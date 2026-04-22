Perú

Hoy preventa de ENHYPEN en Perú 2026: horarios, link de compra y cantidad de entradas disponibles

Miles de seguidores se preparan para asegurar boletos en la primera visita de la banda surcoreana, que ofrecerá un espectáculo visualmente innovador en el Estadio de San Marcos dentro de su gira mundial BLOOD SAGA

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ENHYPEN llega a Lima para brindar concierto este 2026, en el Estadio San Marcos.
ENHYPEN llega a Lima para brindar concierto este 2026, en el Estadio San Marcos.

La preventa de entradas para ENHYPEN en Lima inicia hoy, 22 de abril, con acceso exclusivo y precios confirmados para el esperado concierto del grupo surcoreano en el Estadio de San Marcos.

El evento marca la primera visita de ENHYPEN a Perú, como parte de su gira mundial “BLOOD SAGA”, y ha generado gran expectativa entre los seguidores, conocidos como ENGENE.

Detalles del concierto y expectativa local

ENHYPEN presentará su espectáculo el 8 de julio de 2026 en el Estadio de San Marcos, con una producción a cargo de F&M Entertainment. Según la información publicada por la organización, el show está pensado como una experiencia sensorial y temática, basada en conceptos de transformación y conexión que caracterizan la propuesta del grupo. La banda, formada por Jay, Jake, Sung Hoon, Sunoo, Jung Won y Ni-Ki, se ha consolidado como referente del K-pop gracias a su fusión de música, narrativa y una puesta en escena de alto impacto visual.

Lima se afirma como un punto clave para los eventos de K-pop en Sudamérica, motivando la llegada de artistas internacionales y fortaleciendo la presencia del género en la región. La gira “BLOOD SAGA” ha recorrido escenarios de Estados Unidos y Europa, agotando localidades y posicionando a ENHYPEN en el Top 10 del Billboard 200, de acuerdo con la información de la productora.

Seis miembros de ENHYPEN, vestidos de oscuro, posan sonriendo y con pulgares arriba frente a una pared blanca. Usan collares y accesorios de metal
Los integrantes de ENHYPEN visitarán Perú este 2026. (Belift Lab)

La preventa de entradas se realiza exclusivamente a través de Ticketmaster. El acceso para la preventa ENGENE MEMBERSHIP comienza el miércoles 22 de abril a las 10:00 a. m. (hora Perú), hasta el jueves 23 de abril a las 10:00 p. m. Para acceder, los socios deben registrarse en la Plataforma Weverse y contar con el código de preventa. Cada código permite adquirir hasta 6 entradas por concierto.

Por su parte, la preventa BBVA habilita la compra desde el miércoles 22 de abril a las 12:00 p. m. hasta el jueves 23 de abril a las 11:59 p. m. Los clientes del banco tienen acceso a un descuento del 10% en los precios oficiales, válido para pagos con tarjetas BBVA a través de la web oficial de Ticketmaster. Entra a este LINK.

La venta general se abrirá el viernes 24 de abril a las 10:00 a. m., sujeta a la disponibilidad de stock.

Seis miembros de la banda de k-pop ENHYPEN, vestidos de negro, posan contra un fondo metálico. Debajo, texto blanco "BLOOD SAGA" y "ENHYPEN WORLD TOUR IN MEXICO CITY"
La preventa de entradas se realiza exclusivamente a través de Ticketmaster. (Belift Lab/Instagram @arenacdmx)

Precios y zonas confirmadas para ENHYPEN en Lima

De acuerdo con el tarifario oficial, se han establecido tres zonas para el concierto:

  • Platinum (Stand Up):
    • Preventa ENGENE Membership: S/ 560
    • Preventa BBVA: S/ 510
    • Precio full: S/ 560
  • VIP (Stand Up):
    • Preventa ENGENE Membership: S/ 400
    • Preventa BBVA: S/ 365
    • Precio full: S/ 400
  • Tribuna (sin numerar):
    • Preventa ENGENE Membership: S/ 240
    • Preventa BBVA: S/ 220
    • Precio full: S/ 240
Lima recibe a ENHYPEN y refuerza su liderazgo regional en la escena K-pop.
Lima recibe a ENHYPEN y refuerza su liderazgo regional en la escena K-pop.

Para la preventa ENGENE, la capacidad es de 13.220 entradas, distribuidas entre Platinum (4.100), Platinum Blood Package 1 (270), Platinum Saga Package 2 (1.350), VIP (5.000) y Tribuna (2.500). En la preventa BBVA, se habilitan 10.000 entradas, repartidas en Platinum (4.000), VIP (4.000) y Tribuna (2.000). La venta general contará con un stock de 1.780 tickets adicionales.

Preguntas frecuentes sobre la preventa y requisitos

  • ¿Quiénes pueden acceder a la preventa ENGENE? Solo los socios de ENGENE Membership con registro activo en Weverse hasta el 19 de abril a las 10:00 p. m.
  • ¿Cuántas entradas puede comprar cada fan? Hasta 6 entradas por código de preventa y por concierto.
  • ¿Qué pasa si se agota la preventa? Se habilitará la venta general el 24 de abril, abierta a todo público y sujeta a stock.

Condiciones y recomendaciones para el evento

Las entradas solo se venden en línea, no hay puntos físicos habilitados. El ingreso está permitido para mayores de 8 años acompañados por un adulto responsable. Cada entrada es personal e intransferible, aunque se permite una única transferencia dentro de los 30 días previos al evento, según las condiciones de Ticketmaster.

Para personas con discapacidad (PCD), existe un descuento y un proceso de compra diferenciado a través del Centro de Soporte al Fan. El stock de entradas para PCD es limitado: 100 en Platinum, 1.000 en VIP y 10 en Tribuna.

El concierto de ENHYPEN en Lima tendrá una duración aproximada de 2 a 3 horas y se espera la asistencia de miles de fans de diferentes regiones del país y del extranjero.

Una experiencia inmersiva para ENGENE en Perú

La puesta en escena de ENHYPEN destaca por su narrativa visual, efectos especiales y coreografías precisas. El concepto de “BLOOD SAGA” explora temas de despertar y conexión, ofreciendo una propuesta distinta de lo habitual en el género. Según la información oficial, la producción busca brindar una atmósfera inmersiva y de alto impacto para los asistentes.

El fenómeno del K-pop sigue creciendo en Perú, y la visita de ENHYPEN refuerza la posición de Lima como capital regional del género, atrayendo a nuevos seguidores y generando una experiencia única para la comunidad ENGENE.

El grupo surcoreano ENHYPEN se presentará por primera vez en Perú el 8 de julio en el Estadio de San Marcos.
El grupo surcoreano ENHYPEN se presentará por primera vez en Perú el 8 de julio en el Estadio de San Marcos.

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