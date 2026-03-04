ONPE lanza más de 300 nuevos trabajos para Elecciones 2026: pagan hasta S/ 2.200 y puedes postular desde secundaria

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lanzó nuevas convocatorias laborales con miras a las Elecciones Generales 2026, ofreciendo más de 300 plazas bajo la modalidad de locación de servicios en distintas regiones del país. Las oportunidades están dirigidas a personas con secundaria completa, así como a estudiantes técnicos y universitarios, con remuneraciones que alcanzan los S/ 2.200 mensuales.
Se trata de puestos temporales vinculados directamente a la organización del proceso electoral, por lo que los contratos tienen una duración limitada y fechas de postulación diferenciadas según cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE). Los interesados deben revisar con atención los plazos y requisitos específicos antes de registrar su inscripción virtual.
¿Qué puestos ofrece la ONPE y cuánto pagan?
En esta etapa, la ONPE ha publicado tres convocatorias principales:
Auxiliar Administrativo T2 (96 vacantes)
- Remuneración: S/ 2.200 mensuales (varía según servicios prestados).
- Contrato: Del 9 de marzo al 30 de abril de 2026 (sujeto a variación).
- Requisitos académicos: Estudios universitarios o técnicos con mínimo un ciclo aprobado.
- Experiencia: Un (01) año de experiencia general en el sector público o privado en temas administrativos.
- Capacitación: Cursos en contabilidad, administración, tributación y/o informática (acreditados).
- Otros requisitos: Disponibilidad para viajar al interior del país.
- Lugar de labores: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura y San Martín.
Estas plazas están orientadas a brindar soporte administrativo en las diferentes sedes electorales, en un contexto clave de preparación logística y documental para los comicios.
Auxiliar de Operaciones T2 (106 vacantes)
- Remuneración: S/ 2.200 mensuales (según servicios prestados).
- Contrato: Del 9 de marzo al 20 de abril de 2026 (sujeto a variación).
- Requisitos académicos: Estudios universitarios o técnicos con mínimo un ciclo aprobado.
- Experiencia: Mínimo un (01) año en el sector público o privado.
- Capacitación: No requiere.
- Otros requisitos: Disponibilidad para viajar.
- Lugar de labores: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali.
En este caso, los seleccionados apoyarán directamente en actividades operativas vinculadas a la organización, despliegue y ejecución de acciones logísticas del proceso electoral.
Auxiliar Operativo 1 (100 vacantes)
- Remuneración: S/ 2.100 mensuales (no negociable).
- Duración del servicio: Dos meses (según necesidad del área usuaria).
- Requisitos académicos: Secundaria completa.
- Experiencia: Mínimo seis (06) meses en el sector público o privado.
- Lugar de prestación: Parcela N.° 10 del Sector Santa Genoveva, Av. Los Eucaliptos, Lurín – Altura Puente Arica Km 40, Parque Industrial Los Eucaliptos (Lima).
- Plazo de postulación: Hasta las 12:00 horas del 4 de marzo de 2026.
En este último caso, se precisa que la modalidad es de locador de servicios, por lo que no se aplican bonificaciones por discapacidad, Fuerzas Armadas u otras propias de regímenes laborales.
¿Cómo postular a las convocatorias de la ONPE?
La inscripción es completamente virtual y se realiza a través del Sistema Integrado de Gestión de Locadores de Servicios de la ONPE. El proceso general contempla los siguientes pasos:
- Ingresar al portal oficial de postulación de la ONPE.
- Registrarse con los datos personales solicitados.
- Completar la información requerida.
- Adjuntar en formato PDF los documentos que acrediten formación académica, experiencia laboral y capacitaciones, según el perfil.
Es importante tener en cuenta que la experiencia laboral será considerada a partir de la formación académica presentada. Asimismo, en el caso del puesto de Auxiliar Operativo 1 en Lima, la designación se efectuará respetando estrictamente el orden de prelación de inscripción. Es decir, el cargo será asignado a quien cumpla con los requisitos mínimos y se encuentre primero en el registro correspondiente.
Para los cargos T2, el plazo de postulación estará disponible según cada ODPE o hasta completar las vacantes, por lo que se recomienda revisar constantemente la plataforma y no esperar al último día.
Estas oportunidades representan una alternativa laboral atractiva para jóvenes estudiantes y personas con secundaria completa que buscan ingresos temporales durante la organización de las Elecciones Generales 2026. Además del aspecto económico, trabajar en la ONPE permite adquirir experiencia en gestión pública y procesos electorales, un valor agregado para quienes desean proyectarse profesionalmente en el sector público.
Dado que los contratos inician en marzo y tienen una duración limitada, los interesados deben actuar con rapidez, verificar cuidadosamente los requisitos y asegurarse de adjuntar toda la documentación solicitada para evitar observaciones que puedan dejarlos fuera del proceso.