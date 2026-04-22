Perú

Liberan a exfuncionario que agredió a un policía tras ser detenido por presunto estado de ebriedad en Loreto

El fiscal encargado indicó que el investigado seguirá el proceso bajo la condición de citado y deberá presentarse ante las autoridades cuando sea convocado

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Un exfuncionario del gobierno de Loreto, detenido por manejar en presunto estado de ebriedad, agredió salvajemente a un suboficial de policía, causándole una fractura de tabique. A pesar de las contundentes imágenes, la fiscal del caso dispuso su inmediata liberación, generando indignación.| Latina Noticias

El exfuncionario del Gobierno Regional de Loreto, Alfredo Bon Blas, fue puesto en libertad tras ser detenido por la Policía Nacional por presunto manejo en estado de ebriedad y agredir físicamente a un agente durante los procedimientos de control en la ciudad de Iquitos. El hecho, respaldado por imágenes de cámaras de seguridad, provocó cuestionamientos sobre la actuación del Ministerio Público y la fiscal a cargo del caso.

La detención de Bon Blas ocurrió cuando efectivos policiales lo intervinieron por aparentemente conducir bajo los efectos del alcohol. Durante su traslado a la unidad de flagrancia, las cámaras captaron el momento en que ingresó resguardado por dos policías para someterse a un dosaje etílico. En ese instante, el exfuncionario sujetó del cuello al suboficial Jean Pierre Reátegui Tafur y lo golpeó varias veces en el rostro con la rodilla, causándole la fractura del tabique nasal. El ataque se prolongó por varios segundos hasta que otros agentes lograron contenerlo.

La liberación de Alfredo Bon Blas, exfuncionario del Gobierno Regional de Loreto, tras ser detenido por presunto manejo en estado de ebriedad y agredir a un suboficial, ha generado reclamos de justicia
La liberación de Alfredo Bon Blas, exfuncionario del Gobierno Regional de Loreto, tras ser detenido por presunto manejo en estado de ebriedad y agredir a un suboficial, ha generado reclamos de justicia | Latina Noticias

Dejan en libertad, a pesar de las pruebas

Pese a la existencia de pruebas en video y el parte policial que documenta la agresión, la fiscal adjunta Katherine Melisa González Cahuasa dispuso la liberación de Bon Blas. Esta decisión generó malestar entre los familiares del suboficial agredido y entre miembros de la propia Policía Nacional.

“La fiscalía provincial penal de Maynas, la abogada Katherine Melisa González, ha considerado esta agresión como una falta. Yo, sin ser perito, psicóloga ni abogada, veo claramente que mi hijo es agredido de manera brutal en las imágenes”, expresó la madre del policía herido.

La Defensoría Policial cuestionó la actuación de la fiscal y anunció que presentará una denuncia formal ante las instancias correspondientes.

Familiares del suboficial Jean Pierre Reátegui Tafur pidieron la destitución de la fiscal Katherine Melisa González Cahuasa, quien ordenó la liberación de un exfuncionario| Latina Noticias
Familiares del suboficial Jean Pierre Reátegui Tafur pidieron la destitución de la fiscal Katherine Melisa González Cahuasa, quien ordenó la liberación de un exfuncionario| Latina Noticias

“Fiscal deja mucho que desear. Llama la atención que este tipo de autoridad, sin haber recibido la investigación policial, en menos de cuarenta y ocho horas libere a esta persona, que es un delincuente, porque él ya se sometió al delito de peligro común, es un delincuente. Entonces, por ese motivo estamos denunciando a esta fiscal y estamos pidiendo su destitución”, señaló el director de la PNP.

Mientras tanto, el suboficial Reátegui Tafur permanece fuera de servicio mientras se recupera de la fractura nasal provocada por la agresión. Su familia reclama justicia y exige que el caso no quede en la impunidad, al tiempo que solicita a la fiscalía una explicación pública sobre los motivos que llevaron a la liberación del exfuncionario.

Exfuncionario de Loreto queda en libertad luego de fracturar el tabique a un policía durante detención
Exfuncionario de Loreto queda en libertad luego de fracturar el tabique a un policía durante detención| Latina Noticias

Respuesta de la Fiscalía

El Ministerio Público decidió no solicitar prisión preventiva para Alfredo Bon Blas porque la ley establece que esta medida solo se aplica cuando la pena mínima del delito imputado supera los cinco años. En el caso del exfuncionario, incluso considerando agravantes, la pena mínima llega a ese límite.

Sin embargo, el fiscal Ulises García Rivasplata explicó que al contemplar mecanismos como la terminación anticipada, la pena podría reducirse en una sexta parte. Esto haría que la condena posible quedara por debajo del umbral legal exigido para aplicar la prisión preventiva.

Por esta razón, la fiscalía optó por variar la situación jurídica de Bon Blas y otorgarle la condición de citado. Esto no representa una liberación definitiva, ya que el proceso penal continúa y el investigado deberá presentarse ante las autoridades cada vez que sea requerido.

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