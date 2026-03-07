Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

La más reciente encuesta nacional de CPI para RPP Noticias muestra un escenario electoral fragmentado para las elecciones presidenciales en Perú, con Rafael López Aliaga liderando la intención de voto, seguido por Keiko Fujimori y un consolidado Alfonso López Chau en el tercer lugar. Wolfgang Grozo Costa, hasta ahora un candidato marginal, irrumpe con fuerza y alcanza el 4,8 %, marcando un cambio significativo en la contienda.

El estudio, que consideró una muestra de 1.300 entrevistas a nivel nacional, urbano y rural, y un margen de error de 2,7 %, evidencia la reducción de indecisos del 30 % al 20,8 % en las últimas dos semanas. Según Omar Castro, gerente general de CPI, este descenso sugiere que un 9 % del electorado ya ha definido su voto en los últimos quince días, lo que podría modificar el escenario en las próximas semanas.

¿Quién es Alfonso López Chau? El académico que apuesta por la presidencia en 2026

Tendencias de intención de voto presidencial

Según los resultados de CPI Research, la intención de voto presidencial se distribuye de la siguiente manera:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 12,7 %

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 8,0 %

5,6 % Alfonso López Chau (Ahora Nación):

Carlos Álvarez (País Para Todos): 5,0 %

Wolfgang Grozo Costa (Integridad Democrática): 4,8 % (Integridad Democrática):

César Acuña Peralta (Alianza Para el Progreso - APP): 3,4 %

José Luna Gálvez (Podemos Perú): 3,0 %

Mario Vizcarra (Perú Primero): 2,5 %

George Forsyth (Somos Perú): 2,4 %

Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular): 1,9 %

Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú): 1,7 %

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 1,4 %

Fernando Olivera Vega (Frente de la Esperanza): 1,0 %

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano - APRA): 1,0 %

Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular): 0,9 %

Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional): 0,8 %

Rosario Fernández (Un Camino Diferente): 0,8 %

Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno): 0,7 %

Otros candidatos: 2,3 %

Votaría en blanco/viciado: 16,4 %

Indecisos: 20,8 %

El bloque de indecisos y el voto en blanco o viciado siguen teniendo un peso considerable, lo que podría alterar el ranking en las próximas semanas.

Wolfgang Grozo: crecimiento y perfil del electorado

La principal novedad de la encuesta es el ascenso de Wolfgang Grozo Costa, que pasa de menos del 1 % a 4,8 % en intención de voto, ubicándose en el quinto lugar nacional y destacando especialmente entre jóvenes de 18 a 24 años (10,7 %) y en Lima (6,8 %). Según CPI, este crecimiento está vinculado a la búsqueda de alternativas por parte del segmento más joven y a la reducción del porcentaje de indecisos.

Omar Castro señaló que “todavía este 21 % de indecisos podría impulsar a otro candidato que hoy se encuentra rezagado”, evidenciando lo volátil del escenario electoral.

Elecciones 2026: ONPE inicia entrenamiento virtual para garantizar correcto proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)

Antivoto y rechazo a los principales candidatos

El estudio de CPI incluyó la medición del antivoto, donde destacan:

Keiko Fujimori : 45,2 % de los encuestados afirma que no votaría por ella bajo ninguna circunstancia; el rechazo espontáneo supera el 70 %.

César Acuña : 15,4 % en la pregunta dirigida y similar nivel de rechazo espontáneo.

Vladimir Cerrón : 10,6 %.

Rafael López Aliaga : 2,7 %.

Alfonso López Chau : 0,9 %.

Wolfgang Grozo Costa: 0,9 %.

Según Omar Castro, estos datos limitan el crecimiento futuro de los candidatos con mayor antivoto, en tanto que candidatos como López Chau y Grozo Costa mantienen bajos niveles de rechazo.

Percepción sobre la crisis política y la Policía Nacional

La encuesta también abordó la percepción ciudadana sobre la crisis política y la labor de la Policía Nacional del Perú. El 32,5 % de los consultados considera que Fuerza Popular es responsable de la salida del presidente Gerí, seguido de Alianza para el Progreso con casi el 20 %. Además:

57,6 % califica la labor policial como poco eficiente.

32 % la considera nada eficiente.

67 % apoya la creación de una institución especializada en el control del tránsito.

70,4 % estaría de acuerdo con establecer una policía municipal.

Intención de voto para la alcaldía de Lima

En el ámbito municipal, la encuesta de CPI para la alcaldía provincial de Lima arroja el siguiente resultado:

Renzo Reggiardo (Renovación Popular): 19,7 %

Carlos Bruce (Somos Perú): 16,5 %

Francis Allison (Avanza País): 12,3 %

Alberto Tejada (Acción Popular): 5,5 %

Richard Acuña (Alianza para el Progreso): 5,3 %

Néstor de la Rosa (Podemos Perú): 4,0 %

Otros candidatos: 0,4 %

Tiene pensado no votar: 0,9 %

Votaría en blanco/viciado: 7,2 %

Indecisos: 28,2 %

Omar Castro precisó que la campaña municipal será breve y estará condicionada por el desenlace de las elecciones presidenciales, con plazo para la inscripción de listas hasta el 2 de abril.