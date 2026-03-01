Perú

¿Tu hijo llora al ir al colegio? Los 6 consejos clave para evitar la ansiedad en el regreso a clases 2026, según EsSalud

Conoce las pautas para transformar el temor inicial en una experiencia positiva mediante una comunicación asertiva sobre las nuevas rutinas y horarios que enfrentarán los pequeños

El rechazo escolar puede indicar
El rechazo escolar puede indicar angustia emocional y requiere atención especializada, según expertos en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de clases 2026 no solo significa estrenar uniforme y útiles nuevos. Para muchos niños representa su primera gran separación del entorno familiar y el inicio de una rutina distinta, con reglas, horarios y personas desconocidas. En ese proceso, es común que aparezcan ansiedad, nerviosismo o miedo, emociones que pueden intensificarse si los adultos no saben cómo manejarlas.

Frente a este escenario, el Seguro Social de Salud (EsSalud) difundió una serie de recomendaciones dirigidas a madres y padres de familia para que el regreso a las aulas sea una experiencia positiva. La clave, según los especialistas, no está en evitar que el niño sienta miedo, sino en acompañarlo de forma adecuada para que logre adaptarse progresivamente al nuevo entorno escolar.

¿Por qué los niños sienten ansiedad el primer día de clases?

La intervención temprana y el
La intervención temprana y el trabajo conjunto entre familia, escuela y profesionales son claves para abordar el rechazo escolar (Andina)

La psicóloga Fiorella Rázuri, del Servicio de Psicología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, explica que el temor ante lo desconocido es una reacción natural en la infancia.

“Es un proceso nuevo. Ellos (los niños y las niñas) no están acostumbrados a un hábito escolar y esto les genera ansiedad, pero depende mucho de cómo los padres manejen la situación”, indicó la especialista.

El cambio implica separarse de casa, seguir nuevas normas y socializar con compañeros que no siempre conocen. Todo esto puede manifestarse en conductas visibles como llanto, mirada esquiva o resistencia a ingresar al aula.

“Los nervios son algo natural en todo ser humano y, sobre todo, en los niños cuando se enfrentan a algo novedoso. Esto se manifiesta con la mirada esquiva y temerosa o con llanto durante los primeros días de clases, pero si el llanto es sostenido por varias semanas, es un signo de alerta de ansiedad que debemos prestar atención”, agregó.

El rol de los padres es determinante para el proceso de adaptación porque los niños imitan emociones y conductas. Si el adulto transmite angustia, el menor puede interpretar que el entorno escolar es peligroso. “Si los padres se demoran en despedirse o están muy preocupados en que todo esté bien, el niño recibe esa ansiedad y angustia por parte de los padres”, señaló Rázuri.

Señales de alerta y claves prácticas para el primer día

Las señales de rechazo escolar
Las señales de rechazo escolar incluyen síntomas físicos recurrentes, llanto, irritabilidad y resistencia a acudir al colegio (Freepik)

No todos los episodios de llanto son preocupantes. Sin embargo, EsSalud recomienda estar atentos a:

  • Cambios en los patrones de sueño.
  • Irritabilidad constante.
  • Enfermedades recurrentes sin causa médica clara.
  • Rechazo persistente a asistir al colegio.
  • Si estos síntomas se mantienen en el tiempo, podría ser necesario buscar orientación profesional.

Según EsSalud, estas acciones pueden marcar la diferencia:

  1. Despedidas breves y seguras.

Evitar prolongar el momento de separación. Explicar con claridad que regresarán por él a la hora acordada refuerza la confianza.

  1. Conversaciones previas.

Hablar días antes sobre cómo será la rutina escolar, en espacios cotidianos como el almuerzo o la cena, ayuda a reducir la incertidumbre.

  1. Visitar el colegio antes del inicio de clases.

Conocer el aula, al docente y los espacios físicos disminuye el impacto del primer día.

  1. Reforzar los logros.

Reconocer avances, aunque sean pequeños, fortalece la autoestima. “Si el niño logra adaptarse en una semana. es importante reconocer este avance validando lo que emocionalmente el niño está sintiendo: primero, de que pasó del miedo a la adaptación; y segundo, que no solamente está aprendiendo cosas nuevas, sino que está haciendo nuevos amigos”, explicó la especialista.

  1. Reducir el acompañamiento de manera progresiva

El acompañamiento puede extenderse una o dos semanas, pero debe reducirse gradualmente. “Aceptar que el niño está creciendo es poder también darles el espacio a ellos y soltarlos”, sostuvo la psicóloga

  1. Pasar tiempo de calidad con los hijos después de clases

Además, se recomienda reforzar el vínculo después de clases. Actividades simples como ir al parque o conversar sobre lo aprendido durante el día permiten que el menor asocie el colegio con experiencias positivas y mantenga un canal abierto de comunicación.

La adaptación escolar es un proceso que puede tomar días o semanas. Entender que el miedo es parte del crecimiento y actuar con seguridad, comunicación y paciencia puede marcar la diferencia en el inicio del año escolar.

