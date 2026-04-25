Adiós a las colas para recargar: el Metropolitano habilitará pagos con tarjetas bancarias en sus estaciones

Los validadores aceptan pagos abiertos, incluyendo tarjetas bancarias y medios digitales, y dejan de depender exclusivamente de la tarjeta física tradicional (Créditos: Buenos días Perú)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) impulsa una modernización integral que permitirá a los usuarios del Metropolitano acceder a pagos digitales en todas las estaciones. Este proceso, tras más de 15 años de operación, elimina las filas tradicionales y abre alternativas ágiles para abonar el pasaje.

La actualización tecnológica incluye la instalación de 97 equipos de recarga en 41 estaciones y tres terminales, así como validadores de última generación. Estos equipos reducen incidentes, optimizan el tiempo de acceso y contemplan criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o de baja estatura.

La ATU confirmó los nuevos validadores aceptan pagos abiertos. La tarjeta física tradicional deja de ser la única opción y el sistema incorpora tarjetas bancarias y medios digitales.

Según la entidad, más de 6 millones de recargas ya se efectuaron a través de plataformas como Yape y Plin. Los usuarios migran de forma sostenida hacia canales digitales para el pago del transporte público en Lima y Callao.

Los usuarios podrán realizar pagos digitales en todas las estaciones, sin filas y con mayor rapidez - Créditos: ATU.

David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, detalló a Panamericana las características de estas nuevas máquinas. “La pantalla es táctil, pero también tiene botones para el control de recarga. Personas en silla de ruedas o de talla baja pueden acceder sin dificultad”, señaló.

“Al acercar la tarjeta, la máquina revela el saldo de forma automática. Si el usuario quiere recargar, solo debe presionar y luego ingresar el monto. Siempre es recomendable imprimir el ticket, que funciona como respaldo de la transacción”, añadió.

Hernández precisó que “esta actualización incorpora el estándar internacional EMV para recargar con Visa y Mastercard, que son los sistemas que se integran”.

De acuerdo con la nota de prensa de la ATU, Jorge Tola, representante de Conduent, empresa responsable del sistema de recaudo, añadió que próximamente será posible abonar el viaje con teléfonos móviles y relojes inteligentes. En la actualidad, cerca del 35 % de las recargas ya se efectúa por medios digitales, porcentaje que se espera incrementar al sumar nuevas opciones en los equipos.

La implementación de estas innovaciones se desarrollará de manera progresiva, comenzando por las estaciones más transitadas, según informó Panamericana Televisión en su reporte.

El sistema deja de depender únicamente de la tarjeta física y suma tarjetas bancarias y medios digitales como opciones de pago - Créditos: ATU.

Avances en accesibilidad y atención al usuario

La modernización incluye mejoras de accesibilidad que facilitan el uso a todo tipo de pasajeros. La ATU, en alianza con el Banco Mundial, ejecuta un programa que contempla el mejoramiento de estaciones, escaleras y techos. Esta intervención refuerza la renovación estructural del Metropolitano.

El crecimiento de las recargas digitales permitió ajustar horarios y recursos en taquillas, promoviendo procesos más rápidos y seguros. La introducción de pagos sin contacto y digitales disminuye los tiempos de espera, refuerza la seguridad en las transacciones y responde a la demanda de una ciudad que requiere servicios públicos más modernos.

Funciones de la ATU

Regula y planifica el transporte urbano en Lima y Callao mediante políticas y normativas específicas.

Supervisa la operación de los sistemas de transporte público como el Metropolitano y los corredores complementarios.

Otorga autorizaciones y concesiones a empresas y servicios de transporte urbano.

Fiscaliza el cumplimiento de estándares de calidad, seguridad y accesibilidad en el sector.

Promueve la modernización tecnológica, la integración de medios de pago y la mejora de los sistemas de información.

Coordina con municipalidades, entidades estatales y organismos internacionales para desarrollar infraestructura y proyectos de movilidad sostenible.

Ejecuta campañas de educación vial y programas de atención al usuario.