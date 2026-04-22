Alianza Lima vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Luego de completarse los partidos aplazados de la décima fecha, el Torneo Apertura 2026 retoma su curso con el inicio de la jornada 12 este fin de semana. Entre los compromisos más esperados destaca el cruce entre Alianza Lima y Atlético Grau, encuentro que podría ser determinante para las aspiraciones de los ‘blanquiazules’ en su objetivo de conquistar el primer campeonato de la Liga 1.

Alianza Lima vs Atlético Grau: día y hora del partido por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre Alianza Lima y Atlético Grau se trasladará al Estadio Mansiche de Trujillo y está agendado para el domingo 26 de abril, en el contexto de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026. La cita arrancará a las 15:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador, permitiendo una amplia cobertura regional.

Para quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia o Miami, el encuentro comenzará a las 16:30, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el inicio será a las 17:30. Esta distribución horaria busca que la afición internacional pueda seguir el partido sin inconvenientes.

La directiva blanquiazul inicia la venta anticipada de entradas para el esperado partido frente a CD Moquegua, que se jugará el sábado 2 de mayo en un estadio Alejandro Villanueva que promete una fiesta de fútbol (Alianza Lima)

Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026

La transmisión exclusiva del encuentro que se disputará en Trujillo estará a cargo de L1 Max, canal responsable de emitir en vivo todos los partidos correspondientes a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Los seguidores podrán sintonizar el evento a través de proveedores como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Quienes prefieren ver los partidos de manera digital tienen disponible la aplicación Liga 1 Play, una opción que permite seguir la jornada futbolística desde cualquier dispositivo conectado a internet, sin necesidad de recurrir a la televisión convencional.

En paralelo, Infobae Perú anunció que ofrecerá una cobertura especial de todos los partidos de la fecha, con información previa, minuto a minuto, detalles de goles y jugadas clave, así como declaraciones relevantes, de modo que los aficionados cuenten con acceso a todos los datos del torneo.

Así llegan Alianza Lima y Atlético Grau al partido

La exhibición ofensiva de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva dejó sin respuestas a Cusco FC, con un marcador histórico de 8-0 que sorprendió a propios y extraños. El equipo dirigido por Pablo Guede no solo sumó tres puntos, sino que ofreció un espectáculo que entusiasmó a los hinchas reunidos en Matute.

Entre los protagonistas del triunfo destacaron Eryc Castillo, autor de un triplete, y Fernando Gaibor, quien marcó en dos ocasiones. La lista de goleadores se completó con tantos de Paolo Guerrero, Alan Cantero y Jairo Vélez, consolidando el dominio blanquiazul durante todo el encuentro.

Esa racha quiere manterse frente Atlético Grau, donde hay una doble motivación en la recta final del campeonato. Los ‘blanquiazules’ están obligados a sacar un triunfo en Trujillo para manterse en el liderato, luchando con Los Chankas por el primer título de la Liga 1 2026.

El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.

Por su lado, Atlético Grau llegará con cierto cansancio debido a que deberá enfrentar a Sporting Cristal hoy, miércoles 22 de abril, en Sullana. Su necesidad de sumar es obligatoria debido al mal momento que vive, y más en su posición en la tabla de posiciones: marcha penúltimo con solo 7 puntos.