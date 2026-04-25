Perú

Detenido por robo a una casa de cambio en Cusco se escapó de la comisaría al pedir ir al baño durante las diligencias policiales

Las autoridades refuerzan los operativos de búsqueda y vigilan varios puntos de la ciudad para recapturar al prófugo

Guardar
John León Huampatupa, requisitoriado por hurto agravado, huyó mientras era trasladado al médico legista. El caso desató una investigación por presunta negligencia policial y puso en entredicho los protocolos de custodia (Créditos: Latina)

La captura de un individuo involucrado en el asalto a una casa de cambio en Cusco terminó en una inesperada evasión. Un detenido escapó durante las diligencias policiales, lo que activó una indagación por posibles fallas en los protocolos de seguridad y puso en tela de juicio la actuación de los agentes responsables.

El sujeto, identificado como John León Huampatupa, de 34 años, figuraba en la lista de requisitoriados por hurto agravado. Su intervención se efectuó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en el distrito de Huanchac, luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmara su participación en el robo a una casa de cambio en la urbanización Magisterio, según información de Latina.

Cámaras de seguridad captaron cómo una mujer, que llevaba un supuesto bebé, ingresó al local para distraer al personal, mientras León Huampatupa, con una mochila, sustraía entre 3.000 y 5.000 dólares del establecimiento.

John León Huampatupa, de 34 años, figuraba como requisitoriado por hurto agravado y ya había sido relacionado con un robo a una casa de cambio en la urbanización Magisterio - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
John León Huampatupa, de 34 años, figuraba como requisitoriado por hurto agravado y ya había sido relacionado con un robo a una casa de cambio en la urbanización Magisterio - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

“El robo ascendió a una suma aproximada de tres mil a cuatro mil dólares, en una casa de cambios situada en la avenida Cultura. El intervenido presentaba una requisitoria vigente y, tras su detención, logró escapar”, explicó el jefe de Orden y Seguridad del Cusco, coronel Carlos Guizado, al citado medio.

Tras la aprehensión, los efectivos trasladaron al sospechoso a la comisaría de Huanchac. Durante la conducción para el reconocimiento médico en el Ministerio Público, León Huampatupa solicitó utilizar el baño. En ese momento, un descuido del personal policial permitió que huyera de la dependencia sin que los agentes pudieran reaccionar a tiempo.

El incidente originó una serie de cuestionamientos sobre la rigurosidad de los procedimientos en la custodia de detenidos. El coronel Guizado manifestó que la responsabilidad por la fuga recae sobre los agentes asignados a la vigilancia. “Los encargados de la custodia, al haber permitido esta situación por una negligencia, deben responder individualmente. En este caso, la responsabilidad involucra tanto al conductor como al custodio designado”, afirmó el jefe policial.

El escape se produjo cuando el detenido pidió ir al baño durante el traslado al reconocimiento médico - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
El escape se produjo cuando el detenido pidió ir al baño durante el traslado al reconocimiento médico - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El Ministerio Público, junto con la Inspectoría de la Policía Nacional, abrió una investigación para determinar si existieron omisiones o faltas graves en el cumplimiento del deber. La meta principal de esta indagación es establecer las eventuales sanciones que correspondan a los implicados en el resguardo del detenido.

Mientras tanto, las autoridades intensifican los operativos de búsqueda para dar con el paradero de John León Huampatupa, quien permanece prófugo. La Policía refuerza los controles y monitorea diversos puntos de la ciudad en un esfuerzo coordinado para lograr su recaptura lo antes posible.

La situación ha generado preocupación entre la ciudadanía y ha puesto de relieve la importancia de revisar y fortalecer los protocolos de seguridad en las dependencias policiales, para evitar futuras evasiones y garantizar la adecuada administración de justicia en casos similares.

Temas Relacionados

CuscoPNPPolicíaperu-noticias

Más Noticias

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy sábado 25 de abril

<p>El precio de las gasolinas cambia diariamente en la capital peruana </p>

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy sábado 25 de abril

Partidos de hoy, sábado 25 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada está imperdible: Sporting Cristal visitará a Comerciantes Unidos en Cutervo, Barcelona se medirá con Getafe por LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, Universitario buscará sellar el tercer lugar en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 25 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Adiós a las colas para recargar: el Metropolitano habilitará pagos con tarjetas bancarias en sus estaciones

Las nuevas máquinas cuentan con pantalla táctil y botones físicos, además de una interfaz accesible para personas en silla de ruedas o de talla baja

Adiós a las colas para recargar: el Metropolitano habilitará pagos con tarjetas bancarias en sus estaciones

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en Cutervo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los rimenses están obligados a levantarse frente las ‘águilas’ de visita tras la dura derrota con Atlético Grau. Conoce los horarios del determinante cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en Cutervo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

El gasto fiscal del futuro

Pensar el presupuesto del Ministerio de Salud como una simple continuidad del gasto anterior es un error costoso

El gasto fiscal del futuro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE define el 7 de mayo como fecha límite para el recuento de votos en las Elecciones 2026

JNE define el 7 de mayo como fecha límite para el recuento de votos en las Elecciones 2026

Resultados ONPE al 95.309 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

ONPE responde a polémica: Niega contratación de extranjeros en pleno proceso electoral

El Congreso evalúa reforma para fortalecer trabajo fiscal ante la criminalidad

JNE desestima convocar elecciones complementarias en mesas de Lima afectadas por fallas de ONPE

ENTRETENIMIENTO

Peter Fajardo anuncia su salida de +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello: “Se ha cerrado un ciclo”

Peter Fajardo anuncia su salida de +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello: “Se ha cerrado un ciclo”

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez: “Me ha hecho más fuerte”

Shirley Arica y Pablo Heredia se reconcilian y duermen juntos en ‘La Granja VIP Perú’

Sorpresa en Valentina Valiente: Elsa y Wilfredo se confiesan y sellan su acercamiento con un beso

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 25 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 25 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en Cutervo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Selección peruana de vóley masculino de Marcos Blanco se medirá en cuadrangular ante equipos de la liga nacional

Fabián Bustos rompió su silencio sobre su regreso a Universitario: “Es un club al que adoro, me siento hincha”

Gustavo Zevallos asegura que Sporting Cristal tiene plantel para alinear dos equipos “competitivos” en Liga 1 y Copa Libertadores