ONPE lanza más de 300 nuevos trabajos para Elecciones 2026: pagan hasta S/ 2.200 y puedes postular desde secundaria

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lanzó nuevas convocatorias laborales con miras a las Elecciones Generales 2026, ofreciendo más de 300 plazas bajo la modalidad de locación de servicios en distintas regiones del país. Las oportunidades están dirigidas a personas con secundaria completa, así como a estudiantes técnicos y universitarios, con remuneraciones que alcanzan los S/ 2.200 mensuales.

Se trata de puestos temporales vinculados directamente a la organización del proceso electoral, por lo que los contratos tienen una duración limitada y fechas de postulación diferenciadas según cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE). Los interesados deben revisar con atención los plazos y requisitos específicos antes de registrar su inscripción virtual.

¿Qué puestos ofrece la ONPE y cuánto pagan?

Muchos de los partidos habilitados presentaron una lista presidencial y congresal para los comicios del 2022. | Andina

En esta etapa, la ONPE ha publicado tres convocatorias principales:

Auxiliar Administrativo T2 (96 vacantes)

Remuneración: S/ 2.200 mensuales (varía según servicios prestados).

Contrato: Del 9 de marzo al 30 de abril de 2026 (sujeto a variación).

Requisitos académicos: Estudios universitarios o técnicos con mínimo un ciclo aprobado.

Experiencia: Un (01) año de experiencia general en el sector público o privado en temas administrativos.

Capacitación: Cursos en contabilidad, administración, tributación y/o informática (acreditados).

Otros requisitos: Disponibilidad para viajar al interior del país.

Lugar de labores: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura y San Martín.

Estas plazas están orientadas a brindar soporte administrativo en las diferentes sedes electorales, en un contexto clave de preparación logística y documental para los comicios.

Auxiliar de Operaciones T2 (106 vacantes)

Remuneración: S/ 2.200 mensuales (según servicios prestados).

Contrato: Del 9 de marzo al 20 de abril de 2026 (sujeto a variación).

Requisitos académicos: Estudios universitarios o técnicos con mínimo un ciclo aprobado.

Experiencia: Mínimo un (01) año en el sector público o privado.

Capacitación: No requiere.

Otros requisitos: Disponibilidad para viajar.

Lugar de labores: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali.

En este caso, los seleccionados apoyarán directamente en actividades operativas vinculadas a la organización, despliegue y ejecución de acciones logísticas del proceso electoral.

Auxiliar Operativo 1 (100 vacantes)

Remuneración: S/ 2.100 mensuales (no negociable).

Duración del servicio: Dos meses (según necesidad del área usuaria).

Requisitos académicos: Secundaria completa.

Experiencia: Mínimo seis (06) meses en el sector público o privado.

Lugar de prestación: Parcela N.° 10 del Sector Santa Genoveva, Av. Los Eucaliptos, Lurín – Altura Puente Arica Km 40, Parque Industrial Los Eucaliptos (Lima).

Plazo de postulación: Hasta las 12:00 horas del 4 de marzo de 2026.

En este último caso, se precisa que la modalidad es de locador de servicios, por lo que no se aplican bonificaciones por discapacidad, Fuerzas Armadas u otras propias de regímenes laborales.

¿Cómo postular a las convocatorias de la ONPE?

ONPE presentó los resultados de las Elecciones Complementarias 2023 al 100% de actas contabilizadas.

La inscripción es completamente virtual y se realiza a través del Sistema Integrado de Gestión de Locadores de Servicios de la ONPE. El proceso general contempla los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial de postulación de la ONPE. Registrarse con los datos personales solicitados. Completar la información requerida. Adjuntar en formato PDF los documentos que acrediten formación académica, experiencia laboral y capacitaciones, según el perfil.

Es importante tener en cuenta que la experiencia laboral será considerada a partir de la formación académica presentada. Asimismo, en el caso del puesto de Auxiliar Operativo 1 en Lima, la designación se efectuará respetando estrictamente el orden de prelación de inscripción. Es decir, el cargo será asignado a quien cumpla con los requisitos mínimos y se encuentre primero en el registro correspondiente.

Para los cargos T2, el plazo de postulación estará disponible según cada ODPE o hasta completar las vacantes, por lo que se recomienda revisar constantemente la plataforma y no esperar al último día.

Estas oportunidades representan una alternativa laboral atractiva para jóvenes estudiantes y personas con secundaria completa que buscan ingresos temporales durante la organización de las Elecciones Generales 2026. Además del aspecto económico, trabajar en la ONPE permite adquirir experiencia en gestión pública y procesos electorales, un valor agregado para quienes desean proyectarse profesionalmente en el sector público.

Dado que los contratos inician en marzo y tienen una duración limitada, los interesados deben actuar con rapidez, verificar cuidadosamente los requisitos y asegurarse de adjuntar toda la documentación solicitada para evitar observaciones que puedan dejarlos fuera del proceso.