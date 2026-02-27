Perú

Torre Trecca, edificio abandonado hace 50 años, será convertido en centro ambulatorio de EsSalud: obra inicia en abril

El moderno complejo ofrecerá más de 20 especialidades médicas y beneficiará a más de seis millones de asegurados en Lima Metropolitana

Torre Trecca será convertida en
Torre Trecca será convertida en moderno centro ambulatorio de EsSalud tras más de 50 años de abandono. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: MEF/Agencia Andina)

El edificio conocido como Torre Trecca, ubicado en la avenida Arenales, dejará atrás décadas de abandono para transformarse en un moderno centro médico especializado en atención ambulatoria. El proyecto, impulsado por el seguro social, contempla la rehabilitación integral de la estructura de 23 pisos, que durante años permaneció inconclusa y cerrada, convirtiéndose en un símbolo de infraestructura paralizada en Lima.

La iniciativa se viabilizó tras la firma de una adenda al contrato de Asociación Público-Privada que permitirá ejecutar las obras y equipar el complejo con tecnología médica de alta precisión. El anuncio fue realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que destacó el impacto del proyecto en el fortalecimiento del sistema sanitario y en la ampliación de cobertura para millones de asegurados.

EsSalud pondrá en marcha el
EsSalud pondrá en marcha el mayor centro ambulatorio del país con la rehabilitación de la Torre Trecca. (Foto: Agencia Andina)

Infraestructura y servicios previstos

El nuevo centro contará con cerca de 59.000 metros cuadrados de infraestructura destinada a consultas externas, procedimientos ambulatorios, diagnóstico por imágenes y servicios preventivos. Entre los equipos previstos figuran resonadores magnéticos, tomógrafos y mamógrafos, además de múltiples salas especializadas para tratamiento clínico.

Las instalaciones estarán diseñadas para albergar más de un centenar de consultorios y decenas de ambientes médicos, lo que permitirá concentrar especialidades como cardiología, neurología, pediatría y ginecología en un solo recinto. Este modelo busca optimizar la atención y reducir la necesidad de derivaciones a hospitales de mayor complejidad.

EsSalud adquirió la propiedad en
EsSalud adquirió la propiedad en 2010 con planes de convertirlo en un gran complejo de consultorios. En 2012, transfirió la obra al Consorcio Trecca bajo una modalidad de concesión público-privada. Varios proyectos han sido anunciados pero ninguno se ha concretado.

Incremento de capacidad y reducción de espera

De acuerdo con estimaciones oficiales, el complejo incrementará aproximadamente en 20 % la capacidad de atención ambulatoria en la capital una vez que entre en funcionamiento pleno. También se proyecta que pueda superar los tres millones de atenciones anuales cuando alcance su máximo nivel operativo.

Las autoridades señalan que esta ampliación ayudará a disminuir significativamente los tiempos de espera para consultas, exámenes diagnósticos y procedimientos médicos. El impacto se extenderá a redes hospitalarias clave de Lima, que actualmente afrontan alta demanda de pacientes.

PROINVERSIÓN destraba proyecto Torre Trecca
PROINVERSIÓN destraba proyecto Torre Trecca que ampliará atención médica para millones de asegurados. (Foto: Agencia Andina)

Destrabe del proyecto

La reactivación de la obra fue posible luego de que PROINVERSIÓN asumiera la conducción técnica del proyecto mediante un convenio con el seguro social. Este proceso permitió resolver pendientes administrativos y contractuales que habían impedido su ejecución durante décadas.

El desarrollo estará a cargo de Auna, operador privado de servicios de salud que participará como concesionario. Bajo el esquema de Asociación Público-Privada, la empresa se encargará de la construcción y operación de la infraestructura, mientras que la titularidad del servicio seguirá siendo pública.

Impacto económico y generación de empleo

Las proyecciones oficiales estiman que la obra generará más de 1.800 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción. Posteriormente, cuando el complejo entre en funcionamiento, se prevé la creación de más de 7.000 empleos vinculados a la operación, mantenimiento y prestación de servicios.

Además del efecto laboral, el proyecto es considerado un motor de dinamismo económico local, debido a la demanda de bienes, servicios y tecnología médica que implicará su implementación. Las autoridades sostienen que la inversión también contribuirá a optimizar costos sanitarios mediante el enfoque preventivo.

|Google Street View
|Google Street View

Beneficio para asegurados

El centro estará destinado principalmente a atender a más de seis millones de asegurados que residen en Lima Metropolitana. Se espera que su puesta en marcha permita descongestionar hospitales y mejorar la oportunidad de atención, especialmente en especialidades con alta demanda.

El complejo se levantará en el distrito de Jesús María, zona estratégica por su cercanía a importantes establecimientos de salud y vías principales de transporte, lo que facilitará el acceso de pacientes provenientes de distintos puntos de la ciudad.

Aunque más del 90% está
Aunque más del 90% está afiliado al SIS o EsSalud, la falta de atención e insumos hace que muchos paguen de su bolsillo. Foto: Andina

Cronograma y plazo de concesión

Las actividades de adecuación, reforzamiento estructural e implementación tecnológica están programadas para desarrollarse entre 2026 y 2027. El inicio de operaciones está previsto para 2028, cuando el edificio se encuentre completamente equipado y habilitado para atención médica.

El contrato de concesión tendrá una vigencia inicial de dos décadas, con posibilidad de ampliación posterior. Durante ese periodo, el concesionario recuperará su inversión mediante pagos vinculados al cumplimiento de metas y a la disponibilidad del servicio, según las condiciones contractuales establecidas.

Proyecto de modernización sanitaria

La reconversión de la Torre Trecca es considerada una de las principales apuestas de modernización de infraestructura médica en el país. Especialistas coinciden en que la iniciativa responde al crecimiento sostenido de la demanda de servicios de salud y a la necesidad de ampliar la capacidad instalada en Lima.

Con su futura puesta en marcha, el edificio que durante más de medio siglo permaneció inconcluso pasará a convertirse en un centro especializado orientado a la prevención, el diagnóstico temprano y la atención oportuna, marcando un cambio significativo en el uso de una estructura que durante años simbolizó paralización y retraso en proyectos públicos.

