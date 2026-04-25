¿Diego Romero regresa al arco de Universitario?: los drásticos cambios de Jorge ‘Coco’ Araujo para duelo con Alianza Atlético

El arquero tiene chances de volver al titularato para duelo con Alianza Atlético. (L1 Max)

Universitario de Deportes se alista para enfrentar a Alianza Atlético este domingo 26 de abril en el estadio Monumental, y tendrá la misión de mantener los buenos resultados después de romper la mala racha que provocó la salida de Javier Rabanal.

La ‘U’ empezó un nuevo comienzo con Jorge Araujo al mando, y tuvo un buen arranque luego de celebrar una goleada por 4-1 frente Deportivo Garcilaso. El DT nacional tendrá su segunda prueba y se pudo conocer que realizará drásticos cambios en la alineación.

Y uno de los más relevantes es el regreso de Diego Romero, Gustavo Peralta aseguró que existe la posibilidad de que el arquero regrese a la titularidad dejando a Miguel Vargas en el banco de suplentes.

Jorge Araujo confesó su deseo de quedarse como DT de Universitario y metió presión a Álvaro Barco.

¿Sekou Gassama volverá a la lista de convocados?

Jorge Araujo tiene todo planificado para recibir a Alianza Atlético, y también está pensando en el próximo reto en la Copa Libertadores 2026. Por ello, no quiere arriesgar a sus jugadores que están saliendo de una lesión, como Matías Di Benedetto y Lisandro Alzugaray. El técnico peruano los guardará para el choque con Nacional de Uruguay.

Gustavo Peralta informó que Sekou Gassama volverá a quedar fuera de la lista de convocados por segunda vez, tampoco fue tomado en cuenta ante Deportivo Garcilaso. El senegalés no está en los planes del DT y todo hace indicar que su salida será inminente.

Como se sabe, el delantero no seguirá en la ‘U’ por bajo rendimiento, y una vez finalizado el Torneo Apertura 2026 se irá de Ate.

Se conoció si el senegalés será tomado en cuenta para Universitario vs Alianza Atlético. (L1 Max)

En riesgo la continuidad de Álvaro Barco en Universitario

La continuidad de Álvaro Barco como director deportivo de Universitario de Deportes ha quedado en entredicho en plena temporada 2026, en un contexto donde la presión institucional se intensifica. Tras el tricampeonato, el club depositó en él la responsabilidad de mantener la competitividad y fortalecer la estructura deportiva, pero los resultados recientes distan de ese objetivo.

Según informó Gustavo Peralta en el podcast Colectivo World, la administración del club ha decidido someter a evaluación el futuro de Barco. El periodista precisó: “Álvaro Barco está en evaluación por parte de la administración. Ha perdido espacio a partir de la decisión de Javier Rabanal y de Sekou Gassama. Está cuestionado. Ya todo lo que diga será analizado dos o tres veces.”

Esta situación refleja el desgaste institucional que enfrenta el director deportivo. Las decisiones vinculadas a la salida de figuras como Rabanal y Gassama han reducido su margen de maniobra, y ahora cada paso que da es revisado con detenimiento por la dirigencia.

Álvaro Barco erró de forma garrafal en las contrataciones de Javier Rabanal y de Sekou Gassama. Crédito: X Colectivo World.