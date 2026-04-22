Perú

Fiscal de la Nación confirma pedido de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto

Tomás Gálvez aclaró que la decisión final no depende de la Fiscalía, sino del Poder Judicial. Además, frente a versiones difundidas en algunos medios, precisó que Piero Corvetto también entregó su pasaporte italiano

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El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, informó que el Ministerio Público solicitó la detención preliminar de Piero Alessandro Corvetto Salinas y de otros funcionarios de la ONPE, a raíz de las demoras ocurridas el 12 de abril y de otras irregularidades en el proceso electoral.

Según precisó en una entrevista con El Comercio, la noche del 21 de abril, alrededor de las 11:00 p. m., se presentó el requerimiento ante el juez de turno para que evalúe esta medida contra el exjefe del organismo electoral y los demás implicados.

El titular del Ministerio Público aclaró que la decisión final no depende de la Fiscalía, sino del Poder Judicial. En ese sentido, indicó que será el juez quien analice el pedido y emita una resolución en el más breve plazo posible, conforme a ley.

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), habla en una conferencia de prensa, antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 10 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), habla en una conferencia de prensa, antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 10 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Además, el fiscal se refirió a las versiones difundidas en algunos medios sobre un presunto intento de salida del país. Al respecto, señaló que Corvetto ya entregó a la Fiscalía tanto su pasaporte peruano como su pasaporte italiano, lo que descarta un riesgo inmediato de fuga por esa vía.

Las declaraciones del fiscal de la Nación se dan en medio de la crisis electoral generada por las demoras registradas durante la jornada de votación, la pérdida de material electoral y otros cuestionamientos al manejo de la ONPE. Estos hechos no solo alimentaron dudas sobre la transparencia del proceso, sino que también derivaron en la salida de Corvetto de la jefatura de la entidad, pese a que se trata de un cargo formalmente irrenunciable.

Renuncia de Piero Corvetto

El pedido contra, Piero Corvetto Salinas ocurrió el mismo día en que el funcionario presentó su renuncia ante la Junta Nacional de Justicia. En su carta, el exjefe de la ONPE, sostuvo que su salida busca generar mayor confianza de cara a la segunda vuelta.

“Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones”, escribió. También reconoció que los problemas ocurridos durante la jornada electoral influyeron en su decisión.

El exjefe de la ONPE señaló que las fallas registradas, tanto en Lima como en oficinas descentralizadas, configuran una situación que le impedía continuar en el cargo. A pesar de ello, afirmó haber actuado conforme a la ley durante su gestión.

Corvetto indicó además que las dudas sobre el proceso deberán ser investigadas. En esa línea, aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Su salida se produce cuando el plan para la segunda vuelta ya estaba aprobado y en marcha. Por ello, la ejecución de este documento quedará en manos de la nueva gestión, en un contexto marcado por la presión política y la exigencia de garantizar elecciones transparentes.

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