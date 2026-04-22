Perú

Quiénes son los miembros de ENHYPEN tras la salida de Heeseung, la banda K pop que causa revuelo en Perú ante su pronta llegada

El sexteto surcoreano ajusta su formación y ratifica su presentación en Lima, despertando una creciente expectativa entre los fans nacionales

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Siete jóvenes de cabello oscuro y rubio, miembros de Enhypen, posan de pie, mirando al frente, vestidos con chaquetas y abrigos oscuros en un pasillo iluminado
La popular banda de K-pop Enhypen posa para una foto oficial antes de iniciar su gira mundial, la cual incluirá una presentación en Perú el 8 de julio.

La salida de Heeseung de ENHYPEN ha generado un fuerte impacto en la comunidad de fanáticos peruanos y en la escena internacional del K-pop. La banda surcoreana continuará su carrera como sexteto, conformado por Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon y Ni-ki, mientras el país se prepara para recibirlos en uno de los conciertos más esperados del año.

El anuncio, realizado por la agencia BELIFT LAB, confirma que Heeseung emprenderá su carrera como solista bajo el mismo sello, en medio de una ola de mensajes de apoyo y expectativas renovadas para la agrupación.

La noticia de la salida de uno de los fundadores de ENHYPEN sorprendió a millones de seguidores en todo el mundo. De acuerdo con el comunicado oficial de BELIFT LAB, la decisión se tomó tras una serie de conversaciones sobre “el futuro artístico de cada integrante”, lo que permitió a Heeseung optar por un camino propio. En una carta dirigida a sus fans, el artista expresó gratitud por los años compartidos con sus compañeros y el apoyo incondicional del público.

Heeseung no volverá a ENHYPEN: ahora será EVAN en sus actividades como solista
Heeseung no volverá a ENHYPEN: ahora será EVAN en sus actividades como solista (BELIFT LAB)

A pesar del cambio, la agrupación mantiene su estructura con seis miembros, quienes han sido parte central del fenómeno global que representa ENHYPEN desde su formación en 2020, tras el reality show I-LAND. La banda ha destacado por su propuesta musical, su estética innovadora y la conexión emocional que ha desarrollado con sus seguidores, denominados ENGENE. El grupo debutó el 30 de noviembre de 2020 con el miniálbum Border: Day One, marcando el inicio de una trayectoria ascendente en la industria.

ENHYPEN llega a Lima para brindar concierto este 2026, en el Estadio San Marcos.
ENHYPEN llega a Lima para brindar concierto este 2026, en el Estadio San Marcos.

Integrantes de ENHYPEN

  • Jungwon (Yang Jungwon): Líder, vocalista y bailarín. Nacido el 9 de febrero de 2004 en Corea del Sur, es conocido por su liderazgo y estabilidad vocal.
  • Jay (Park Jongseong): Vocalista, rapero y bailarín. Nació el 20 de abril de 2002 en Estados Unidos y se ha destacado por su energía escénica y carisma.
  • Jake (Sim Jaeyun): Vocalista y bailarín. Originario de Corea del Sur, creció en Australia y ha sido reconocido por su rápido progreso y carácter amable.
  • Sunghoon (Park Sunghoon): Vocalista y bailarín. Ex patinador artístico profesional, nació el 8 de diciembre de 2002 y es admirado por su elegancia en el escenario.
  • Sunoo (Kim Sunoo): Vocalista y bailarín. Nacido el 24 de junio de 2003, es apreciado por su voz expresiva y su personalidad sociable.
  • Ni-ki (Nishimura Riki): Rapero, bailarín y maknae (el más joven). Nació el 9 de diciembre de 2005 en Japón y se distingue como uno de los mejores bailarines del grupo.

La permanencia de Jungwon como líder ha sido confirmada por la agencia y por los propios miembros. Desde el debut de ENHYPEN, Jungwon ha desempeñado este rol, seleccionado por su capacidad de toma de decisiones y su habilidad para mantener la cohesión del grupo. La estructura de liderazgo no sufrirá modificaciones pese a la salida de Heeseung.

Siete jóvenes con ropa casual clara posan al aire libre en un sendero de tierra rodeado de vegetación y árboles, algunos sostienen bebidas y uno una manzana
Lee Heeseung aún tiene actividades y es anunciado en la mercancía o ciertos lanzamientos como The Sin: Vanish en Japón, pero no estará en el escenario con ENHYPEN (Facebook/officialENHYPEN)

Reacción de los fans peruanos

La respuesta de los seguidores peruanos no se hizo esperar. En redes sociales, miles de mensajes celebran la continuidad del grupo y muestran entusiasmo por la próxima visita de ENHYPEN a Perú. El concierto programado en el Estadio de San Marcos, como parte de la gira mundial “BLOOD SAGA”, ha elevado la expectativa entre los fans locales. Las entradas para el evento, que se realizará en julio, inicia hoy 22 de abril su preventa.

ENHYPEN ha consolidado su popularidad en la llamada cuarta generación del K-pop. El grupo ha conseguido posiciones destacadas en el Billboard 200 y ha agotado entradas en ciudades como Los Ángeles, París y Tokio. La llegada a Lima representa un hito para la escena del K-pop en Sudamérica y fortalece la presencia de la música coreana en la región.

El fenómeno que rodea a ENHYPEN no solo responde a su música y presentaciones, sino también a la conexión con sus seguidores. Heeseung, por su parte, inicia una nueva etapa como solista, según lo anunciado por BELIFT LAB. La agencia señaló que el cantante seguirá desarrollando su visión musical y continuará colaborando con la compañía en futuros proyectos. El comunicado oficial enfatizó el respeto mutuo entre los integrantes y la importancia de apoyar las decisiones individuales.

Seis miembros de ENHYPEN, vestidos de oscuro, posan sonriendo y con pulgares arriba frente a una pared blanca. Usan collares y accesorios de metal
Los integrantes de ENHYPEN visitarán Perú en julio (Belift Lab)

En Perú, la noticia de la salida de Heeseung no ha disminuido el interés por el concierto. Al contrario, el evento se percibe como una oportunidad para celebrar la evolución del grupo y demostrar el respaldo de los ENGENE peruanos. Las redes sociales han reflejado mensajes de ánimo tanto para el artista que inicia su camino en solitario como para el sexteto que continuará representando a ENHYPEN en los principales escenarios del mundo.

El grupo surcoreano ENHYPEN se presentará por primera vez en Perú el 8 de julio en el Estadio de San Marcos.
El grupo surcoreano ENHYPEN se presentará por primera vez en Perú el 8 de julio en el Estadio de San Marcos.

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