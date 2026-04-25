Perú Deportes

¿Diego Romero regresa al arco de Universitario?: los drásticos cambios de Jorge ‘Coco’ Araujo para duelo con Alianza Atlético

El técnico peruano definió a su equipo para enfrentar a los ‘churres’ este domingo 26 de abril en el estadio Monumental, y también tiene planificado los movimientos para chocar con Nacional de Uruguay por Copa Libertadores 2026

Guardar
El arquero tiene chances de volver al titularato para duelo con Alianza Atlético. (L1 Max)

Universitario de Deportes se alista para enfrentar a Alianza Atlético este domingo 26 de abril en el estadio Monumental, y tendrá la misión de mantener los buenos resultados después de romper la mala racha que provocó la salida de Javier Rabanal.

La ‘U’ empezó un nuevo comienzo con Jorge Araujo al mando, y tuvo un buen arranque luego de celebrar una goleada por 4-1 frente Deportivo Garcilaso. El DT nacional tendrá su segunda prueba y se pudo conocer que realizará drásticos cambios en la alineación.

Y uno de los más relevantes es el regreso de Diego Romero, Gustavo Peralta aseguró que existe la posibilidad de que el arquero regrese a la titularidad dejando a Miguel Vargas en el banco de suplentes.

Jorge Araujo confesó su deseo de quedarse como DT de Universitario y metió presión a Álvaro Barco.
Jorge Araujo confesó su deseo de quedarse como DT de Universitario y metió presión a Álvaro Barco.

¿Sekou Gassama volverá a la lista de convocados?

Jorge Araujo tiene todo planificado para recibir a Alianza Atlético, y también está pensando en el próximo reto en la Copa Libertadores 2026. Por ello, no quiere arriesgar a sus jugadores que están saliendo de una lesión, como Matías Di Benedetto y Lisandro Alzugaray. El técnico peruano los guardará para el choque con Nacional de Uruguay.

Gustavo Peralta informó que Sekou Gassama volverá a quedar fuera de la lista de convocados por segunda vez, tampoco fue tomado en cuenta ante Deportivo Garcilaso. El senegalés no está en los planes del DT y todo hace indicar que su salida será inminente.

Como se sabe, el delantero no seguirá en la ‘U’ por bajo rendimiento, y una vez finalizado el Torneo Apertura 2026 se irá de Ate.

Se conoció si el senegalés será tomado en cuenta para Universitario vs Alianza Atlético. (L1 Max)

En riesgo la continuidad de Álvaro Barco en Universitario

La continuidad de Álvaro Barco como director deportivo de Universitario de Deportes ha quedado en entredicho en plena temporada 2026, en un contexto donde la presión institucional se intensifica. Tras el tricampeonato, el club depositó en él la responsabilidad de mantener la competitividad y fortalecer la estructura deportiva, pero los resultados recientes distan de ese objetivo.

Según informó Gustavo Peralta en el podcast Colectivo World, la administración del club ha decidido someter a evaluación el futuro de Barco. El periodista precisó: “Álvaro Barco está en evaluación por parte de la administración. Ha perdido espacio a partir de la decisión de Javier Rabanal y de Sekou Gassama. Está cuestionado. Ya todo lo que diga será analizado dos o tres veces.”

Esta situación refleja el desgaste institucional que enfrenta el director deportivo. Las decisiones vinculadas a la salida de figuras como Rabanal y Gassama han reducido su margen de maniobra, y ahora cada paso que da es revisado con detenimiento por la dirigencia.

Álvaro Barco erró de forma garrafal en las contrataciones de Javier Rabanal y de Sekou Gassama. Crédito: X Colectivo World.
Álvaro Barco erró de forma garrafal en las contrataciones de Javier Rabanal y de Sekou Gassama. Crédito: X Colectivo World.

Temas Relacionados

Diego RomeroUniversitario de DeportesAlianza AtléticoLiga 1Jorge Araujoperu-deportes

Más Noticias

Administración de Universitario evalúa la continuidad del cuestionado Álvaro Barco tras errar en contrataciones de Rabanal y Gassama

El director deportivo de la ‘U’ gestionó las incorporaciones para el plantel tricampeón. No obstante, solo uno de los nuevos fichajes de esta temporada logró consolidarse como titular, mientras que el resto aún no ha encontrado su espacio en el equipo principal

Administración de Universitario evalúa la continuidad del cuestionado Álvaro Barco tras errar en contrataciones de Rabanal y Gassama

Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley

El conjunto de Chorrillos inició una reestructuración luego de finalizar en la quinta posición. Horacio Bastit trabaja en la conformación del plantel, buscando mejorar el rendimiento alcanzado en la temporada anterior

Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley

Fabián Bustos rompió su silencio sobre su regreso a Universitario: “Es un club al que adoro, me siento hincha”

El entrenador argentino comentó sobre la chance de regresar a Universitario tras la desvinculación de Javier Rabanal. No descartó la opción y dejó abierta la posibilidad de sumarse al equipo en esta nueva etapa

Fabián Bustos rompió su silencio sobre su regreso a Universitario: “Es un club al que adoro, me siento hincha”

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Han habido conversaciones y no estarían tan lejos”

La limitada presencia de la delantera peruana en el esquema de Guilherme Schmitz podría impulsarla a considerar una transferencia al club de Ate. La jugadora evalúa alternativas ante la falta de minutos

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Han habido conversaciones y no estarían tan lejos”

Resultados de la fecha 12 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

La jornada arranca con partidos cruciales: Alianza Lima visita a Atlético Grau, Los Chankas se mide con ADT, Universitario recibe Alianza Atlético, Sporting Cristal choca con Comerciantes Unidos, y mucho más

Resultados de la fecha 12 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 95.483 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 95.483 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

APP niega retiro electoral tras fracaso de César Acuña: participará en elecciones regionales y municipales de octubre

PJ hizo bien al “jalarle las orejas” a Fiscalía y negar la detención de Piero Corvetto, afirma Romy Chang

JNE define el 7 de mayo como fecha límite para el recuento de votos en las Elecciones 2026

ONPE responde a polémica: Niega contratación de extranjeros en pleno proceso electoral

ENTRETENIMIENTO

Ale Fuller celebra reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster tras largo distanciamiento

Ale Fuller celebra reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster tras largo distanciamiento

Diego Chávarri sorprende con un mensaje en clave a Gabriela Herrera en La Granja VIP: “¿Me gustas?”

Peter Fajardo anuncia su salida de +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello: “Se ha cerrado un ciclo”

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez: “Me ha hecho más fuerte”

DEPORTES

Administración de Universitario evalúa la continuidad del cuestionado Álvaro Barco tras errar en contrataciones de Rabanal y Gassama

Administración de Universitario evalúa la continuidad del cuestionado Álvaro Barco tras errar en contrataciones de Rabanal y Gassama

Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley

Fabián Bustos rompió su silencio sobre su regreso a Universitario: “Es un club al que adoro, me siento hincha”

Universitario insiste por fichar a Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Han habido conversaciones y no estarían tan lejos”

Resultados de la fecha 12 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura