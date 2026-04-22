Hoy preventa de ENHYPEN en Perú 2026: horarios, link de compra y cantidad de entradas disponibles

ENHYPEN llega a Lima para brindar concierto este 2026, en el Estadio San Marcos.

La preventa de entradas para ENHYPEN en Lima inicia hoy, 22 de abril, con acceso exclusivo y precios confirmados para el esperado concierto del grupo surcoreano en el Estadio de San Marcos.

El evento marca la primera visita de ENHYPEN a Perú, como parte de su gira mundial “BLOOD SAGA”, y ha generado gran expectativa entre los seguidores, conocidos como ENGENE.

Detalles del concierto y expectativa local

ENHYPEN presentará su espectáculo el 8 de julio de 2026 en el Estadio de San Marcos, con una producción a cargo de F&M Entertainment. Según la información publicada por la organización, el show está pensado como una experiencia sensorial y temática, basada en conceptos de transformación y conexión que caracterizan la propuesta del grupo. La banda, formada por Jay, Jake, Sung Hoon, Sunoo, Jung Won y Ni-Ki, se ha consolidado como referente del K-pop gracias a su fusión de música, narrativa y una puesta en escena de alto impacto visual.

Lima se afirma como un punto clave para los eventos de K-pop en Sudamérica, motivando la llegada de artistas internacionales y fortaleciendo la presencia del género en la región. La gira “BLOOD SAGA” ha recorrido escenarios de Estados Unidos y Europa, agotando localidades y posicionando a ENHYPEN en el Top 10 del Billboard 200, de acuerdo con la información de la productora.

Los integrantes de ENHYPEN visitarán Perú este 2026. (Belift Lab)

A qué hora inicia la preventa y Link para comprar

La preventa de entradas se realiza exclusivamente a través de Ticketmaster. El acceso para la preventa ENGENE MEMBERSHIP comienza el miércoles 22 de abril a las 10:00 a. m. (hora Perú), hasta el jueves 23 de abril a las 10:00 p. m. Para acceder, los socios deben registrarse en la Plataforma Weverse y contar con el código de preventa. Cada código permite adquirir hasta 6 entradas por concierto.

Por su parte, la preventa BBVA habilita la compra desde el miércoles 22 de abril a las 12:00 p. m. hasta el jueves 23 de abril a las 11:59 p. m. Los clientes del banco tienen acceso a un descuento del 10% en los precios oficiales, válido para pagos con tarjetas BBVA a través de la web oficial de Ticketmaster. Entra a este LINK.

La venta general se abrirá el viernes 24 de abril a las 10:00 a. m., sujeta a la disponibilidad de stock.

La preventa de entradas se realiza exclusivamente a través de Ticketmaster. (Belift Lab/Instagram @arenacdmx)

Precios y zonas confirmadas para ENHYPEN en Lima

De acuerdo con el tarifario oficial, se han establecido tres zonas para el concierto:

Platinum (Stand Up): Preventa ENGENE Membership: S/ 560 Preventa BBVA: S/ 510 Precio full: S/ 560

VIP (Stand Up): Preventa ENGENE Membership: S/ 400 Preventa BBVA: S/ 365 Precio full: S/ 400

Tribuna (sin numerar): Preventa ENGENE Membership: S/ 240 Preventa BBVA: S/ 220 Precio full: S/ 240



Lima recibe a ENHYPEN y refuerza su liderazgo regional en la escena K-pop.

Para la preventa ENGENE, la capacidad es de 13.220 entradas, distribuidas entre Platinum (4.100), Platinum Blood Package 1 (270), Platinum Saga Package 2 (1.350), VIP (5.000) y Tribuna (2.500). En la preventa BBVA, se habilitan 10.000 entradas, repartidas en Platinum (4.000), VIP (4.000) y Tribuna (2.000). La venta general contará con un stock de 1.780 tickets adicionales.

Preguntas frecuentes sobre la preventa y requisitos

¿Quiénes pueden acceder a la preventa ENGENE? Solo los socios de ENGENE Membership con registro activo en Weverse hasta el 19 de abril a las 10:00 p. m.

¿Cuántas entradas puede comprar cada fan? Hasta 6 entradas por código de preventa y por concierto.

¿Qué pasa si se agota la preventa? Se habilitará la venta general el 24 de abril, abierta a todo público y sujeta a stock.

Condiciones y recomendaciones para el evento

Las entradas solo se venden en línea, no hay puntos físicos habilitados. El ingreso está permitido para mayores de 8 años acompañados por un adulto responsable. Cada entrada es personal e intransferible, aunque se permite una única transferencia dentro de los 30 días previos al evento, según las condiciones de Ticketmaster.

Para personas con discapacidad (PCD), existe un descuento y un proceso de compra diferenciado a través del Centro de Soporte al Fan. El stock de entradas para PCD es limitado: 100 en Platinum, 1.000 en VIP y 10 en Tribuna.

El concierto de ENHYPEN en Lima tendrá una duración aproximada de 2 a 3 horas y se espera la asistencia de miles de fans de diferentes regiones del país y del extranjero.

Una experiencia inmersiva para ENGENE en Perú

La puesta en escena de ENHYPEN destaca por su narrativa visual, efectos especiales y coreografías precisas. El concepto de “BLOOD SAGA” explora temas de despertar y conexión, ofreciendo una propuesta distinta de lo habitual en el género. Según la información oficial, la producción busca brindar una atmósfera inmersiva y de alto impacto para los asistentes.

El fenómeno del K-pop sigue creciendo en Perú, y la visita de ENHYPEN refuerza la posición de Lima como capital regional del género, atrayendo a nuevos seguidores y generando una experiencia única para la comunidad ENGENE.

El grupo surcoreano ENHYPEN se presentará por primera vez en Perú el 8 de julio en el Estadio de San Marcos.