante la interacción con la prensa, Ale Fuller aclaró que recibió la noticia de la reconciliación el mismo día en que ocurrió, y expresó: “Estoy muy feliz, me llamaron ese mismo día. De verdad que me entusiasma muchísimo que se hayan amistado, que se hayan podido juntar, que hayan podido conversar. Creo que la vida es eso”.

"A lo largo del camino uno siempre va a poder retomar los vínculos, si es que se quiere, desde ambos lugares. Creo que una relación es de dos y si las dos partes están dispuestas, pues bienvenido sea”, agregó la actriz bastante entusiasmada para el equipo de Amor y Fuego.

La dinámica entre Flavia Laos, Luciana Fuster y Patricio Parodi ha sido foco de atención desde que se hizo pública la ruptura de Laos y Parodi. El inicio de la relación entre Parodi y Fuster motivó una ola de comentarios y rumores en redes sociales, señalando a Fuster como la presunta causa del distanciamiento entre las dos modelos. En aquel momento, Laos manifestó sorpresa por la nueva relación de su expareja, sobre todo por la rapidez con la que surgió.

El distanciamiento entre Laos y Fuster se intensificó tras la confirmación pública del nuevo romance. Por su parte, los seguidores de ambas figuras no dudaban en defenderlas y atacar a la supuesta rival.

La actriz Flavia Laos y la ex Miss Grand International Luciana Fuster aparecen en un montaje fotográfico que acompaña la noticia de su reciente reconciliación.

La reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster

La reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster se concretó durante un viaje a Colombia, donde ambas participaron como invitadas en un evento internacional de una reconocida marca de maquillaje. El reencuentro marcó el restablecimiento de una amistad que permaneció suspendida durante varios años, motivando una amplia reacción en redes sociales y medios de espectáculos peruanos.

Según relató Laos a Amor y Fuego, la noticia sorprendió tanto a las protagonistas como a sus seguidores, pues no existía ningún plan previo para retomar el contacto. La propia actriz y cantante aseguró que “nadie lo esperaba, ni siquiera nosotros”, en alusión al primer momento de acercamiento en el aeropuerto.

Flavia Laos describió cómo se desarrolló el reencuentro con Luciana Fuster. Ambas coincidieron en la terminal aérea y, tras un saludo inicial, compartieron un taxi hacia el hotel. La rubia detalló que la conversación se extendió durante cinco horas y permitió abordar los temas que habían generado distancia entre las dos. “Fue raro, no hubo mala onda, y ese mismo día nos fuimos juntas en el taxi al hotel y hablamos muy bonito, una conversación de 5 horas”, relató la influencer. La jornada terminó con la organización de una “pijamada party”, lo que evidenció el ambiente relajado y la disposición de ambas para reconstruir el vínculo.

La influencer dio detalles de su reconciliación con la modelo durante un encuentro en Colombia | Willax / Amor y Fuego

El evento en Colombia, que reunió a figuras del espectáculo latinoamericano, sirvió de escenario para la reconciliación pública. Durante el festival musical asociado a la campaña de la marca, Luciana Fuster, quien ostenta el título de Miss Grand International 2023, compartió en Instagram un video junto a Flavia Laos. En las imágenes, ambas aparecen bailando y disfrutando de la canción “Girls Just Want To Have Fun” de Cyndi Lauper, lo que fue interpretado como una muestra de la complicidad recuperada.

En conversación con Amor y Fuego, Laos enfatizó que el acercamiento surgió de manera espontánea y sin la mediación de terceros. “Siento que hemos retomado la amistad sincera, nos quedamos hablando horas. Fue un malentendido y ya lo dejamos claro entre las dos”, explicó la actriz. La disposición mutua para dialogar y la ausencia de resentimientos fueron factores determinantes para que la reconciliación se produjera en términos cordiales.

Luciana Fuster y Flavia Laos sorprenden al reconciliarse y lucir juntas en concierto en Colombia