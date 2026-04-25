Carlos Alcántara habla sobre su separación y revela el impacto emocional tras 30 años de matrimonio: “Es un proceso doloroso y duro”

Carlos Alcántara afronta una nueva etapa personal tras finalizar su matrimonio.

El actor peruano Carlos Alcántara rompió el silencio sobre su reciente separación de Jossie Lindley, su esposa durante más de tres décadas. En medio de especulaciones y comentarios sobre su vida personal, el intérprete de ‘Dragón’ en la saga La gran sangre habló abiertamente de lo que calificó como “un proceso doloroso y duro”.

Según relató Alcántara a El Comercio, el fin de la relación con Lindley no obedeció a un impulso momentáneo, ni a rumores recientes de salidas o acompañantes. El actor aseguró que la decisión fue el resultado de un proceso prolongado, en el que ambos buscaron preservar el respeto y el cariño construidos durante más de treinta años. “Ese es un tema personal que prefiero mantener en su lugar, pero yo no me separé en una semana. Creo que nadie se separa así. Las separaciones son dolorosas, duras”, declaró el intérprete.

Emotivas palabras para su expareja

Carlos Alcántara destacó la importancia del diálogo y el entendimiento mutuo, y se refirió a su exesposa como una persona a la que sigue admirando y queriendo. “He tenido una vida hermosa al lado de mi esposa, a quien admiro y quiero mucho, pero las historias de amor también se terminan”, afirmó el actor.

El contexto profesional de Alcántara añade una dimensión relevante a este momento de su vida. El actor se encuentra actualmente involucrado en el rodaje de una nueva película de La gran sangre, producción que lo lleva de regreso al personaje de ‘Dragón’, uno de los más emblemáticos de la televisión peruana en los años 2000.

Carlos Alcántara y Jossie Lindley aparecen juntos en la imagen principal, junto a una foto insertada de ellos en sus años de juventud, representando el fin de su relación de más de 30 años.

La preparación para este papel implicó un intenso trabajo físico, que incluyó rutinas de entrenamiento y un procedimiento ambulatorio conocido como el ‘chip de la juventud’, diseñado para mejorar la condición física y contrarrestar ciertos efectos del envejecimiento. “Pensaba que estaba en forma, pero no lo estaba. Estar en forma supone entrenar y descansar con disciplina”, relató el actor a El Comercio.

La transformación física de Alcántara, visible en redes sociales y durante las grabaciones, generó comentarios y especulaciones sobre una supuesta relación entre su cambio de imagen y la separación. El intérprete descartó cualquier vínculo entre ambos procesos, argumentando que la exigencia responde únicamente a las necesidades del personaje de acción. “Mi regreso a ‘Dragón’ es un reto profesional, no tiene nada que ver con mi situación personal”, aclaró.

La activa vida nocturna de Carlos Alcántara

En semanas recientes, imágenes de Carlos Alcántara acompañado de amigas en eventos sociales y publicaciones de una joven en redes sociales alimentaron versiones en torno a su vida sentimental. El actor evitó referirse a esos episodios por considerarlos parte de su esfera privada, y reiteró su intención de mantener la discreción sobre los detalles de la separación. El actor insistió en que los motivos del quiebre tienen un carácter estrictamente personal y no están ligados a terceros.

El ampay de Carlos Alcántara y Stefany Camus en una discoteca de Barranco generó controversia en la farándula peruana por la diferencia de edad. (Instagram Carlos Alcántara / Stefany Camus)

La noticia de la ruptura definitiva entre Alcántara y Lindley generó amplia repercusión en medios peruanos y plataformas digitales, donde se multiplicaron los mensajes de apoyo y solidaridad hacia ambos. El historial de la pareja, que incluye más de treinta años de convivencia y proyectos compartidos, forma parte de la memoria colectiva del espectáculo nacional.

El proceso de adaptación a la soltería y los nuevos desafíos profesionales marcan el presente de Carlos Alcántara. El rodaje de la nueva entrega de La gran sangre representa para el actor la oportunidad de reencontrarse con un público que lo identificó durante años con el personaje de ‘Dragón’. Las exigencias del papel, que incluyen escenas de acción y una renovada exigencia física, constituyen el eje de la rutina diaria del intérprete en esta etapa de su vida.

Carlos Alcántara vive una nueva etapa en su vida personal. iG