Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez: “Me ha hecho más fuerte”

Pamela Franco defiende su decisión de hablar sobre el autismo de su hija y envía mensaje de apoyo a otras madres. TikTok

La mañana del viernes 24 de abril, Pamela Franco se presentó en ‘Arriba mi Gente’ y reafirmó que no se arrepiente de haber revelado públicamente la condición de su hija.

La cantante, exintegrante de reconocidas agrupaciones de cumbia, abordó la realidad del autismo desde su experiencia personal, visibilizando una situación que toca a muchas familias peruanas y que aún enfrenta estigmas y desinformación.

Pamela Franco inició su testimonio señalando el reto emocional y cotidiano que implica criar a una niña con autismo. “Las mamás y los padres que tienen un hijo con la condición de autismo saben que es muy pesado, no solo en el trabajo del día a día, sino en lo que se lleva aquí, en lo emocional”, expresó ante cámaras.

“No me arrepiento, estoy contenta de hablarlo”

La artista fue enfática al asegurar que no se arrepiente de su decisión. “Lo dije, no me arrepiento, estoy contenta. Puedo hablarlo libremente y sabes lo que me ha llevado esto de abrirme con la gente: que muchas mamás y padres se han identificado y me han escrito. Siento que esto es una ventana para mí y para muchas otras cosas que no tienen que ver con el trabajo artístico”, sostuvo Franco, destacando la importancia de romper el silencio y compartir su historia.

Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez. Captura: Latina TV

Un testimonio que genera empatía y apoyo

Tras confesar la condición de su hija, Pamela Franco recibió mensajes de aliento y solidaridad de padres y madres que se identifican con su situación. “He abierto las redes sociales a hablar de un tema tan delicado, tan poco informado, con tanta ignorancia de por medio. No sé todo sobre el autismo porque es un mundo amplio, pero siento que muchas mamás están identificadas”, compartió.

Franco subrayó que el autismo no es una enfermedad, sino una condición que requiere comprensión y paciencia. La cantante enfatizó que su hija la ha transformado y la ha hecho más fuerte.

“No quiero que me vean mal porque mi hija es hermosa, me ha hecho la mujer que soy hoy. No me tiro a una cama a llorar y si lo hago, me seco las lágrimas, me maquillo y salgo a enfrentar el mundo”, declaró.

Pamela Franco en el set de ‘Arriba mi Gente’, donde abordó abiertamente la condición de su hija. Captura: Latina TV

Relaciones familiares y desafíos emocionales

Pamela Franco también abordó los desafíos familiares y personales que ha implicado el diagnóstico. “Se supone que él (Christian Domínguez) también sentía ese dolor”, dijo en referencia al padre de su hija.

La relación entre ambos ha sido tema de atención mediática, especialmente después de que Franco confirmara la separación y relatara episodios de tensión y desencuentros.

La cantante relató cómo vivió el proceso de asimilación del diagnóstico y la decisión de proteger a su hija del ojo público. Sin embargo, el deseo de apoyar e inspirar a otras familias la llevó a hablar abiertamente, pese al escrutinio y los comentarios en redes sociales.

La reacción de Christian Domínguez

Durante su intervención en ‘Arriba mi gente’, Domínguez insistió en que no se trata de ocultar la condición de su hija, sino de abordarla de manera natural y sin necesidad de convertirla en un tema mediático.

“Me parece innecesario haber dicho la condición de nuestra pequeña, no para tener que ocultarlo, porque eso jamás ha pasado, sino porque con eso tú tienes que convivir de la manera más normal. Es poder salir a la calle, ir a almorzar de lo más normal. Es una condición y punto, no es necesario salir en televisión a contarlo”, señaló.

Christian Domínguez se molestó al saber que Pamela Franco habló de la conducción de su hija. Arriba Mi Gente

Romper el estigma: un mensaje a la sociedad

La exposición mediática de la condición de su hija tiene un propósito claro: visibilizar el autismo y romper con el estigma que aún persiste en la sociedad peruana.

“A pesar de todo lo malo, cualquier cosa negativa, lo que me queda es que puedo ayudar a otras familias, darles una voz y mostrar que el amor y la resiliencia pueden más que cualquier prejuicio”, afirmó.

La intérprete reconoció que la visibilidad pública puede ser difícil, pero también es una oportunidad para educar y crear empatía. “He recibido apoyo y también mensajes negativos, pero me quedo con lo positivo. Sé que mi historia puede servir a otras personas para no temer, para buscar ayuda y para aceptar la diversidad”, subrayó.