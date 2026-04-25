JNE define el 7 de mayo como fecha límite para el recuento de votos en las Elecciones 2026

Inicio del recuento de votos de actas observadas como etapa clave de las Elecciones 2026. Composición: Infobae

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el próximo jueves 7 de mayo como la fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) realicen las audiencias públicas de recuento de votos en el proceso de las Elecciones 2026.

La medida, publicada en el portal institucional del organismo, busca garantizar que el procedimiento se ejecute dentro de un plazo definido y que las autoridades electas sean proclamadas de manera oportuna.

El acuerdo, adoptado en el pleno del JNE el pasado miércoles 22 de abril, introduce ajustes en los lineamientos generales para el recuento de votos, aprobados a inicios de mes.

Los cambios incluyen la simplificación de procedimientos internos y la determinación de casos específicos que no serán sometidos a recuento, con el objetivo de acelerar la resolución de los resultados sin afectar los derechos de las organizaciones políticas ni el desarrollo del proceso electoral.

En el documento oficial, el JNE precisa que las actas observadas sobre votos preferenciales detectadas en los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) no forman parte del recuento.

Estas situaciones se resuelven conforme a la Resolución N.° 0180-2025-JNE, que regula el manejo de actas observadas, votos impugnados y solicitudes de nulidad. La norma contempla el cotejo de los ejemplares originales de las actas electorales para determinar la validez de los sufragios.

El acuerdo fue comunicado a los JEE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Ministerio Público. Con este anuncio, el JNE busca asegurar que el recuento avance de forma transparente y que la proclamación de resultados no se vea retrasada por procedimientos administrativos.

Miembros de la ONPE trabajan diligentemente en el procesamiento de votos de las Elecciones Generales 2026 en su centro de cómputo. (ONPE)

Actas observadas y tensión electoral

El escenario electoral se encuentra en un punto de definición. Con el 95,4% de las actas contabilizadas, se perfila una segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien supera por 23.289 votos a Rafael López Aliaga (Renovación Popular). El margen estrecho incrementa la expectativa sobre los votos que resta revisar, principalmente aquellos contenidos en actas observadas.

La ONPE informó que se ha procesado el 100% de las actas, aunque todavía queda un 4.573% correspondiente a actas con incidencias o inconsistencias.

Estas actas son derivadas a los Jurados Electorales Especiales para su evaluación, conforme a la normativa vigente. Solo después de su revisión y validación se podrá completar la contabilización total y oficial de los votos.

Como se recuerda, la jornada electoral del domingo 12 de abril estuvo marcada por reportes de irregularidades, como el cierre de locales de votación y la falta de material en distintos puntos del país.

Esto llevó a que cerca de 60.000 electores no pudieran ejercer su derecho al voto y obligó a extender el proceso un día más. Además, la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en medio de la polémica por problemas técnicos y operativos, sumó tensión al ambiente político. La Fiscalía solicitó su detención preventiva mientras se investigan las fallas registradas durante la elección.