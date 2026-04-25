Diego Chávarri sorprende con un mensaje en clave a Gabriela Herrera en La Granja VIP: “¿Me gustas?”

El exfutbolista sorprende durante un almuerzo al intentar transmitir una frase secreta a la bailarina en el reality, mientras ambos insisten en negar cualquier relación más allá de la amistad frente a cámaras y redes sociales. La Granja VIP

El reality peruano La Granja VIP sumó un episodio de alta atención mediática tras difundirse imágenes de Diego Chávarri enviando un mensaje en clave a Gabriela Herrera, su compañera en el programa. El gesto, ocurrido durante un almuerzo del equipo ‘Reales’, provocó especulaciones sobre el vínculo entre ambos participantes, en especial luego de que el exfutbolista insistiera en que la bailarina descifrara las letras escritas en su vaso.

Las cámaras del canal registraron cómo Chávarri, conocido como el ‘Diablito’, se sentó junto a Herrera y, en un momento de aparente complicidad, comenzó a escribir con el dedo sobre su vaso de agua. Pese a sus esfuerzos y a varios intentos por hacerle entender el contenido, la bailarina no logró descifrar el mensaje en ese instante. La situación no pasó inadvertida para los conductores de La Granja VIP, quienes debatieron sobre la posible frase transmitida. Según las interpretaciones de algunos integrantes, el texto habría sido un “me gustas”.

La repercusión no se limitó al set del reality. En redes sociales, seguidores y espectadores comenzaron a debatir sobre la naturaleza del vínculo entre Chávarri y Herrera, especialmente considerando que el exjugador mantiene una relación pública con Thalía Bentin. De acuerdo con lo reportado por el programa, la escena alimentó rumores y comentarios sobre una supuesta atracción mutua, incrementando la atención sobre la vida personal de los participantes.

Diego Chávarri causa revuelo tras escribirle mensaje clave a Gabriela Herrera. La Granja VIP

Diego Chávarri y Gabriela Herrera niegan atracción

Días antes y previo a esta escena, Diego Chávarri decidió pronunciarse sobre las especulaciones de una posible atracción entre Gabriela Herrera y él. En vivo, el exfutbolista rechazó de forma tajante cualquier insinuación sobre una relación con su compañera.

“Nunca han visto algo comprometedor con Gabriela para decir que estoy engañando a mi novia con ella”, aseguró el exfutbolista. Según su versión, la conversación que protagonizaron durante la madrugada se centró en temas personales y no incluyó ninguna declaración romántica. “Simplemente fue después de una fiesta; estábamos hablando de un tema personal, incluso de Thalía y de una relación anterior que tenía Gabriela”, declaró frente a las cámaras del reality.

Chávarri defendió su vínculo sentimental con Thalía Bentin y sostuvo que los rumores buscan perjudicarlo. “Ya estoy cansado de ese tipo de comentarios, que han venido de adentro, sabiendo que tengo una relación estable y cómoda, queriendo dañar algo que no se va a dañar. No sé quién mandó ese mensaje por los aires, quisiera saber, para mí una difamación”, manifestó en un tono firme. El participante señaló que las cámaras transmiten su interacción cotidiana con el resto de sus compañeros, y que nunca se ha registrado una situación comprometedora con Herrera.

Polémica en La Granja VIP: Diego Chávarri y Gabriela Herrera rechazan vínculo sentimental. CFaptura: La Granja VIP.

Gabriela Herrera niega cercanía con Chávarri

Por su parte, Gabriela Herrera respaldó la versión de su compañero. La bailarina reiteró que mantiene una relación de amistad con Chávarri y que no existen motivos para pensar en algo más. “Estoy cansada de ese tipo de comentarios. La gente puede mandar lo que quiera, pero hay un 24/7. Si nos quitamos los micros era porque hablábamos de algo muy privado, que de hecho me sentí mal”, explicó la participante en el programa.

Herrera insistió en su postura al afirmar: “El hecho de llevarme bien con alguien no significa que tenga algo. Él tiene novia. Él es mi amigo y lo conozco hace mucho tiempo. Nos llevamos bien. No hay nada comprometedor”.

La defensa de ambos participantes se dio luego de que la emisión de las imágenes generara una ola de especulaciones y memes en plataformas digitales. A pesar de la insistencia del público, ninguno de los dos quiso alimentar el rumor y ambos apelaron a su derecho a la privacidad.

Diego Chávarri explica en detalle las razones por las que se quitó el micrófono durante una tensa conversación con Gabriela Herrera en La Granja VIP. Descubre los motivos detrás de su decisión y cómo afectó la dinámica del reality. Panamericana TV / La Granja Vip.