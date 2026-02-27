Perú

Inicio de clases 2026: esta es la fecha oficial que fijó el Minedu para alumnos de colegios estatales

Las instituciones educativas estatales comenzarán el año académico en una fecha unificada en todo el país, mientras los planteles privados cuentan con margen para definir su propio calendario de acuerdo con lineamientos ministeriales

colegio - inicio de clases
El Ministerio de Educación (Minedu) estableció el cronograma académico 2026 para los colegios públicos del país, definiendo el inicio del año escolar en un contexto donde las diferencias entre los calendarios del sector estatal y privado obligan a una planificación diferenciada para millones de familias peruanas.

Según la última disposición oficial, mientras la mayoría de los alumnos de instituciones estatales iniciarán el año académico en una fecha definida, los colegios particulares manejarán mayor flexibilidad, lo que impacta tanto en la organización familiar como en la gestión pedagógica y administrativa de cada centro.

La Resolución Ministerial N° 501–2025 fija una estructura que contempla un periodo de clases dividido en cuatro bloques pedagógicos, acompañados de intervalos para la gestión institucional y la capacitación docente. Este diseño obliga a que las escuelas mantengan un ritmo académico específico, y exige a los profesores y directores continuar con tareas administrativas hasta el cierre del año calendario.

En el caso de los colegios particulares, el Ministerio de Educación establece que los directores pueden definir el inicio de las actividades, ajustando el calendario a las necesidades propias de cada institución. Varios centros de gestión privada han optado por iniciar el año escolar entre el 2 y el 9 de marzo de 2026, aunque existe la posibilidad de que algunas entidades privadas lo hagan en la misma fecha que los centros estatales.

Ministerio de Educación define las
¿Cuándo inician las clases en los colegios estatales en 2026?

Según lo dispuesto por el Minedu, las clases en los colegios estatales comenzarán el lunes 16 de marzo de 2026. Esta fecha responde a la necesidad de establecer un piso común mínimo para la totalidad de escuelas públicas en todo el territorio nacional, en tanto que las condiciones climáticas adversas podrían llevar a postergaciones puntuales, especialmente en regiones vulnerables a eventos extremos como lluvias intensas.

El calendario se fijó tras un análisis de la evolución estacional en diversas regiones y busca favorecer una preparación ordenada y la continuidad de los procesos pedagógicos.

El acceso a la matrícula para el ciclo 2026 también se gestiona a través de la plataforma digital del Ministerio de Educación, donde los representantes pueden consultar la asignación de vacantes para los estudiantes registrados. Aquellos que no consiguieron cupo en su primera opción deben volver a ingresar su solicitud y hacer seguimiento al proceso usando el sistema en línea oficial.

Aulas sin apoyo emocional: más
Año escolar 2026 tendrá 36 semanas: esta será su estructura

La Resolución Ministerial N° 501–2025 determina que el año escolar conste de 36 semanas netas de clases. Este periodo se distribuye en cuatro bloques pedagógicos destinados a organizar y diversificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, segmentando el contenido curricular y permitiendo evaluaciones periódicas.

Entre los bloques de clases, el calendario incorpora ocho semanas dedicadas a la gestión institucional. Durante estos intervalos, el cuerpo docente y administrativo permanece activo, focalizado en labores de organización interna, capacitación profesional, preparación de recursos y coordinación de actividades fuera del aula. El trabajo administrativo se extiende hasta el 31 de diciembre, orientado a que el siguiente año académico inicie con todos los recursos y procedimientos actualizados y alineados a los objetivos de calidad educativa definidos por el ministerio.

Para los estudiantes que solicitaron su ingreso o traslado entre instituciones, la matrícula puede ser validada desde el sitio matriculadigital.pe. En ese mismo portal se ofrece información sobre la disponibilidad de vacantes en instituciones cercanas, facilitando la ubicación de cupos en tiempo real gracias a la integración de los sistemas digitales oficiales.

Arequipa posterga el inicio de clases debido a emergencia climática

En la región Arequipa, el inicio de clases no seguirá el calendario nacional. El Gobierno Regional oficializó la postergación tanto en escuelas públicas como privadas tras evaluar las consecuencias de las lluvias y el estado de la infraestructura educativa, de acuerdo con informes técnicos y supervisión de Defensa Civil.

Inundaciones en Arequipa: destruyen puente
La suspensión fue comunicada mediante un mensaje oficial: “En atención a la declaratoria de estado de emergencia en diversos distritos de la región Arequipa, establecida mediante Decretos Supremos, y reafirmando el compromiso de proteger la vida, la salud y la integridad de estudiantes, se dispone la postergación del inicio del año escolar por el plazo de una semana en todas las instituciones educativas privadas y de convenio”.

El documento indica que esta medida “podrá ampliarse en función de la evolución de las condiciones sociales y climáticas que motivaron la medida”. La población educativa de Arequipa debe permanecer atenta a los anuncios institucionales para reorganizar rutinas familiares y actividades escolares ante una coyuntura de emergencia.

Uniforme escolar: ¿es obligatorio para ingresar a clases?

Ante las consultas sobre la obligatoriedad del uniforme, el Ministerio de Educación aclaró que no existe ninguna disposición que condicione el ingreso de los estudiantes al porte de dicha vestimenta. La entidad subrayó que se debe priorizar el bienestar socioemocional, la inclusión y el acceso sin barreras, por lo que impedir el ingreso por motivos de vestimenta vulnera el derecho a la educación.

El Ministerio de Educación aclaró
En el caso de los colegios privados, sí pueden exigir uniforme solo si está estipulado en el Reglamento Interno y comunicado previamente a las familias. Tanto el Ministerio como el Indecopi recordaron que ninguna institución puede direccionar la compra de uniformes o útiles a un proveedor específico, ni retener libretas de notas por deudas pendientes. Las denuncias pueden presentarse ante la UGEL o Indecopi, que ha habilitado el correo sacreclamo@indecopi.gob.pe y la línea 224-7777 para estos casos.

