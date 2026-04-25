DNI electrónico gratis para este 28 de abril: conoce dónde y cuáles son sus beneficiarios

El trámite será atendido por personal de Reniec, en estricto orden de llegada, sin necesidad de inscripción previa y hasta agotar la disponibilidad diaria - Créditos: Andina.

La Municipalidad de San Martín de Porres, en alianza estratégica con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), comunicó el desarrollo de una jornada especial destinada a facilitar el acceso al documento nacional de identidad electrónico para niños, adolescentes y adultos mayores. La iniciativa se llevará a cabo el martes 28 de abril, en la agencia Infantas, ubicada en la avenida San Bernardo N° 200, urbanización Santa Luisa, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

La campaña está dirigida específicamente a menores de 17 años y a personas que superan los 60, quienes podrán tramitar el DNIe de manera gratuita. Esta acción busca brindar mayores facilidades a los vecinos del distrito y reducir las brechas de acceso a la identificación oficial. El objetivo de la actividad consiste en asegurar que la población más vulnerable cuente con documentos vigentes y modernos.

El proceso de atención lo realizará personal del Reniec, siguiendo el estricto orden de llegada. La recepción de solicitudes comenzará a las 9:00 de la mañana y continuará hasta agotar la cantidad de documentos disponibles para ese día. No se requiere inscripción previa, por lo que los interesados solo deberán acercarse a la agencia Infantas con los requisitos básicos para el trámite.

La campaña está dirigida a menores de 17 años y adultos mayores de 60, quienes podrán tramitar el DNIe sin costo - Créditos: Municipalidad de Lima.

La Municipalidad de San Martín de Porres ha mantenido una política activa de promoción de campañas de documentación, que históricamente han beneficiado a miles de residentes. Estas jornadas, organizadas en colaboración con entidades estatales, han demostrado altos niveles de participación y resultados exitosos en cada convocatoria.

Desde la administración local se destacó la importancia de contar con el DNI electrónico, ya que este documento permite acceder a servicios estatales, programas sociales y procedimientos bancarios o notariales. El formato digital, además, incorpora mayores medidas de seguridad y facilita la validación de identidad en trámites presenciales y virtuales.

La campaña está dirigida a menores de 17 años y adultos mayores de 60, quienes podrán tramitar el DNIe sin costo - Créditos: Andina.

Pasos para cambiar, desbloquear o actualizar el PIN del DNI electrónico

El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)

Cuando recibas tu DNI electrónico, el personal de Reniec te pedirá ingresar una clave de seis dígitos. Esta será tu PIN, que deberás memorizar y mantener en reserva, ya que te permite realizar la firma digital. Si se bloquea o lo olvidas, tienes la opción de desbloquearlo o crear uno nuevo sin costo. Estos son los pasos:

Para iniciar el proceso en el agente, selecciona “comenzar” y haz clic en la opción de cambio o desbloqueo de PIN del chip del DNI-e.

Aparecerá un mensaje que indica que necesitas tu último DNI-e emitido en físico. Haz clic en “Entendido”.

Ingresa el número de tu DNI electrónico . Solo los DNI electrónicos cuentan con PIN.

Confirma el número ingresado y realiza la primera verificación biométrica. Antes de colocar el dedo en el lector, asegúrate de limpiarlo y ubícalo correctamente sobre la luz roja. Dispones de tres intentos.

Mantén el dedo en el lector hasta que aparezca el mensaje de verificación biométrica aprobada y veas el mensaje de bienvenida con tu nombre en la pantalla. Presiona “Aceptar”.

Digita el número CAN, que se encuentra en la parte frontal del DNI. Este código es diferente al PIN y también está compuesto por seis dígitos.

Haz clic en “Continuar” y verifica que el número CAN ingresado sea correcto.

Inserta el DNI electrónico en el lector indicado y no lo retires hasta que finalice el trámite.

Se solicitará una segunda verificación biométrica dactilar. Haz clic en “Aceptar” y repite el procedimiento anterior con los dedos que se te indiquen. No retires el dedo hasta que recibas la aprobación de la verificación biométrica.

Ingresa los seis dígitos de tu nuevo PIN y vuelve a escribirlos para confirmar.

El proceso concluye cuando aparezca el mensaje de cambio o desbloqueo exitoso de PIN. Presiona “Aceptar” y retira tu DNI electrónico del agente Reniec.