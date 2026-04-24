El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

Raymundo Mendoza, hermano del cómico, informa sobre la evolución médica y agradece la cadena de oración de los seguidores. Latina: 'Arriba mi gente'.

El estado de salud de ‘Pompinchú’, uno de los cómicos ambulantes más recordados del Perú, es sumamente delicado. Alfonso Mendoza, su nombre real, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa en Pueblo Libre, sedado y con pronóstico reservado.

Su hermano, Raymundo Mendoza, confirmó que el artista enfrenta una grave fibrosis pulmonar y ahora también un severo daño renal, lo que ha encendido todas las alarmas entre familiares, colegas y seguidores.

Actualmente, ‘Pompinchú’ se encuentra dormido, intubado y bajo sedación profunda, según los reportes médicos más recientes. Aunque los especialistas hacen todo lo posible por estabilizarlo, la familia reconoce que la situación es crítica y que solo un milagro podría revertir el deterioro.

¿Cuál estado de salud del cómico ‘Pompinchú tras ser internado en hospital?.

Complicaciones pulmonares y renales: el diagnóstico médico

El cuadro clínico de Alfonso Mendoza se agravó drásticamente en las últimas horas. Su hermano relató que, además de la fibrosis pulmonar que lo obliga a depender de oxígeno las 24 horas, ahora los médicos han detectado un daño significativo en los riñones.

“Los riñones también están bien dañados… es lo último que me dijo el doctor”, explicó Raymundo, quien asiste diariamente al hospital y sigue de cerca la evolución de su único hermano.

La complicación renal se suma a los problemas respiratorios que ya enfrentaba el humorista tras una intervención de cadera realizada a inicios de marzo. Luego de la operación, una bacteria habría afectado su sistema respiratorio, desencadenando el cuadro de fibrosis y la necesidad de oxígeno permanente.

Raymundo Mendoza, hermano del cómico, informa sobre la evolución médica y agradece la cadena de oración de los seguidores. Latina; 'Arriba mi Gente'.

El impacto emocional en la familia y el pedido de ayuda

La situación médica ha impactado profundamente a la familia de ‘Pompinchú’. Raymundo Mendoza y la hija mayor del cómico han pedido públicamente una cadena de oración y el apoyo solidario de quienes disfrutaron del humor del artista en “El show de los cómicos ambulantes”.

En declaraciones al magazine ‘Arriba mi Gente’, Raymundo expresó entre lágrimas: “Solo le digo al público maravilloso que lo sigue a mi hermano, una oración por él, nada más. Es lo único que estamos pidiendo”.

La familia también enfrenta dificultades económicas para cubrir tratamientos, insumos y medicinas que no son cubiertos por el SIS. Raymundo explicó que, aunque cuentan con el seguro estatal, “hay materiales y medicamentos que no cubre el SIS, y los gastos son fuertes”. Por ahora, un amigo cercano se ha comprometido a apoyar los gastos médicos, pero la situación sigue siendo compleja y cualquier ayuda es bienvenida.

La voz de sus seres queridos: un llamado a la solidaridad

El deterioro de la salud de ‘Pompinchú’ ha sido rápido y devastador. Su hija mayor grabó un video informando que su padre necesita un trasplante de pulmón, aunque reconoce que es difícil encontrar un donante compatible.

“Su salud sigue siendo grave, especialmente por los pulmones, que no están funcionando bien”, expresó la joven, quien además solicitó donaciones para costear los gastos hospitalarios.

Raymundo, por su parte, detalló que el artista permanece dormido, no abre los ojos y no puede comunicarse, aunque los médicos aseguran que puede escuchar las palabras de sus familiares. La familia mantiene la esperanza de una recuperación, aunque los pronósticos no son alentadores. “Tengo la esperanza que sí va a salir, porque estamos orando todos los días”, afirmó Raymundo en una conmovedora entrevista.

El legado de un ícono del humor popular

‘Pompinchú’ marcó una época en la televisión peruana durante los años 90 y 2000, siendo parte fundamental del elenco de “El show de los cómicos ambulantes”. Su humor directo y carisma conquistaron plazas, parques y escenarios populares a lo largo de todo el país, convirtiéndose en un verdadero ícono del entretenimiento popular.

El cariño del público se ha hecho sentir en los mensajes de apoyo, oraciones y muestras de solidaridad que circulan en redes sociales y en los medios. Numerosos colegas y figuras del espectáculo han sumado su voz al pedido de ayuda para el recordado humorista.

Por ahora, el pronóstico de ‘Pompinchú’ es reservado y los médicos no descartan nuevas complicaciones. Su familia permanece unida y vigilante, acompañándolo en cada momento y aferrándose a la fe y el apoyo de la ciudadanía. La historia de Alfonso Mendoza es la de un luchador incansable, que hoy enfrenta el reto más difícil de su vida, mientras el país entero espera por su recuperación.

“Esperamos un milagro”: familia de Pompinchú pide oraciones tras su ingreso a UCI. Captura: Facebook Pompichu.