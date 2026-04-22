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Alejandro Restrepo, exAlianza Lima, vinculado con Universitario tras su abrupta salida del DIM: ¿Está en carpeta?

Álvaro Barco y Franco Velazco buscan técnico luego de la salida de Javier Rabanal por malos resultados en Liga 1 y Copa Libertadores 2026

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Alejandro Restrepo, exAlianza Lima, fue vinculado a la 'U'. Créditos: L1 Max / X.

Universitario de Deportes atraviesa un momento complicado tras la salida de Javier Rabanal. La directiva designó a Jorge Araujo como técnico interino y comenzó el proceso de búsqueda para encontrar un nuevo entrenador que encamine al equipo hacia mejores resultados.

En este contexto, surgieron varios nombres como posibles reemplazos de Rabanal. Uno de los que generó atención fue el de Alejandro Restrepo, quien recientemente quedó libre tras su salida de Independiente Medellín.

El entrenador colombiano estuvo al frente de Alianza Lima durante el primer semestre de 2024, pero dejó el cargo en julio tras perder un clásico ante Universitario. Previamente, no había logrado conseguir el trofeo del Torneo Apertura.

El perfil de Alejandro Restrepo fue relacionado con la ‘U’ porque su desvinculación del club colombiano coincidió con la vacante en el banquillo de Ate. Además, su estilo de juego, basado en el sistema 3-5-2, es similar al que utiliza el actual tricampeón del fútbol peruano.

No obstante, el periodista Gustavo Peralta descartó la posibilidad de que el exentrenador de Alianza Lima asuma el mando en Universitario. En la última edición de L1 Radio, señaló: “El de Restrepo, que hoy día salió del DIM y han dicho que es opción en la ‘U’. No es opción en la ‘U’”.

Alejandro Restrepo, exAlianza Lima, vinculado con Universitario tras su abrupta salida del DIM: ¿Está en carpeta?
Alejandro Restrepo, exAlianza Lima, vinculado con Universitario tras su abrupta salida del DIM: ¿Está en carpeta?

La salida de Alejandro Restrepo del DIM

Independiente Medellín afronta una de sus temporadas más difíciles en los últimos años tras la salida de Alejandro Restrepo como director técnico. El entrenador colombiano, quien estuvo cerca de dos años al mando, deja el cargo después de una serie de resultados negativos en 2026, tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Libertadores.

El equipo, que en 2025 había sido finalista de la liga y la Copa Colombia, no logró mantener el rendimiento y sumó apenas 20 puntos en 16 fechas del Torneo Apertura, lo que generó cuestionamientos sobre su continuidad.

La decisión de prescindir del cuerpo técnico se produce en un momento crítico, ya que el club debe enfrentar a Boyacá Chicó con la necesidad de sumar una victoria para mantener opciones en la fase final del torneo.

El empate o la derrota dejarían al DIM fuera de los playoffs. La racha negativa incluyó la pérdida de puntos en cuatro partidos clave, dos de ellos en la fase de grupos de la Libertadores y una derrota en el último minuto frente a Atlético Nacional.

A través de sus canales digitales, el club comunicó la salida del entrenador y expresó: “Agradecemos al profesor Alejandro Restrepo y a su cuerpo técnico por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante más de 20 meses al frente del equipo. Durante este proceso disputamos finales, alcanzamos un récord de 92 puntos en 2025 y logramos clasificar a torneos internacionales”.

Alejandro Restrepo fue destituido como técnico del DIM.
Alejandro Restrepo fue destituido como técnico del DIM.

El plazo para nombrar al nuevo DT en Universitario

Universitario de Deportes alcanzó un acuerdo con Javier Rabanal para dar por terminado el contrato que los vinculaba hasta finales de 2027. Resuelta esta situación, la directiva inició el proceso para definir al próximo director técnico que asumirá el equipo en lo que resta de la temporada.

De acuerdo con Gustavo Peralta, el club estableció como fecha límite este jueves 23 de abril para concretar la llegada del nuevo entrenador. En Ate buscan resolver el tema a la brevedad, ante el calendario ajustado que presenta el equipo con compromisos próximos en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores 2026.

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