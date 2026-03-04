Perú

ONPE lanza más de 300 nuevos trabajos para Elecciones 2026: pagan hasta S/ 2.200 y puedes postular desde secundaria

Las vacantes están dirigidas a estudiantes técnicos, universitarios y personas con educación básica completa, bajo modalidad de locación de servicios y con contratos que inician en marzo en 18 regiones del país

Guardar
ONPE
ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lanzó nuevas convocatorias laborales con miras a las Elecciones Generales 2026, ofreciendo más de 300 plazas bajo la modalidad de locación de servicios en distintas regiones del país. Las oportunidades están dirigidas a personas con secundaria completa, así como a estudiantes técnicos y universitarios, con remuneraciones que alcanzan los S/ 2.200 mensuales.

Se trata de puestos temporales vinculados directamente a la organización del proceso electoral, por lo que los contratos tienen una duración limitada y fechas de postulación diferenciadas según cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE). Los interesados deben revisar con atención los plazos y requisitos específicos antes de registrar su inscripción virtual.

¿Qué puestos ofrece la ONPE y cuánto pagan?

Muchos de los partidos habilitados
Muchos de los partidos habilitados presentaron una lista presidencial y congresal para los comicios del 2022. | Andina

En esta etapa, la ONPE ha publicado tres convocatorias principales:

Auxiliar Administrativo T2 (96 vacantes)

  • Remuneración: S/ 2.200 mensuales (varía según servicios prestados).
  • Contrato: Del 9 de marzo al 30 de abril de 2026 (sujeto a variación).
  • Requisitos académicos: Estudios universitarios o técnicos con mínimo un ciclo aprobado.
  • Experiencia: Un (01) año de experiencia general en el sector público o privado en temas administrativos.
  • Capacitación: Cursos en contabilidad, administración, tributación y/o informática (acreditados).
  • Otros requisitos: Disponibilidad para viajar al interior del país.
  • Lugar de labores: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura y San Martín.

Estas plazas están orientadas a brindar soporte administrativo en las diferentes sedes electorales, en un contexto clave de preparación logística y documental para los comicios.

Auxiliar de Operaciones T2 (106 vacantes)

  • Remuneración: S/ 2.200 mensuales (según servicios prestados).
  • Contrato: Del 9 de marzo al 20 de abril de 2026 (sujeto a variación).
  • Requisitos académicos: Estudios universitarios o técnicos con mínimo un ciclo aprobado.
  • Experiencia: Mínimo un (01) año en el sector público o privado.
  • Capacitación: No requiere.
  • Otros requisitos: Disponibilidad para viajar.
  • Lugar de labores: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali.

En este caso, los seleccionados apoyarán directamente en actividades operativas vinculadas a la organización, despliegue y ejecución de acciones logísticas del proceso electoral.

Auxiliar Operativo 1 (100 vacantes)

  • Remuneración: S/ 2.100 mensuales (no negociable).
  • Duración del servicio: Dos meses (según necesidad del área usuaria).
  • Requisitos académicos: Secundaria completa.
  • Experiencia: Mínimo seis (06) meses en el sector público o privado.
  • Lugar de prestación: Parcela N.° 10 del Sector Santa Genoveva, Av. Los Eucaliptos, Lurín – Altura Puente Arica Km 40, Parque Industrial Los Eucaliptos (Lima).
  • Plazo de postulación: Hasta las 12:00 horas del 4 de marzo de 2026.

En este último caso, se precisa que la modalidad es de locador de servicios, por lo que no se aplican bonificaciones por discapacidad, Fuerzas Armadas u otras propias de regímenes laborales.

¿Cómo postular a las convocatorias de la ONPE?

ONPE presentó los resultados de
ONPE presentó los resultados de las Elecciones Complementarias 2023 al 100% de actas contabilizadas.

La inscripción es completamente virtual y se realiza a través del Sistema Integrado de Gestión de Locadores de Servicios de la ONPE. El proceso general contempla los siguientes pasos:

  1. Ingresar al portal oficial de postulación de la ONPE.
  2. Registrarse con los datos personales solicitados.
  3. Completar la información requerida.
  4. Adjuntar en formato PDF los documentos que acrediten formación académica, experiencia laboral y capacitaciones, según el perfil.

