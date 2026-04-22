Perú

Nuevo crimen en Comas: asesinan a cobrador de combi durante jornada laboral en Santa Luzmila

Familiares y testigos señalan que el móvil del crimen sería el cobro de cupos, una modalidad de ya cobró más de 20 víctimas en lo que va del año

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Un chofer de combi de 29 años, identificado como Jorge Segundo García Urteaga, fue asesinado a balazos por sicarios en moto en el distrito de Comas. El crimen habría sido motivado por el no pago de cupos de extorsión que exigen a los transportistas de la zona.

La violencia en el transporte público de Comas sumó una nueva víctima la noche del martes 21 de abril, cuando el cobrador de combi identificado como Jorge Segundo García Urtiaga, de 29 años, fue asesinado mientras trasladaba pasajeros en la zona de Santa Luzmila. El ataque se produjo frente a quienes utilizaban el servicio, en el cruce de las avenidas Gerardo Unger con Guillermo Lafuente, a menos de 300 metros de la comisaría.

Testigos presenciales relataron que una motocicleta se aproximó al paradero donde García Urtiaga había detenido su vehículo para esperar pasajeros. Una persona efectuó los disparos directamente contra el cobrador, quien descendió de la unidad sujetándose el cuello y pidiendo auxilio.

Ya me dieron, ya me dieron. Auxilio, auxilio”, citó una testigo en declaraciones a Latina Noticias. El trabajador permaneció de pie unos instantes antes de desplomarse en plena vía pública.

Chofer de combi es asesinado mientras trasladaba pasajeros en Comas| Latina Noticias
Chofer de combi es asesinado mientras trasladaba pasajeros en Comas| Latina Noticias

Había recibido amenazas previas

La víctima realizaba una ruta informal en la zona de Pro, una de las áreas más afectadas por la criminalidad en el distrito de Comas. Fuentes cercanas a la familia informaron que García había recibido amenazas previas. En los días anteriores al ataque, sujetos le exigieron el pago de diez soles diarios como “cupo” para permitirle trabajar sin represalias.

“Han estado cobrando cupo a él. Él se ha atrasado por el cupo”, relató una persona allegada.

El caso de García Urtiaga no es aislado. La extorsión y la violencia afectan a decenas de transportistas informales en Lima Norte, donde la falta de seguridad convierte el cobro de cupos en una rutina peligrosa. Según versiones de los familiares, la víctima había recibido amenazas directas no solo de presuntos extorsionadores, sino también del propietario de la combi, quien le reclamaba una deuda de dos mil soles.

La víctima intentó pedir ayuda y logró descender de su unidad tras el ataque, el hecho ocurrió cerca de una comisaría y suma preocupación en el sector por el aumento de la violencia
La víctima intentó pedir ayuda y logró descender de su unidad tras el ataque, el hecho ocurrió cerca de una comisaría y suma preocupación en el sector por el aumento de la violencia| Latina Noticias

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que el cobrador presentaba antecedentes por apropiación ilícita, delitos contra la seguridad pública y contra el patrimonio. Las investigaciones se centran en determinar si el ataque fue consecuencia de las deudas acumuladas, del incumplimiento en el pago de extorsiones o de disputas internas en el sector del transporte informal.

El homicidio se suma a una lista creciente de crímenes contra trabajadores del volante en Comas y refleja el clima de inseguridad que enfrentan a diario. García deja en la orfandad a dos menores de edad.

Canales de ayuda

  • Las personas que sean víctimas o testigos de extorsiones pueden comunicarse con la central de emergencia de la Policía Nacional marcando el 105 desde cualquier teléfono fijo o móvil. Este canal está disponible las 24 horas para recibir denuncias sobre extorsión, amenazas u otros delitos.
  • Denuncias del Ministerio del Interior La línea gratuita 1818 del Ministerio del Interior está habilitada para recibir denuncias sobre hechos de extorsión, secuestro y otros delitos graves. Las llamadas pueden ser anónimas y permiten canalizar la información a las unidades especializadas de la Policía Nacional.
  • En situaciones de emergencia médica, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) atiende gratuitamente a través del número 106. Este canal permite solicitar asistencia médica ante lesiones, crisis de salud o emergencias derivadas de hechos violentos.
  • Para emergencias relacionadas con incendios, rescates o incidentes que pongan en riesgo la integridad física de las personas, los bomberos pueden ser contactados llamando al 116. El servicio está disponible los 365 días del año y responde rápidamente a llamados de auxilio en todo el territorio nacional.

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