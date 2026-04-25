Perú Deportes

Fabián Bustos rompió su silencio sobre su regreso a Universitario: “Es un club al que adoro, me siento hincha”

El técnico argentino se refirió a la posibilidad de volver a la ‘U’ luego de la salida de Javier Rabanal

Guardar
Fabián Bustos rompió su silencio sobre su regreso a Universitario.
Fabián Bustos rompió su silencio sobre su regreso a Universitario.

Fabián Bustos se refirió a su futuro luego de varios días en los que su nombre sonó con fuerza en Perú, ante la posibilidad de regresar a Universitario de Deportes tras la salida de Javier Rabanal.

El técnico argentino, actualmente al frente de Millonarios, fue consultado sobre el tema tras la victoria de su equipo por 2-0 ante Deportes Tolima, en la fecha 18 del Torneo Apertura del campeonato colombiano.

En sus declaraciones, Bustos afirmó: “Estoy acá. Tengo contrato con el club. Las cosas salen porque la prensa se encarga de decir cosas, pero la verdad es que es un club que adoro, del cual me siento hincha y donde me ha ido muy bien. Hoy estoy acá”. De esta manera, el entrenador buscó despejar las dudas respecto a su continuidad.

La posibilidad de que Bustos asuma en Universitario quedó descartada por el momento. El entrenador tiene contrato vigente con Millonarios y no cuenta con una cláusula de salida que le permita negociar una desvinculación inmediata.

Fuentes cercanas al entorno de Bustos consideran que una salida anticipada del club colombiano podría afectar su reputación en el fútbol sudamericano. Por ahora, el técnico continuará ligado a los ‘embajadores’, pese a las versiones que lo vinculaban nuevamente al equipo ‘crema’.

El técnico argentino brindó declaraciones luego de la última victoria de Millonarios. Créditos: Rivera Sports / X.

¿Quién será el próximo DT de Universitario?

Tras la salida de Javier Rabanal, Universitario de Deportes inició la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar la recta final de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Según el periodista Gustavo Peralta, la directiva recibió más de 15 currículums de técnicos interesados en dirigir al equipo.

Robert Siboldi es uno de los candidatos principales para el banquillo de Universitario. El entrenador uruguayo acumula experiencia en el fútbol mexicano, donde consiguió títulos con Santos Laguna y Tigres UANL. Además, dirigió a Cruz Azul y tuvo un paso internacional por Al Ahli de Arabia Saudita.

Reinaldo Rueda también integra la lista. El técnico colombiano dirigió a las selecciones de Honduras, Ecuador, Colombia y Chile, logrando clasificaciones a los mundiales de 2010 y 2014. A nivel de clubes, conquistó la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana con Atlético Nacional, además de varios títulos nacionales.

Martín Palermo, exgoleador de Boca Juniors, viene de dirigir a Fortaleza en Brasil y está libre. Su experiencia como técnico es más breve, con un título en Olimpia de Paraguay.

Marcelo Neveleff, actual seleccionador de República Dominicana, tampoco logró el pase al último Mundial, pero ha mostrado interés en trabajar en la Liga 1 peruana.

Otros nombres acercados a la ‘U’ son Julio Vaccari, Kily González, Juan Pablo Vojvoda, Juan Ramón Carrasco y Pablo Peirano.

Alejandro Restrepo, exAlianza Lima, fue vinculado a la 'U'. Créditos: L1 Max / X.

Universitario optó por tomarse un tiempo antes de definir al reemplazante de Javier Rabanal, con el objetivo de no apresurarse en la elección. Mientras tanto, Jorge Araujo continuará como técnico interino y sumará más partidos al frente del equipo.

La decisión se respalda en la reciente goleada por 4-1 ante Deportivo Garcilaso, en el encuentro pendiente de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En ese partido, Álex Valera convirtió dos goles, mientras que José Rivera y Caín Fara completaron el marcador.

Araujo manifestó estar listo para asumir la dirección del equipo durante lo que resta de la temporada. Además, envió un mensaje al director deportivo, Álvaro Barco: “A mí me parece espectacular. Solo hay que cristalizarlo. Si ya lo dijo él, sería importante”.

