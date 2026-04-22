Carlos Vílchez fue víctima de robo de su vehículo en Pueblo Libre y vecinos reclaman falta de apoyo inmediato

Carlos Vílchez, humorista peruano, tras sufrir el robo de su vehículo en Pueblo Libre, revisa las cámaras de seguridad mientras vecinos reclaman por la falta de apoyo inmediato.

El conductor de televisión Carlos Vílchez sufrió el robo de su automóvil en el distrito limeño de Pueblo Libre la noche del martes 21 de abril. El hecho dejó al descubierto la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades, según denunció una organización comunitaria local, que exigió mayor seguridad en la zona y cuestionó la actuación de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con la agrupación Todos por Pueblo Libre, el conocido presentador de “Mande quien mande” se vio forzado a buscar ayuda por sus propios medios tras notar la sustracción de su vehículo. La organización relató que Vílchez acudió caminando hasta un módulo de seguridad del distrito para pedir asistencia y presentar la denuncia correspondiente.

La alerta se difundió poco antes de la medianoche del martes, cuando la comunidad vecinal publicó en su página de Facebook una fotografía en la que se observa al humorista revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia, acompañado de agentes de la seguridad distrital y de un miembro de la PNP.

Carlos Vílchez revisa imágenes de seguridad tras ser víctima de robo de su vehículo en Pueblo Libre, mientras vecinos denuncian la falta de apoyo inmediato y seguridad en la zona.

“Hace aproximadamente una hora, se registró el robo del automóvil del vecino Carlos Vílchez en la intersección de la Av. Universitaria con Av. La Mar”, informaron desde la agrupación vecinal.

Vecinos indignados con la falta de reacción frente a los delincuentes

El robo sufrido por Vílchez reavivó el malestar entre los vecinos de Pueblo Libre por la ausencia de patrullaje y la deficiente atención ante situaciones de emergencia. Desde la organización comunitaria, se señaló que “tras el incidente, el afectado tuvo que desplazarse a pie hacia el módulo de seguridad de la zona para intentar presentar su denuncia y solicitar la revisión de las cámaras de vigilancia”.

Los residentes agrupados en Todos por Pueblo Libre manifestaron su preocupación por la vulnerabilidad del sector y reclamaron acciones concretas a las autoridades.

“Exigimos a la Municipalidad de Pueblo Libre y a la gerencia de Seguridad Ciudadana que refuercen la vigilancia en este sector. No es posible que un punto tan concurrido sea zona liberada para la delincuencia por falta de rondas preventivas. ¡Vecino, mantente alerta y reporta cualquier movimiento sospechoso!”, advirtieron mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

Carlos Vílchez se une a la marcha nacional contra inseguridad. MQM.

El suceso, registrado cerca de las 10:00 p. m., ha puesto nuevamente en discusión la situación de inseguridad en Pueblo Libre, catalogada como una “zona picante” por los propios vecinos debido al frecuente accionar delictivo y la falta de rondas policiales. La preocupación se extiende por la posibilidad de que situaciones similares afecten a otros residentes ante la demora en la respuesta de las autoridades.

Hasta el momento, Carlos Vílchez no ha dado declaraciones públicas sobre lo ocurrido, ni se han conocido detalles adicionales acerca de la investigación o el paradero del vehículo sustraído.