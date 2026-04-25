Fabián Bustos rompió su silencio sobre su regreso a Universitario: “Es un club al que adoro, me siento hincha”

Fabián Bustos rompió su silencio sobre su regreso a Universitario.

Fabián Bustos se refirió a su futuro luego de varios días en los que su nombre sonó con fuerza en Perú, ante la posibilidad de regresar a Universitario de Deportes tras la salida de Javier Rabanal.

El técnico argentino, actualmente al frente de Millonarios, fue consultado sobre el tema tras la victoria de su equipo por 2-0 ante Deportes Tolima, en la fecha 18 del Torneo Apertura del campeonato colombiano.

En sus declaraciones, Bustos afirmó: “Estoy acá. Tengo contrato con el club. Las cosas salen porque la prensa se encarga de decir cosas, pero la verdad es que es un club que adoro, del cual me siento hincha y donde me ha ido muy bien. Hoy estoy acá”. De esta manera, el entrenador buscó despejar las dudas respecto a su continuidad.

La posibilidad de que Bustos asuma en Universitario quedó descartada por el momento. El entrenador tiene contrato vigente con Millonarios y no cuenta con una cláusula de salida que le permita negociar una desvinculación inmediata.

Fuentes cercanas al entorno de Bustos consideran que una salida anticipada del club colombiano podría afectar su reputación en el fútbol sudamericano. Por ahora, el técnico continuará ligado a los ‘embajadores’, pese a las versiones que lo vinculaban nuevamente al equipo ‘crema’.

El técnico argentino brindó declaraciones luego de la última victoria de Millonarios. Créditos: Rivera Sports / X.

¿Quién será el próximo DT de Universitario?

Tras la salida de Javier Rabanal, Universitario de Deportes inició la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar la recta final de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Según el periodista Gustavo Peralta, la directiva recibió más de 15 currículums de técnicos interesados en dirigir al equipo.

Robert Siboldi es uno de los candidatos principales para el banquillo de Universitario. El entrenador uruguayo acumula experiencia en el fútbol mexicano, donde consiguió títulos con Santos Laguna y Tigres UANL. Además, dirigió a Cruz Azul y tuvo un paso internacional por Al Ahli de Arabia Saudita.

Reinaldo Rueda también integra la lista. El técnico colombiano dirigió a las selecciones de Honduras, Ecuador, Colombia y Chile, logrando clasificaciones a los mundiales de 2010 y 2014. A nivel de clubes, conquistó la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana con Atlético Nacional, además de varios títulos nacionales.

Martín Palermo, exgoleador de Boca Juniors, viene de dirigir a Fortaleza en Brasil y está libre. Su experiencia como técnico es más breve, con un título en Olimpia de Paraguay.

Marcelo Neveleff, actual seleccionador de República Dominicana, tampoco logró el pase al último Mundial, pero ha mostrado interés en trabajar en la Liga 1 peruana.

Otros nombres acercados a la ‘U’ son Julio Vaccari, Kily González, Juan Pablo Vojvoda, Juan Ramón Carrasco y Pablo Peirano.

Alejandro Restrepo, exAlianza Lima, fue vinculado a la 'U'. Créditos: L1 Max / X.

Universitario optó por tomarse un tiempo antes de definir al reemplazante de Javier Rabanal, con el objetivo de no apresurarse en la elección. Mientras tanto, Jorge Araujo continuará como técnico interino y sumará más partidos al frente del equipo.

La decisión se respalda en la reciente goleada por 4-1 ante Deportivo Garcilaso, en el encuentro pendiente de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En ese partido, Álex Valera convirtió dos goles, mientras que José Rivera y Caín Fara completaron el marcador.

Araujo manifestó estar listo para asumir la dirección del equipo durante lo que resta de la temporada. Además, envió un mensaje al director deportivo, Álvaro Barco: “A mí me parece espectacular. Solo hay que cristalizarlo. Si ya lo dijo él, sería importante”.