Temas Relacionados

Fabián BustosUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportesMillonarios FC

Más Noticias

Gustavo Zevallos asegura que Sporting Cristal tiene plantel para alinear dos equipos “competitivos” en Liga 1 y Copa Libertadores

Las declaraciones del gerente deportivo de la institución del Rímac llegan en un presente de contrastes para el equipo de Zé Ricardo. En su último encuentro, los ’cerveceros’ cayeron goleados por 3-1 a manos de Atlético Grau

Gustavo Zevallos asegura que Sporting Cristal tiene plantel para alinear dos equipos “competitivos” en Liga 1 y Copa Libertadores

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Han habido conversaciones y no estarían tan lejos”

La escasa participación de la atacante peruana bajo la dirección de Guilherme Schmitz podría motivarla a optar por un cambio hacia Ate

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Han habido conversaciones y no estarían tan lejos”

Administración de Universitario evalúa la continuidad del cuestionado Álvaro Barco tras errar en contrataciones de Rabanal y Gassama

El director deportivo del conjunto ’crema’ fue el encargado de concretar los refuerzos para el equipo tricampeón. Sin embargo, solo uno los fichajes para esta temporada se ha hecho con un lugar en el equipo

Administración de Universitario evalúa la continuidad del cuestionado Álvaro Barco tras errar en contrataciones de Rabanal y Gassama

Nueve horas, 24 km y aguas heladas: la travesía extrema del peruano Gustavo Lores en el Titicaca rumbo a un récord Guinness

Completó 24 kilómetros en uno de los entornos más exigentes del mundo, donde el frío y la falta de oxígeno llevan el cuerpo al límite. La marca quedó registrada y está a la espera de validación oficial

Nueve horas, 24 km y aguas heladas: la travesía extrema del peruano Gustavo Lores en el Titicaca rumbo a un récord Guinness

Ignacio Buse expone su tristeza por su reñida eliminación en el Masters 1000 de Madrid, pero asegura que va ”por el camino correcto”

El tenista peruano cayó en tres disputados sets ante Arthur Fils, reciente campeón del ATP 500 de Barcelona y uno de los tenistas con mayor proyección del circuito. ”Se escapó por detalles”, compartió el ’Colorado’

Ignacio Buse expone su tristeza por su reñida eliminación en el Masters 1000 de Madrid, pero asegura que va ”por el camino correcto”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 95.309 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 95.309 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

ONPE responde a polémica: Niega contratación de extranjeros en pleno proceso electoral

El Congreso evalúa reforma para fortalecer trabajo fiscal ante la criminalidad

JNE desestima convocar elecciones complementarias en mesas de Lima afectadas por fallas de ONPE

Piero Corvetto: Estos son los argumentos del PJ para no ordenar su detención preliminar

ENTRETENIMIENTO

Peter Fajardo anuncia su salida de +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello: “Se ha cerrado un ciclo”

Peter Fajardo anuncia su salida de +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello: “Se ha cerrado un ciclo”

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez: “Me ha hecho más fuerte”

Shirley Arica y Pablo Heredia se reconcilian y duermen juntos en ‘La Granja VIP Perú’

Sorpresa en Valentina Valiente: Elsa y Wilfredo se confiesan y sellan su acercamiento con un beso

DEPORTES

Gustavo Zevallos asegura que Sporting Cristal tiene plantel para alinear dos equipos “competitivos” en Liga 1 y Copa Libertadores

Gustavo Zevallos asegura que Sporting Cristal tiene plantel para alinear dos equipos “competitivos” en Liga 1 y Copa Libertadores

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Han habido conversaciones y no estarían tan lejos”

Administración de Universitario evalúa la continuidad del cuestionado Álvaro Barco tras errar en contrataciones de Rabanal y Gassama

Ignacio Buse expone su tristeza por su reñida eliminación en el Masters 1000 de Madrid, pero asegura que va ”por el camino correcto”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: partido en Cutervo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026