Es importante tener en cuenta que la experiencia laboral será considerada a partir de la formación académica presentada. Asimismo, en el caso del puesto de Auxiliar Operativo 1 en Lima, la designación se efectuará respetando estrictamente el orden de prelación de inscripción. Es decir, el cargo será asignado a quien cumpla con los requisitos mínimos y se encuentre primero en el registro correspondiente.

Para los cargos T2, el plazo de postulación estará disponible según cada ODPE o hasta completar las vacantes, por lo que se recomienda revisar constantemente la plataforma y no esperar al último día.

Estas oportunidades representan una alternativa laboral atractiva para jóvenes estudiantes y personas con secundaria completa que buscan ingresos temporales durante la organización de las Elecciones Generales 2026. Además del aspecto económico, trabajar en la ONPE permite adquirir experiencia en gestión pública y procesos electorales, un valor agregado para quienes desean proyectarse profesionalmente en el sector público.

Dado que los contratos inician en marzo y tienen una duración limitada, los interesados deben actuar con rapidez, verificar cuidadosamente los requisitos y asegurarse de adjuntar toda la documentación solicitada para evitar observaciones que puedan dejarlos fuera del proceso.

Temas Relacionados

ONPEElecciones 2026Elecciones Peru 2026Convocatoria laboralConvocatoria de trabajoEmpleoperu-economia

Más Noticias

Resultados ganadores de la Kábala del martes 3 de marzo

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, todos los martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados ganadores de la Kábala

Gana Diario del 3 de marzo: descubre los ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Revise si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Gana Diario del 3 de

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”

El longevo goleador de FC Cajamarca ha revelado una charla con el actual entrenador de la selección peruana. Ha demostrado su entera disposición para cualquier asunto vinculado al fútbol local

Hernán Barcos mantiene diálogo con

Yiddá Eslava sale en defensa de Laura Spoya y celebra su regreso a la televisión tras accidente: "La aplaudo"

La actriz no dudó en respaldar a la conductora ante las críticas por volver a trabajar luego de su grave accidente, aplaudiendo su valentía y reconociendo el esfuerzo de una madre que no se rinde

Yiddá Eslava sale en defensa

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El primer cruce de clubes peruanos tendrá lugar en el estadio Mansiche. El vencedor tendrá derecho a instalarse en la Fase de Grupos. Ambos, eso sí, se presentan con un ritmo liguero irregular

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga asocia la

Rafael López Aliaga asocia la emergencia en Camisea con corrupción: “Hace rato debía haber dos ductos y dejaron uno por coimas”

Ministerio de Energía y Minas coordina acciones para reestablecer servicio energético tras deflagración

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Mirtha Vásquez vende llaveros de Baby Yoda para financiar su campaña electoral y usuarios le advierten: “Te va a caer Indecopi”

De la cárcel a la campaña: Daniel Urresti insistió en su inocencia y adelanta que será ministro del Interior de José Luna

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava sale en defensa

Yiddá Eslava sale en defensa de Laura Spoya y celebra su regreso a la televisión tras accidente: "La aplaudo"

Karla Tarazona destaca el rol de Christian Domínguez como papá: “El cariño y el respeto se ganan”

Melcochita afirma que se hará cargo de los gastos de sus hijas con Monserrat Seminario, pero advierte: “A ella no le daré plata”

Tepha Loza fue operada de emergencia y permanece internada junto a su madre: “Entre sustos con mamá… y ahora yo"

Magaly recibe elogios de exprocuradora por destapar inconsistencias en el caso Lizeth Marzano: “Hacen lo que la Policía no hizo”

DEPORTES

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”

Gol de Franchesco Flores para adelantar a Alianza Atlético ante Deportivo Garcilaso por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Luis Urruti recuerda con tristeza su paso por Universitario: “Me sentí no valorado, le había dado tantos años al club”

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV