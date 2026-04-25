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DNI electrónico gratis para este 28 de abril: conoce dónde y cuáles son sus beneficiarios

El DNIe facilita el acceso a servicios estatales, programas sociales y trámites bancarios o notariales, además de ofrecer mayor seguridad y validación de identidad

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El trámite será atendido por personal de Reniec, en estricto orden de llegada, sin necesidad de inscripción previa y hasta agotar la disponibilidad diaria - Créditos: Andina.

La Municipalidad de San Martín de Porres, en alianza estratégica con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), comunicó el desarrollo de una jornada especial destinada a facilitar el acceso al documento nacional de identidad electrónico para niños, adolescentes y adultos mayores. La iniciativa se llevará a cabo el martes 28 de abril, en la agencia Infantas, ubicada en la avenida San Bernardo N° 200, urbanización Santa Luisa, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

La campaña está dirigida específicamente a menores de 17 años y a personas que superan los 60, quienes podrán tramitar el DNIe de manera gratuita. Esta acción busca brindar mayores facilidades a los vecinos del distrito y reducir las brechas de acceso a la identificación oficial. El objetivo de la actividad consiste en asegurar que la población más vulnerable cuente con documentos vigentes y modernos.

El proceso de atención lo realizará personal del Reniec, siguiendo el estricto orden de llegada. La recepción de solicitudes comenzará a las 9:00 de la mañana y continuará hasta agotar la cantidad de documentos disponibles para ese día. No se requiere inscripción previa, por lo que los interesados solo deberán acercarse a la agencia Infantas con los requisitos básicos para el trámite.

La campaña está dirigida a menores de 17 años y adultos mayores de 60, quienes podrán tramitar el DNIe sin costo - Créditos: Municipalidad de Lima.
La campaña está dirigida a menores de 17 años y adultos mayores de 60, quienes podrán tramitar el DNIe sin costo - Créditos: Municipalidad de Lima.

La Municipalidad de San Martín de Porres ha mantenido una política activa de promoción de campañas de documentación, que históricamente han beneficiado a miles de residentes. Estas jornadas, organizadas en colaboración con entidades estatales, han demostrado altos niveles de participación y resultados exitosos en cada convocatoria.

Desde la administración local se destacó la importancia de contar con el DNI electrónico, ya que este documento permite acceder a servicios estatales, programas sociales y procedimientos bancarios o notariales. El formato digital, además, incorpora mayores medidas de seguridad y facilita la validación de identidad en trámites presenciales y virtuales.

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La campaña está dirigida a menores de 17 años y adultos mayores de 60, quienes podrán tramitar el DNIe sin costo - Créditos: Andina.

Pasos para cambiar, desbloquear o actualizar el PIN del DNI electrónico

El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)

Cuando recibas tu DNI electrónico, el personal de Reniec te pedirá ingresar una clave de seis dígitos. Esta será tu PIN, que deberás memorizar y mantener en reserva, ya que te permite realizar la firma digital. Si se bloquea o lo olvidas, tienes la opción de desbloquearlo o crear uno nuevo sin costo. Estos son los pasos:

  • Para iniciar el proceso en el agente, selecciona “comenzar” y haz clic en la opción de cambio o desbloqueo de PIN del chip del DNI-e.
  • Aparecerá un mensaje que indica que necesitas tu último DNI-e emitido en físico. Haz clic en “Entendido”.
  • Ingresa el número de tu DNI electrónico. Solo los DNI electrónicos cuentan con PIN.
  • Confirma el número ingresado y realiza la primera verificación biométrica. Antes de colocar el dedo en el lector, asegúrate de limpiarlo y ubícalo correctamente sobre la luz roja. Dispones de tres intentos.
  • Mantén el dedo en el lector hasta que aparezca el mensaje de verificación biométrica aprobada y veas el mensaje de bienvenida con tu nombre en la pantalla. Presiona “Aceptar”.
  • Digita el número CAN, que se encuentra en la parte frontal del DNI. Este código es diferente al PIN y también está compuesto por seis dígitos.
  • Haz clic en “Continuar” y verifica que el número CAN ingresado sea correcto.
  • Inserta el DNI electrónico en el lector indicado y no lo retires hasta que finalice el trámite.
  • Se solicitará una segunda verificación biométrica dactilar. Haz clic en “Aceptar” y repite el procedimiento anterior con los dedos que se te indiquen. No retires el dedo hasta que recibas la aprobación de la verificación biométrica.
  • Ingresa los seis dígitos de tu nuevo PIN y vuelve a escribirlos para confirmar.
  • El proceso concluye cuando aparezca el mensaje de cambio o desbloqueo exitoso de PIN. Presiona “Aceptar” y retira tu DNI electrónico del agente Reniec.

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